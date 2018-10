Anyaország :: 2018. október 18. 12:15 ::

Miután a trafikügyet ilyen ügyesen elintézte, Lázár most a világ első füstmentes országává varázsolná hazánkat

Azt fogom javasolni a miniszterelnöknek, hogy akik 2020 után születnek, Magyarországon ne vásárolhassanak dohányterméket – jelentette be Lázár János a Tobacco Hungary konferencián Siófokon. A nemdohányzók védelméért felelős miniszteri biztos szerint az abszolút tilalom célja, hogy Magyarország a világon elsőként füstmentes ország legyen.

A volt Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a dohányzás nem alapvető emberi jog, tiltani lehet azt, mivel korlátozza a nemdohányzókat az egészséges élethez való alapvető jogukban.

Lázár János azt is javasolja, hogy a gépjárműben való dohányzást is tiltsák be. Lázár szerint az e-cigiket és a hasonló alternatív dohánytermékeket is be kéne tiltania a kormánynak, mivel még nem tudni biztosan, milyen egészségügyi kockázataik lehetnek.

A miniszteri biztos továbbá azt is javasolja, hogy a társasházakban se engedjék a dohányzást, a gangokon és az erkélyen se lehessen rágyújtani.

(atv.hu nyomán)