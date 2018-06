Anyaország :: 2018. június 8. 09:50 ::

Orbánnak a gránát sem elég szilárd: alaptörvény-revíziót jelentett be a közrádióban

Ősszel meg szeretnénk indítani egy alkotmányrevíziót" - fejtette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott péntek reggeli interjújában.

Előrevetítette, hogy ősztől a teljes alkotmányt felülvizsgálják. Megvizsgálják, mi az, ami bevált, és ami beválhatott volna", hol maradtak szabályozási rések - mondta. Azt is hozzátette, hogy a folyamat másfél évig is eltarthat.

A kormányfő elmondta: azt kérte a pénzügyminisztertől, hogy masszív és földrengésbiztos legyen a költségvetés, mert előfordulhat, hogy gazdasági válság következik majd, akkor pedig ne legyen szükség megszorítások bevezetésére - számol be a Híradó. Elképzelhető szerinte, hogy válságban fogjuk leélni a következő éveket.



Kereskedelmi háború bontakozik ki a világban, az Egyesült Államok az Európai Unióval szemben is megnyitott egy ilyen küzdelmet. Felhők gyülekeznek az égen, amelyek szerencsétlen módon rendeződnek el, ebből születhet válság - hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Felelősen kell gazdálkodni, megfontoltan kell költségvetést megalkotni, mert az adja az ország védelmét - fűzte hozzá.

A nemzetközi válságjelenségek nem fognak minket eltéríteni a céljainktól, mert ha egy nemzetnek vannak világos céljai, akkor azok szerint kell folytatni a gazdaságpolitikát. Az előttünk álló években megvalósul a biztonság megteremtése, folytatódni fog a növekedés és újabb lépést teszünk a teljes foglalkoztatottság elérése érdekében - jelentette ki a miniszterelnök.

Szívesen segítünk a betolakodókat kizsuppolni a kontinensről

Orbán Viktor a migrációs válsággal kapcsolatban elmondta: a visegrádi országok már korábban is ajánlottak fel támogatást Olaszországnak arra, hogy ki tudják szállítani a migránsokat.

Ha meg akarnak szabadulni a migránsoktól, nem szétosztani, hanem kiszállítani kell őket Európából, Magyarország ebben tud segítséget nyújtani – közölte.

A kormányfő arról is beszélt: Magyarország a „Balkán kapuja”, ezért elemi érdeke, hogy Szerbia stabil és erős ország legyen. „Sok energiát fektetek abba, hogy a történelmileg nem könnyű szerb-magyar kapcsolatokat átalakítsuk. Támogatjuk a határvédelmet és igyekszünk jó viszonyban lenni Szerbiával” – hangsúlyozta.

Igyekszünk megbízható, baráti országként kapcsolatot építeni Szerbiával. Ugyanilyen fontos ország Macedónia, akinek korábban is nyújtottunk segítséget, most is fogunk. A migrációs hullám felerősödik a Balkánon, ami kihívást jelent, nekünk pedig stabil szomszédok kellenek, tehát segítséget kell nyújtani nekik – fűzte hozzá a kormányfő.

Az alkotmánymódosítással kapcsolatban elmondta: az alaptörvény módosítása kimondja, hogy idegen népesség betelepítése Magyarországra tilos, az illegális migráció szervezése Magyarország területén pedig bűncselekmény.

Nyílt sisakkal harcol Európáért a migránsok oltalmazója

Népességcsere zajlik Európában, részben azért, hogy a spekulánsok, mint amilyen Soros György is, sok pénzt kereshessenek a kontinens „tönkretételével” – mondta a jövevényeknek idén is tömegesen atyai oltalmat nyújtó Orbán Viktor.

A kormányfő közölte: nyílt sisakkal kell harcolni Soros Györggyel és az ő „hadseregével” szemben, ki kell mondani, ők bevándorlást akarnak, az ideológiai motivációjuk pedig egy multikulturális Európa, nem szeretik ugyanis a keresztény Európa hagyományait, és azt gondolják, ha összekevernek bennünket egy más néppel, akkor Európa élhetőbb lesz.

Azonban „mi nem akarunk összekeveredni másokkal” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, ezekről a kérdésekről, az értékek összeütközéséről szól majd a jövőre esedékes európai parlamenti választás is.

(Portfólió - Híradó nyomán)