Európai politikai párttá alakult a Szuverén Nemzetek Európája

Európai szintű politikai párt alakult a Szuverén Nemzetek Európája EP-képviselőcsoportból. A pártelnöki tisztséget a bolgár Újjászületés mozgalom EP-listavezetője és képviselője, Sztaniszlav Sztojanov fogja betölteni.

Toroczkai László Mi Hazánk-elnök, akihez a Szuverén Nemzetek Európája képviselőcsoport - és immár európai szintű párt - egyfajta szellemi megalapítása köthető a 2023-as Budapesti Nyilatkozat elfogadásával, így ír a mérföldkőről Twitter-oldalán:

Régi barátom, Sztaniszlav Sztojanov, az egyik legfontosabb szövetségesünk, a bolgár Újjászületés mozgalom európai parlamenti képviselője lett az EP-frakciónkból most megszülető európai pártunk, a Szuverén Nemzetek Európája (párt) elnöke. Január 25-én mondom el az évértékelő beszédemet, és Sztaniszlav Sztojanov barátunkat is meghívtuk Budapestre, a programunkról is szóló évértékelőm előtt ő is beszédet mond majd szombaton.

Sztaniszlav Sztojanov, aki a Mi Hazánk Mozgalom tavalyi évértékelő eseményén is felszólalt, céljai között említette, hogy minden egyes uniós tagállamból legyenek képviselői a pártnak (jelenleg 12 ország képviselteti magát), illetve hogy a Szuverén Nemzetek Európája elsődleges politikai tényező lehessen az Európai Unióban.

(Kuruc.info)