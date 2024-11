Friss hírek :: 2024. november 9. 18:10 ::

A világbankos-impexes, jelenleg Magyar Péter-hívő Raskó György az idős korosztály halálától várja a Tisza Párt győzelmét

A Fidesz támogatóit sértegette – egy azóta törölt – közösségi médiás bejegyzésben a Tisza Párt egyik szakértője. Raskó György agrárközgazdász szerint a tipikus Fidesz-szavazó 65 évesnél idősebb falusi nő, aki maximum 8 általános végzett, és alacsony a jövedelme. A tiszás politikus azt is kiszámolta, hogy Magyar Péter pártjának kedvez az idős korosztály – szerinte – sok százezres fogyása a következő választásig.

A baloldal messiásának is tartott Márki-Zay Péter a 2022-es kampányában többször is nekiment a magyar embereknek. Egy alkalommal a falusiakat vette célba: ostobának és tudatlannak titulálta őket. De a politikai ellenfeleire előszeretettel aggatta rá a fogyatékos jelzőt is.

A közelmúltban – a sajtóban csak zöldbáróként emlegetett Raskó György –, hasonlóan sértő kijelentéseket tett a közösségi oldalán. Az egykori MDF-es parlamenti képviselő azt írta: „milyen a tipikus Fidesz-szavazó? 65 évnél idősebb nő, maximum 8 általánost végzett, falusi, alacsony jövedelme van, illetve nyugdíja van.”



Raskó elvtárs és a poloska (fotó: Magyar Péter/Facebook)

Az agrárközgazdász, aki hetek óta a Tisza Pártot élteti, nemrég a balliberális oldalon üstökösként feltűnt Magyar Péternél is bejelentkezett, miután a pártelnök október 23-i beszédében bejelentette: castingot indítanak az interneten a 2026-os országgyűlési képviselő-jelöltjeik megtalálásához.

„Azért jó, hogy ez a téma előjött, mert a baloldal értelmiség, liberális értelmiség nagyon hiányolja Magyar Péter mellől azt a szakértői csapatot, amely hitelessé tudná tenni Tisza pártot” – mondta a Klubrádióban Raskó.

A 2017-ben még a Momentumért, később pedig Márki-Zay Péterért lelkendező Raskó a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében végül odáig ment, hogy már azt számolgatta: ha minél több idős meghal, az Magyar Péternek kedvez majd az idő előre haladtával. Így fogalmazott:

„…az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan 100 ezres nagyságrendben kiesnek, mint szavazók, ugyanakkor 100 ezres nagyságrendben lépnek be fiatalok, mint első választók. Az idő tehát a Tiszának dolgozik.”

A bejegyzés azóta eltűnt Raskó Facebook-oldaláról.

Magyar Péter – miután pénteken ismét leült Rónai Egonnal azt ATV stúdiójában az emlékezetes szóváltását követően – azon viccelődött, hogy van nála egy banán, amit idő hiányában nem tudott megenni. Arról azonban egy szót sem ejtett, hogy a vele egy platformra helyezkedő

Raskó az időskorúak mihamarabbi elhalálozásáért szurkol, cserébe a Tisza Párt 2026-os választási győzelméért.

Pedig a beszélgetésben percekig téma volt a Tisza Párt támogatottsága.

Magyar – míg a Tisza Pártot kedvező színben bemutató balliberális közvélemény-kutatókat dicsérte –, addig a jobboldali felmérések adatait támadta. Szerinte másfél év múlva ők győznek majd a választásokon.

Szerdán azonban nem volt ennyire magabiztos az ellenzéki pártvezér, amikor tudatta:

a Tisza Párt sem a dombóvári időközi választáson, sem pedig az esetleges további időközi választásokon nem indít jelöltet.

Pedig a baloldalhoz köthető elemzők is arra figyelmeztettek: nem vall túlzott magabiztosságra, hogy Magyarék inkább kifogásokat keresnek, mintsem megmérettetnék magukat a január 12-én esedékes voksoláson, írja a Híradó.