Anyaország :: 2018. június 8. 18:17 ::

Titkos terv fortyog a Fidesz-központban: az EP-voksolás és az önkormányzati választások összevonását tervezik

A Zoom.hu értesülései szerint nekiláttak egy – e pillanatban szigorúan titkos – projekt kidolgozásának és finom terítésének a Fidesz-pártközpontban. A terv lényege, hogy a kormánypárti polgármesterek készüljenek fel arra: nem kizárt a 2019. őszi önkormányzati választások előrehozása, egyúttal a helyhatósági voksolás „összevonása” a csaknem fél évvel korábban, azaz 2019 májusában esedékes európai parlamenti képviselőválasztással.

Kétharmaddal csak szándék kérdése



Az összevonás egyetlen lehetséges módja, hogy az önkormányzati voksolást hozzák előbbre, nem pedig az EP-választást tolják későbbre. Arról ugyanis, hogy az EP-ben kik képviseljék az adott tagállamot, fix időpontban, ötévente kell választást tartani. A brüsszeli javaslat szerint a 2019-es választásokat május 23. és 26. között kell rendezni, de ezen belül a tagállamok maguk dönthetnek a pontos dátumról. Mivel Magyarországon csak vasárnap lehet választás, így a május 26-i dátumot hirdetheti ki Áder János államfő.



A korábban négyévente, a legutóbbi, 2014-estől számítva viszont már ötévente esedékes önkormányzati választásokat mindig októberben rendezik. Erről az alaptörvény 35. cikkének 2. bekezdése – az alaptörvény sorrendben negyedik, 2013-as módosítása alapján – rendelkezik, eképpen: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását az előző ugyanilyen voksolást követő ötödik év október hónapjában kell megtartani. A korábban négyévente, a legutóbbi, 2014-estől számítva viszont már ötévente esedékes önkormányzati választásokat mindig októberben rendezik. Erről az alaptörvény 35. cikkének 2. bekezdése – az alaptörvény sorrendben negyedik, 2013-as módosítása alapján – rendelkezik, eképpen: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását az előző ugyanilyen voksolást követő ötödik év október hónapjában kell megtartani.

Az EP- és az önkormányzati voksolás most éppen egy évre esik, így kézenfekvő lehet a csupán 5 hónap különbséggel tartott szavazások összevonása egy időpontra.

De mivel Magyarországon nemcsak hagyománya, hanem törvényi előírása is van annak, hogy októberben tartják az önkormányzati választásokat, ennek megváltoztatásához jogszabályt kell módosítani. Méghozzá kétharmadosat: magát az alaptörvényt. Ez azonban most nem akadály a kormánynak, hiszen a Fidesz-KDNP kétharmados parlamenti többséggel rendelkezik.

A kormány nagyon rendes: kivételesen spórolna a közpénzzel



A Zoom.hu kormánypárti forrásai szerint a pártközpontból érkező jelzések alapján tehát a két választás összevonása egy létező politikai szándék; legalábbis egy lehetséges forgatókönyv, amire készülnek. Ezt a politikai szándékot pedig – ha akarják – könnyű meg is indokolni azzal, hogy így „spórolni” lehet. Ami igaz is, hiszen a két választás külön-külön lebonyolítani egyenként több milliárd forint. Az összevonással, ha nem is feleződnének a „rendezés” költségei, de mindenképpen jelentős megtakarítás lenne elérhető.

A két voksolás költségei nagyságrendileg amúgy azonosak. Legutóbb mindkettő 2014-ben, külön időpontban volt, és az EP-voksolás lebonyolítása csaknem 5 milliárd forintba, míg az önkormányzatié 5,8 milliárd forintba került. A kiadások 45 százalékát a helyi és területi választási szervek feladatellátásával kapcsolatos kiadások tették ki, a nyilván az összevont szavazásra is külön-külön kinyomtatandó szavazólapok és dokumentumok előállítása, szállítása pedig a teljes büdzsének csupán töredékét.

De azért a Fidesz szereplésének is jót tenne

A két voksolás összevonásának terve a közvélemény előtt ugyan a takarékossággal lehetne indokolható, valójában ez inkább következmény lenne, mint ok. A valódi ok a kormánypártok részéről inkább politikai természetű:

a szétaprózódott, gyenge együttműködési hajlandóságot mutató ellenzéki pártokat időszűkébe kényszerítenék, amiből az amúgy is szárnyaló Fidesz-KDNP profitálhatna.



Miniszterelnöki voks - Orbán és velesége felesége 2014. május 25-én Tudniillik az ellenzéki pártok közül a Jobbik és – egyelőre – az LMP továbbra sem akar közös ellenzéki fellépést (a Jobbik-vezetés mindenesetre jó ütemben szabadul a vadhajtásoktól, lassan már teljesen kompatibilisek lesznek a baloldallal - a szerk.), miközben a papíron egyetértő pártok között sem olyan nagy az összhang. A Fidesz erre a saját szempontjából kitűnő alaphelyzetre játszhat rá azzal, ha minél hamarabb „lerendezi” a két választást, amelyből számára egyébként nyilván az önkormányzati a fontosabb. Az együttműködésre kényszerített, önmagukat éppen összekaparó ellenzéki pártok továbbra sem találtak ki jobbat annál, mint hogy a tavaszi parlamenti választáson a vártnál számukra mérsékeltebb sikert hozó együttműködéssel, koordinált, illetve közös jelöltállítással igyekezzenek sikereket elérni; ellenben látjuk, két hónapja mire mentek ezzel. Tudniillik az ellenzéki pártok közül a Jobbik és – egyelőre – az LMP továbbra sem akar közös ellenzéki fellépést (a Jobbik-vezetés mindenesetre jó ütemben szabadul a vadhajtásoktól, lassan már teljesen kompatibilisek lesznek a baloldallal - a szerk.), miközben a papíron egyetértő pártok között sem olyan nagy az összhang. A Fidesz erre a saját szempontjából kitűnő alaphelyzetre játszhat rá azzal, ha minél hamarabb „lerendezi” a két választást, amelyből számára egyébként nyilván az önkormányzati a fontosabb. Az együttműködésre kényszerített, önmagukat éppen összekaparó ellenzéki pártok továbbra sem találtak ki jobbat annál, mint hogy a tavaszi parlamenti választáson a vártnál számukra mérsékeltebb sikert hozó együttműködéssel, koordinált, illetve közös jelöltállítással igyekezzenek sikereket elérni; ellenben látjuk, két hónapja mire mentek ezzel.

Közös ellenzéki EP-lista?

A két választás esetleges összevonása nyilvánvalóan az EP-választás eredményére lenne kisebb hatással, hiszen annak dátuma maradna, arra most is így készül az ellenzék. Ami a taktikájukat illeti, a Zoom.hu írt arról, hogy elképzelhető a közös ellenzéki listaállítás az EP-választásra, bár ebben – a lap információi szerint – a Jobbik biztosan nem vesz részt, emellett pillanatnyilag az LMP és a Demokratikus Koalíció igenje se borítékolható.



Hatalmas győzelmet hozott a 2014-es EP-választás a Fidesznek, csak a részvétel volt gyenge Fontos tudni, hogy az EP-választás jelentősen különbözik a parlamentitől: míg most áprilisban egyéni jelöltekre és pártlistákra lehetett szavazni, az EP-voksoláson csak pártlisták versenyeznek, tehát nincsenek töredékszavazatok vagy győzteskompenzáció. Még egy nem teljes körű, „közös lista” mellett is praktikus érv, hogy a külön induló, de az 5 százalékot el nem érő pártok listáira adott voksok elvesznek, ám ha a kisebb pártok jelöltjei is helyet kapnak a közös EP-listán, akkor a voksok jobban hasznosulnak. Fontos tudni, hogy az EP-választás jelentősen különbözik a parlamentitől: míg most áprilisban egyéni jelöltekre és pártlistákra lehetett szavazni, az EP-voksoláson csak pártlisták versenyeznek, tehát nincsenek töredékszavazatok vagy győzteskompenzáció. Még egy nem teljes körű, „közös lista” mellett is praktikus érv, hogy a külön induló, de az 5 százalékot el nem érő pártok listáira adott voksok elvesznek, ám ha a kisebb pártok jelöltjei is helyet kapnak a közös EP-listán, akkor a voksok jobban hasznosulnak.

A másik érv tisztán politikai, hiszen az együttműködést pártoló, sőt követelő hangulat jól érzékelhető az ellenzéki szavazók jelentős részénél. Az ellenzéki pártok közös listában megtestesülő együttműködése ennek a szimbolikus, politikai szándéknak a jele lenne. (Reméljük ezt olvassa a Jobbik vezetése is... - a szerk.)

Az ellenzéknek az EP-választáson még jól is jöhet az összevonás

Az európai szervezetek közül egyedüliként az Európai Parlament az, amelynek tagjait 5 éves időtartamra az EU állampolgárai közvetlenül választják, és amely szervezetnek van törvényhozói joga. A tagállamok a lakosságszámukkal arányosan küldhetnek a testületbe képviselőket, így az összesen 750 képviselő közül Magyarországon 21-et választhatnak meg egyfordulós listás szavazáson. Az a párt állíthat listát, amely legalább 20 000 választópolgár aláírását össze tudja gyűjteni. A voksoláskor az egész ország egyetlen választókerületet alkot. Mandátumot csak az a lista szerezhet, amely megkapta az érvényes szavazatok 5 százalékát. A 2014-es EP-választás eredménye alapján a Fidesz-KDNP 12, a Jobbik 3, az MSZP és a DK 2-2, a közös listán indult Együtt–Párbeszéd Magyarországért és az LMP 1-1 képviselőt küldhetett az EP-be, két kispárt – A Haza Nem Eladó Mozgalom és Seres Mária Szövetségesei – egyet sem, mivel mindketten nemhogy 5 százalékot nem értek el, de 0,5 százalékot is alig.

Az EP-választás szempontjából tehát az ellenzék nem járna rosszabbul a két voksolás összevonásával. Sőt, még előnyére is válhat, mivel az európai képviselők megválasztása hagyományosan kevés választót tud mozgósítani a 8 millióból, ezt az alacsony részvételi arányt viszont egy összevont, egy időben tartott voksolás „felhúzhatja”, ami az ellenzéknek kedvezhet. Összehasonlításként: 2014-ben az EP-választás részvételi aránya rekordalacsony, 29 százalékos volt, míg az önkormányzatié 44,3 százalék.

Kevesebb idő lesz Márky-Zay Pétereket találni

Ha valamit, akkor inkább az önkormányzati választás eredményét befolyásolhatja az összevont választás, hiszen egy 5 hónappal korábbi helyhatósági voksolás már valóban időzavarba hozhatja az ellenzéket, ami kedvezhet a kormánypártoknak. Itt azonban szét kell választani a főpolgármester és a többi polgármester, illetve az önkormányzati képviselő választását. Bár mindkettőnél időigényes együttműködési tárgyalásokra készül az ellenzék egy része, a főpolgármester-jelölést úgyis lezárnák az EP-választásig.

A Zoom.hu írt róla, hogy egy, a parlamenti választás mintáját követő minivoksolással – ugyanúgy szavazóhelyiségekkel, urnákkal, számlálóbiztosokkal –, vagyis egy tényleges előválasztással javasolja az MSZP kiválasztani a 2019-es reménybeli közös ellenzéki főpolgármester-jelöltet Budapesten, méghozzá késő ősszel, de legkésőbb jövő márciusig. Ebből a Jobbik és az LMP szintén kimaradhat.

Más a helyzet a fővárosi kerületekben és az ország többi részén, hiszen itt az 5 hónap „időveszteség” érzékenyen befolyásolhatja a kormánypárti jelöltekkel szemben jó eséllyel induló reménybeli közös ellenzéki polgármester-jelöltek kiválasztását. Márpedig itt is erre törekedne az MSZP más pártok bevonásával: ahogy a Zoom.hu-n erről írtunk, sok-sok Márki-Zay Pétert keresnek.

(Zoom nyomán)