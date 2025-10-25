Friss hírek :: 2025. október 25. 13:45 ::

Orbán Viktor hétfőn találkozik először XIV. Leó pápával

Fontos látogatáson vesz részt a magyar miniszterelnök hétfőn. Orbán Viktor XIV. Leó pápával és Giorgia Meloni olasz kormányfővel is tárgyal - írja a Magyar Nemzet a Domani című olasz lapra hivatkozva.

Orbán Viktor találkozik XIV. Leó pápával. A tárgyalásra október 27-én, hétfőn kerül sor Rómában, a Vatikánban. Ez a megbeszélés része Orbán Viktor diplomáciai útjának, amelyen ugyanazon a napon délután Giorgia Melonival, az olasz miniszterelnökkel is találkozik. Erről ír az olasz sajtó.

A találkozó témái várhatóan érintik az ukrajnai háborút, a békefolyamatot és a keresztény értékeket, hasonlóan Orbán Viktor korábbi pápai audienciáihoz. XIV. Leó pápa megválasztása óta ez lesz az első személyes találkozójuk.