Friss hírek :: 2024. november 22. 08:11 ::

Nem tett jót a havazás a közlekedésnek

Budapesten az utak hókásásak, csúszósak, a havas útviszonyok miatt több BKK-járat nem, vagy terelve közlekedik - írták a BKK Info Facebook-oldalán pénteken.

A bejegyzés szerint nem közlekedik a 39-es, a 187-es, a 219-es, valamint a 287-es autóbusz.

A 8E autóbusz a Döbrentei tér és Kelenföld vasútállomás között nem közlekedik. A 40-es, a 40B, a 88-as, a 140-es, a 140A, a 188-as, a 240-es és a 88A autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kisfaludy utca és a Sasadi út közötti megállókat.

Nem jár az 53-as autóbusz a Mindszenty József bíboros tér és a Márton Áron tér között, a 108E autóbusz a Döbrentei tér és a Gazdagréti tér között, a 128-as a Regőczi István tér és a Józsa Béla köz között. A 139-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gazdagréti tér és a Gazdagréti út közötti megállókat - írták.

Ritkábban jár a 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz - olvasható.

Kamionok fordultak keresztbe az M1-esen és M3-ason

Az M1-es és az M3-as autópályán több kamion is keresztbefordult, emiatt több szakaszon áll a forgalom - közölte az Útinform péntek reggel.

Azt írták, az M1-es autópályán több helyszínen is keresztbe fordult kamionok, balesetek lassítják, akadályozzák a közlekedést. A főváros felé a 19-es kilométernél még tart egy kamion mentése, a torlódás jelentős. A 41-es és a 48-as kilométernél viszont már minden sáv járható, a jelentős torlódás csak lassan oszlik.

Az ellenkező oldalon, Hegyeshalom felé Biatorbágynál állt keresztbe egy kamion. Mindenhol jelentős torlódásra kell számítani, az utóbbi visszatorlódik az M0-ás autóútra is, egészen az M7-es csomópontjáig. A 39-es kilométernél, Bicske csomópontban a főváros felé felhajtó ágat is elfoglalja egy keresztbe fordult kamion. Sokan kerülnek az 1-es főúton, így ott is szakaszos lassulásra, torlódásra készüljenek - olvasható.

Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán, a főváros felé a Hejőpapi csomópontnál a 156-os kilométernél fordult keresztbe egy kamion, ezért itt áll a forgalom. A 156-os és a 150-es jelű csomópont között kiterelik a pályáról a forgalmat.

Távolabb, a Gyöngyös-Nyugat csomópontnál, a 71-es kilométernél is egy keresztbe fordult kamion foglalja el a pályát Budapest felé. A 78-as jelű csomópontban kiterelik a járműveket - írták.

Az Útinform közölte: a 2-es főúton, Vác után a rendkívüli időjárási helyzet miatt a kamionforgalmat a rendőrség megállította.

A 37-es főúton, Gesztely határában két kamion ütközött össze. A 9-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták.

A vasútvonalok sem problémamentesek

Több vasútvonalon is fennakadást okozott a havazás, több helyen fakidőlések miatt nem járnak a vonatok - írták a Mávinform Facebook-oldalán pénteken.

Közölték, Vác térségében a havazás fennakadást okoz a vasúti közlekedésben, ezért a reggeli órákban a Budapest–Vác–Szob, a Budapest–Veresegyház–Vác és a Vác–Galgamácsa vonalon 20-40, esetenként 40-60 perccel hosszabb eljutási időre lehet számítani.

A Vác-Diósjenő-Balassagyarmat vonalon az S750-es vonatok közlekedésében késésekre, jelentősen hosszabb eljutási időre és pótlóbuszos átszállásra is lehet számítani, mert Vác és Szokolya között fadőlés miatt nem lehetséges a közlekedés.

A Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vonalon szintén késésekre, hosszabb eljutási időre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani, mert Szántód és Balatonszárszó között fakidőlés miatt nem közlekednek a vonatok - írták.

Mezőkeresztes-Mezőnyárád és Emőd között felsővezetékhiba miatt nem lehetséges a közlekedés. Az érintett vonatok várakozni kényszerülnek, ezért a reggeli órákban a miskolci fővonalon jelentősen, akár több órával is meghosszabbodhat az eljutási idő.

A Mávinform Facebook-oldala szerint a Hatvan-Salgótarján-Somoskőújfalu vonalon késésekre és kimaradó járatokra is lehet számítani a reggeli órákban.

A Győr-Veszprém vonalon fadőlések lassítják, akadályozzák a vonatközlekedést, ezért a reggeli órákban jelentős késésekre kell számítani.

A Mávinform közölte azt is, hogy kora reggel Kecskeméten egy vonat elgázolt egy embert, ezért Kecskemét és Hetényegyháza között a baleseti helyszínelés miatt szünetel a vonatközlekedés.

Árokba csúszott járművek, kidőlt fák

A meteorológiai előrejelzéseknek megfelelően pénteken hajnalban erős szél kíséretében megérkezett a havazás, a Lenti-Várpalota-Balassagyarmat tengelyen számos helyről kérték elakadt, árokba csúszott járművek, közlekedést akadályozó, kidőlt fák miatt a tűzoltók segítségét - tájékoztatta az MTI-t pénteken reggel a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A közlés szerint bejelentések folyamatosan érkeznek, a tűzoltók egymás után vonulnak az esetekhez.

A kora reggeli tájékoztatás alapján a havazás nyomán a 2-es főút 45-ös kilométerénél, Szendehelynél, és a 52-es kilométerénél, Pusztaszántó közelében is keresztbe fordult egy-egy kamion az úttesten.

A 8-as főút 31-32-es kilométere között, a pétfürdői elágazónál is elakadt kamion miatt van szükség segítségre, és a főút 67-es kilométernél, Herendnél is több autó nem tud továbbhaladni. A 7307-es úton, Barnagnál egy hókotró csúszott árokba, a 81-es főút 33-as kilométerénél egy kamion nem tud feljutni az emelkedőn.

Cegléden, a 4-es főút 64-es kilométerénél egy kenyérszállító kisteherautó csúszott árokba, Dobogókőnél pedig a közútkezelő járműve sodródott le az úttestről. Kisteherautó akadt el Zalaszabar és Nagyrada között, Érden, a Törökbálinti úton egy kamion részben árokba csúszott, a Bicske és Mány közötti úton az emelkedőn akadtak el járművek.

A 10-es főút pilisvörösvári szakaszán több kamion is elakadt, Sárszentágotán egy volánbusz fordult keresztbe a havas úton, szintén autóbusz csúszott meg a Szügy és Nógrádmarcal közötti úton, az 53-ason, Dunatetétlennél, a horgásztavaknál pedig szintén árokba futott egy jármű.

Tata-Agostyánnál, a 1128-as úton egy hókotró útját zárta el kidőlt fa, a 75-ös főút 47-es kilométerénél egy kidőlt fa mindkét sávot elfoglalja, a 11-es úton Szentgyörgypuszta és Visegrád között villanyvezetékre dőlt egy fa, a vezetékek ettől szikráznak, a 76-os főút 44-es kilométerénél, Kisbucsa közelében pedig három sávból kettőt szintén elzár egy kidőlt fa.

A 84-es főútra a lesencetomaji elágazónál dőlt egy fa, és útakadályra kell számítani a 2-es főút 28-as kilométerénél, Sződliget térségében is. Szentendrén a 11-es főút forgalmát akadályozza kidőlt fa.

(MTI)