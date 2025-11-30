Anyaország :: 2025. november 30. 10:13 ::

Halálra vertek egy férfit egy V. kerületi szórakozóhelyen szombat éjszaka

A Budapesti Rendőr-Főkapitányságra 2025. november 29-én 22 óra 39 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy V. kerületi szórakozóhelyen bántalmaztak egy fiatal férfit.

A kiérkező rendőrök haladéktalanul megkezdték a 25 éves férfi újraélesztését, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek, és a férfit kórházba vitték, az orvosi segítségnyújtás ellenére azonban ott később elhunyt – olvashatjuk a police.hu honlapon

A fővárosi rendőrök 22 óra 45 perckor a helyszínen elfogtak egy 28 éves férfit, akiről semmilyen további részletet nem közöltek, így a származását sem.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indított eljárást. A feltételezett elkövető elszámoltatása és a körülmények tisztázása folyamatban van.

Az Index információi szerint a Morrison’s klubban történt az eset, amelyet a Valton-Sec biztosít.

(Police.hu, Index nyomán)