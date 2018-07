Anyaország :: 2018. július 19. 12:15 ::

Orbán Netanjáhuval együttműködve akarja visszaszorítani az antiszemitizmust Magyarországon

A kormányfő Netanjáhunak Jeruzsálemben: „A magyar és az izraeli hazafi mindig megtalálja azt, ami közös bennük”



A tegnap délutáni, szerintünk megalázó repülőtéri fogadtatás után Orbán Viktor, mintha mi sem történt volna, Jeruzsálemben megkezdte az izraeli-magyar barátságról tanúságot tevő nyilatkozatait. A magyar miniszterelnök ma Jeruzsálemben először találkozott meghívójával, Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnökkel, s Orbán Viktor mindjárt a kézfogás után, még a megbeszélés előtt sietett kinyilatkoztatni: „Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az antiszemitizmus mindenfajta megnyilvánulásával szemben”, majd hozzáfűzte: „Aki Magyarországon zsidónak tarja magát, az biztonságban érezheti magát” - írja a Háárec izraeli napilap.



Fotók: Szecsődi Balázs/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Orbán Viktor Jeruzsálemben a magyar nemzeti érzelmű honfitársaink nevében is szólva kijelentette: „A magyar és az izraeli hazafi mindig megtalálja azt, ami közös bennük.” Majd a kormányfő kihangsúlyozta azt is, hogy a Magyarország és az Izrael közötti kiváló kapcsolat azért is alakulhatott ilyen jól, mert a két ország vezetői között is példás a személyes kapcsolat.

A magyar kormányfő ezután a Kelet-Európában egyre csökkenő, illetve azzal párhuzamosan Nyugat-Európában egyre inkább fokozódó „modern antiszemitizmusról” beszélt. Szinte szóról szóra átvéve az eredetileg Golda Méir néhai izraeli miniszterelnöktől származó, ám az utóbbi években a „hászbárá” (megmagyarázás - הסברה) módszere által valóságos teóriává növesztett, úgynevezett „új antiszemitizmus” állítását, Orbán Viktor Netanjáhunak kijelentette: „Ennek a modern antiszemitizmusnak az egyik jellemzője az Izrael Állam ellen hangoztatott kijelentések”. (Magyarán szólva: aki bírálni merészeli az izraeli hadseregnek és a zsidó telepeseknek a megszállt területeken elkövetett gaztetteit, az antiszemita – H. J.)



Fotók: Koszticsák Szilárd/MTI

Orbán ezzel kapcsolatban hozzáfűzte: „Magyarország mindig az Izraelhez tisztességes módon viszonyuló nemzetekkel és nemzetközi szervezetekkel ért egyet.” (Az MTI beszámolója szerint Orbán azt is hozzátette: készen állnak az együttműködésre az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében, megemlítve, hogy sokat tettünk a zsidóság kulturális újraépítése érdekében, zsinagógákat újítottunk fel, támogatjuk az oktatást.)

Binjámin Netanjáhu a magyar kormányfő megnyilatkozásaira válaszként kijelentette: Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarország elítéli az antiszemitizmust, s a jelenség elleni küzdelem már el is kezdődött, s ezután is folytatódni fog. Az izraeli miniszterelnök ezután elmondta: Orbán is ő nagyon jól tudják, hogy valós fenyegetést jelent a radikális iszlám, amely veszélyeztetheti Európát, Izraelt és az arab szomszédait. (Az utóbbiak sorsát Bibi különösen a szívén viseli – H. J.) Mi képezzük azt a frontvonalat, amely Európa biztonságát is védelmezi, mondta Netanjáhu, majd köszönetet mondott Orbán Viktornak, amiért Magyarország támogatja Izraelt a nemzetközi fórumokon, s ezért, hogy tavaly meghívta őt a visegrádi országok budapesti találkozójára.

H. J. - Kuruc.info