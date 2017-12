Anyaország :: 2017. december 28. 21:40 ::

A momentumos jelölt is ugyanúgy vásárolta a szavazatokat, mint a régiek

Megsemmisítette a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság (TVB) a december 17-én, Pusztahencsén tartott időközi polgármester-választás eredményét, valamint új választást tűztek ki az MTI értesülései szerint. Az előző választás több ponton is jogsértő volt: a kampánytilalmat is megsértették, valamint a választás anyagi juttatással való befolyásolása is felmerül. Az időközi választás után Iker Ibolya, a szavazáson alulmaradt független polgármesterjelölt nyújtott be kifogást, amelyet december 22-én a Helyi Választási Bizottság (HVB) elutasított. A jelölt fellebbezése alapján a TVB megváltoztatta a HVB döntését, és helyt adott a kifogásnak.

A TVB által megállapított tényállás szerint a választás napján a több szavazatot kapó jelölt, Bán István (független) tiltott kampánytevékenységet valósított meg azzal, hogy a szavazóhelyiség 150 méteres körzetében szavazásra buzdított. A TVB tanúvallomások alapján azt is bizonyítottnak látta, hogy Bán István a választást megelőzően ötezer forintot ajánlott választópolgároknak azért, hogy rá szavazzanak. Az egyik becsatolt bizonyíték szerint 212 pusztahencsei állampolgár nyilatkozott arról, hogy többüknek pénzt kínált a voksokért.

Bán István független jelöltként indult, ám támogatásáról már korábban nyilatkozott a Momentum – hívja fel rá a figyelmet az Index. A Momentum Facebookon december 22-én közzétett bejegyzésében így írt: „a polgármester-választást a Momentum által támogatott Bán István nyerte, a képviselő-testületbe pedig négy, szintén a Momentum által támogatott képviselő került megválasztásra”.

A paksi járásban fekvő Tolna megyei településen december 17-én azért rendeztek időközi képviselő- és polgármester-választást, mert a testület szeptember 18-án feloszlatta magát. Az időközi választáson a 816 szavazásra jogosult közül 588-an voksoltak, Bán István 288, Iker Ibolya 269 szavazatot kapott. A TVB döntése a képviselő-választás eredményét nem érinti.

(MTI)