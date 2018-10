Anyaország, Videók :: 2018. október 25. 11:07 ::

A nemzetközi helyzet fokozódik, A tanú pedig visszatér a mozikba

November 8-tól országosan visszatér a mozikba felújított változatban Bacsó Péter klasszikusa.

A tanú minden idők egyik legsikeresebb magyar kultuszfilmje, mondatai szállóigékké, szereplői szimbólumokká váltak. A film írói és színészi zsenialitása által átélhetővé válik a kommunista diktatúra abszurditása. A teljeskörűen felújított filmet október 27-én láthatja először a közönség premier előtti vetítésen, majd november 8-tól országosan visszatér a mozikba.

Az Audiovizuális Örökség Világnapja alkalmából az ilyen tartalmak megőrzésével foglalkozó archívumok és szervezetek minden év október 27-én akciókkal és különböző eseményekkel hívják fel a figyelmet a munkájukra. A Magyar Nemzeti Filmalap - Filmarchívum ez alkalomból két teljes körűen restaurált magyar klasszikus filmet mutat be az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

14 órától Fábri Zoltán Hannibál tanár úr című filmjét vetítik, amely október közepén nagy sikerrel mutatkozott be a lyoni Lumière Fesztiválon, a restaurált filmek legjelentősebb európai seregszemléjén. Fábri Zoltán 1956-ben készült filmje az egyik első, vizuális nyelvében is modern magyar filmparabola, amely hihetetlen érzékenységgel ábrázolta, mennyire manipulálható a tömeg, és hogy milyen cselekvési lehetőségei vannak a kisembernek egy embertelen korban. A film 1957-ben elnyerte a Karlovy Vary filmfesztivál első díját, 1968-ban a magyar filmkritikusok szavazásán bekerült minden idők 12 legjobb magyar filmje közé, majd 2000-ben az Új Budapesti Tizenkettő-be is.

16 órától Bacsó Péter 1969-ben készült, 10 évig dobozban maradt filmszatíráját, A tanút vetítik.

A magyar filmörökség digitális felújításának hosszú távú programja 2017-ben indult a Filmalap igazgatóságaként működő Filmarchívumban. Az ambiciózus, hosszú távra tervezett program keretében 20 hónap alatt eddig 31 játékfilm restaurálása zárult le.

(HVG korrigálva)