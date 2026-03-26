2026. március 26. 14:20

14 Celsius-fokos különbség alakult ki az országban

Az ország keleti és nyugati pontjai között 14 Celsius-fokos különbség alakult ki csütörtök délre - derül ki a HungaroMet Zrt. Facebook-oldalán közzétett bejegyzésből.

Azt írták: mind a hőmérséklet, mind az időjárás jellege szempontjából nagy különbségek alakultak ki az országban csütörtökön.

Hozzátették: a Dunántúl nyugati részén már nagy területen esik az eső, amelyhez egyre erősebb széllökések társulnak. A hőmérséklet helyenként már csökkenésnek indult a reggel mérthez képest.

Eközben a Dunától keletre napos időszakok is előfordulnak, és különösen a Tiszántúlon a hamisítatlan tavaszt idézi a 15 Celsius-fok fölötti, néhol már a 20 fokot közelítő hőmérséklet is.

A bejegyzéshez készített infografika szerint Sopronban, a Kuruc-dombon 3,6 fokot regisztráltak csütörtök délben, míg a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Túrkevén 17,9 fokot.

(MTI)