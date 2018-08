Anyaország, Gazdaság :: 2018. augusztus 10. 16:31 ::

Minden magyar márkának ilyen hátszelet: Mészáros 2rule-ja ingyen repülhetett be a köztévébe

Nem kell pénzt fizetnie azért a Mészáros Lőrinc sportmárkájaként ismert 2rule-t forgalmazó cégnek, hogy megjelenjenek hirdetései az állami médiában, miután a felek bartermegállapodást kötöttek. A 2rule garantálja például, hogy bérbe ad termékeket az MTVA-nak, amelyeket a tévé munkatársai az adásokban viselhetnek.

15-20 százalék kedvezmény az MTVA dolgozóinak futball- és kosárlabdamez, futóruházat vásárlásra, valamint 2rule-termékek garantálása nyereményjátékokhoz – a többi közt ilyen kitételek szerepelnek az MTVA és a 2rule sportmárkát forgalmazó Magyar Sportmárka Zrt. közötti szerződésben, amelyet – közérdekű adatigénylése nyomán – a 24.hu megkapott.

A lap azután fordult az állami médiához, hogy az M4 Sport közvetítette Mészáros Lőrinc sportmárkájának felcsúti mezbemutatóját, továbbá Molnár Mátyás műsorvezető adásban viselte a 2rule kitűzőjét. Az évi 80 milliárd forint közpénzből működő szervezettől elkérték a felek közötti szerződést, továbbá kérték azt is, juttassák el nekik az MTVA listaárait, amelyekből kiolvashatók, mennyit kell fizetnie egy magyar vállalkozásnak azért, hogy hasonló reklámot kapjon az állami médiában, mint a 2rule.

Ez utóbbi kérdésükre nem kaptunk választ, mert a tájékoztatás szerint ilyen listaárak nincsenek, ám a vonatkozó megállapodást elküldte az MTVA, és ebből kiderül, hogy a Mészáros-márkát

bartermegállapodás keretében hirdetik az állami médiában.

A cégek úgy egyeztek meg, hogy az MTVA

a műsorok elején vagy végén 5 másodperces támogatói spotokat,

klasszikus reklámokat,

termékelhelyezést,

online PR-cikkeket garantál.

A Magyar Sportmárka Zrt. cserébe

bérbe ad 2rule-termékeket az MTVA-nak,

megjeleníti az M4 logóját 2rule-termékein,

nyereményjátékokhoz ad termékeket,

továbbá 15-20 százalékos kedvezményt garantál a 2rule-termékekre (futball-, kosárlabdamezekre, futóruházatra, prémiumkategóriás sportruházatra, utcai és sportcipőkre) az MTVA dolgozói számára.

A 2019. június 30-ig hatályos megállapodás 3,4 millió forintról szól, ám a 2rule-t forgalmazó cégnek fizetnie nem kell, a felsorolt tételekkel egyenlíti ki a számlát, a szerződés külön rögzíti, hogy a felek

kölcsönösen számlát állítanak ki egymás részére azzal a megjegyzéssel, hogy pénzügyi rendezést kizárólag az esetlegesen fennálló áfakülönbözet igényel.

Ha nem is feltétlenül e reklámoknak köszönhetően, ám a 2rule-márka máris nagy karriert futott be. Noha a cégnek webshopja és boltja még nincs, az NBI-es csapatok közül a Felcsút, a Haladás és a Diósgyőr is a márkát választotta, sőt immár több NB2-es együttes is csatlakozott a körhöz, miként a Vasas, amelyik összes szakosztályára érvényes megállapodást kötött. Kővári Ágnes, a vállalat vezérigazgatója az Origónak adott interjúban a gyors piaci sikereik titkáról szóló hírekről azt mondta:

nem telefonált senki Diósgyőrbe, hogy megkönnyítsék a dolgunkat.

