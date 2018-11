Anyaország :: 2018. november 22. 22:33 ::

Imádnivaló szomszédok a trianoni rablóállamok, sokadik rész: ma éppen "Szlovákia" volt soron

Magyarország és Szlovákia az elmúlt években számos eredményt ért el a kétoldalú kapcsolatok terén – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar-Szlovák Gazdasági Vegyes Bizottság negyedik ülésén csütörtökön Komáromban.

Az államtitkár hozzátette, energetikai és közlekedési téren még nem sikerült maradéktalanul kiépíteni az összeköttetést. Energetikai téren elsősorban a villamoshálózatok összekötése van még hátra, de jól állnak ebben az ügyben is. Zajlanak az előkészítő munkálatok, amelyek eredményeképpen hamarosan nemcsak a gáz infrastrukturális, hanem a villamossági kapcsolatok is teljesértékűen ki lesznek építve a két ország között.

A közlekedési kapcsolatokról szólva kiemelte, hogy Komáromnál új, nagy áteresztőképességű közúti hidat építenek a két ország között, és bővítés alatt áll az M15-ös autópálya is, aminek elkészülte után végig autópályán lehet utazni Pozsony és Budapest között. Az M30-as autópályát hamarosan elvezetik a határig, már a forrás is megvan rá. Ez azt jelenti, hogy Budapestről Kassára is el lehet jutni autópályán – mondta.

Kitért arra is, hogy a kétoldalú, kiugróan magas kereskedelmet már most is jelentős részben, 35-40 százalékban a két ország kkv-i bonyolítják, ezt a részarányt szeretnék tovább növelni.

Az államtitkár szerint a magas magyar-szlovák kereskedelem annak tudható be, hogy világcégek, multinacionális vállalatok működnek mindkét országban, amelyek egymás között jelentős kereskedelmet bonyolítanak.

Szeretnék, ha minél több magyar és szlovák kisvállalat saját jogon is részt tudna venni a kétoldalú kereskedelemben, amely rekordot dönt minden évben – hangsúlyozta. Hozzátette, Szlovákia immár hagyományosan Magyarország harmadik kereskedelmi partnere, 2017-ben csak Németország és Ausztria előzte meg.

Ezt a tendenciát szeretnék fenntartani, ezért azon gondolkodnak, milyen mechanizmusokkal lehetne a kkv-k határon átnyúló tevékenységét serkenteni. Magyar részről hitel és vissza nem térítendő forrás is rendelkezésre áll ilyen célra. A cégvezetők javaslatait is várják – mondta az államtitkár.

(MTI)

