Friss hírek :: 2026. március 28. 21:30 ::

Meghalt David B. Cornstein, az Egyesült Államok volt magyarországi nagykövete

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének szombati Facebook-posztja szerint 87 éves korában meghalt David Cornstein, volt budapesti nagykövet, aki 2018 és 2020 között töltötte be tisztségét Budapesten. A nagykövetség szerint Cornstein mindvégig elkötelezett támogatója maradt a két ország közötti szorosabb kapcsolatoknak.

David B. Cornstein 1938. augusztus 17-én született. A zsidó üzletember és diplomata anyai nagyszülei Magyarországról vándoroltak az Egyesült Államokba. Pályafutása jelentős részét az ékszerpiacon töltötte, kétszer indult New York polgármesteri posztjáért, 1985-ben és 1991-ben. 2020. szeptember 15-én jelentette be, hogy lemond a budapesti nagyköveti posztról, az évben megkapta a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal kitüntetést.

Cornstein itt-tartózkodása alatt remek kapcsolatot alakított ki a kormánnyal, 2021 őszén pedig arról beszélt, hogy Orbán kormányzása Magyarország történetének egyik legsikeresebb időszaka. Két éve azért lobbizott, hogy Habony Árpád lehessen Donald Trump tanácsadója, Rogán Antal szankciós listára helyezését pedig szörnyűnek és szégyenletesnek nevezte, és hozzátette, a Biden-adminisztráció „még az utolsó órákban is” ellenségesen kezeli Magyarországot.

A volt nagykövet tavaly januárban arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok és Magyarország kiemelt kapcsolatát is veszélybe sodorhatják a magyarok, ha a 2026-os országgyűlési választásokon leváltják Orbán Viktort és a Fideszt. Akkor azt mondta, szerinte az, hogy Trump és Orbán egyszerre legyen kormányon, egy generációs csoda, a Nap, a Hold és a csillagok olyan együttállása, amit ki kell használni.

(Index - Telex nyomán)