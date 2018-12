Anyaország, Videók :: 2018. december 13. 21:49 ::

Nem oszlik a tömeg a Parlamentél - Fekete-Győrék füstgránátokkal dobálták a rendőröket, de volt petárdázás és könnygázos oszlatási kísérlet is

A túlóratörvény ellen csütörtökre is meghirdetett tüntetésen az Index tudósítja szerint több száz ember gyűlt össze a Kossuth téren. Egyetemisták mellett középkorúakból is sok embert látni. Cikkünk frissül.





Fotó: Bődey János / Index A rendezvény elején bemondták a szervezők, hogy ez egy teljesen erőszakmentes tüntetés, az erőszakmentes véleménynyilvánításban hisznek. A rendezvény elején bemondták a szervezők, hogy ez egy teljesen erőszakmentes tüntetés, az erőszakmentes véleménynyilvánításban hisznek.

A dobosok azt kiabálták, hogy „Nem leszünk rabszolgák!", mások azt, hogy „Túlórázunk!", illetve „Orbán, takarodj!" is volt.

Azokra a munkásokra gondolunk, akiket évek óta elnyomnak. Olyan rendszert hoztak itt létre, amely a külföldi munkaadóknak csak akkor éri meg, ha a munkásoknak semmilyen jogot nem ad - mondta Tamás Gáspár Miklós filozófus a parlament előtt.



Fotó: Fülöp Dániel Mátyás / 24.hu Szerinte az ezekért a jogokért való kiállás új dolog Magyarországon és ennek a korszaknak vége. Szerinte az ezekért a jogokért való kiállás új dolog Magyarországon és ennek a korszaknak vége.

Szeretjük a magyar népet, a részei vagyunk, és nem tudnak minket szembeállítani a megtévesztettekkel. Szolidaritást akarunk, békét és boldog életet, nem gyűlölünk senkit - mondta a szadeszos szerepvállalásáról és szeretetteljes fasiztázásairól ismert filozófus.

A HVG szerint 5-600 ember van már a téren, kezdetben 2-300-an lehettek. Az LMP ifjúsági tagozatát, ők hét fővel képviseltetik magukat, de a fontosabb politikusok közül sajnálatukra egyelőre nincs kinn senki.

Eközben a Momentum hívei a Szabadság téren gyülekeznek fél hat óta, hogy onnan menjenek majd át a Kossuth térre, de nagyon kevesen vannak.

Széll Bernadett, LMP-s és jobbikos zászlók

A menetben több ellenzéki politikus is feltűnt, az Index tudósítója látta többek között Széll Bernadettet, akinek a kezében egy Ember nem egyenlő Robot feliratú tábla van. Jobbikos zászló, és LMP-s politikusok is vannak.

Átvomultak a Margit hídon, a Lánchíd és a Sándor-palota is úticél lehet

Hat után a több mint ezer fősre duzzadó, főként fiatalokból álló tömeg dobosok vezetésével elindult a Margit híd felé a Balassi utcában. „Nem leszünk rabszolgák!", „Gyertek velünk!", „Soros-bérenc vagyok" skandálták többek között.



Fotó: Bődey János / Index Fél hét előtt pár perccel teljes szélességében elzárták a Margit hidat, amin átvonultak, így a 4-6-os villamos sem járt közben. A híd közepén néhány percre megállt a menet eleje, ahol „Szabad ország, Szabad Egyetem" feliratú molinót tartanak. Fél hét előtt pár perccel teljes szélességében elzárták a Margit hidat, amin átvonultak, így a 4-6-os villamos sem járt közben. A híd közepén néhány percre megállt a menet eleje, ahol „Szabad ország, Szabad Egyetem" feliratú molinót tartanak.

HVG: a Jobbik megpróbálta kisajátítani a hídlezárást, de nem jött be

A Jobbik bevárta a tüntetőket a Margit hídon, és beálltak a sor elejére. Bana Tibor a Jobbik országgyűlési képviselője a HVG-nak azt mondta, azért álltak a tüntetés elejére, mert úgy gondolják, a legerősebb ellenzéki pártként ezt kell tenniük. Szerinte ők zárták le a hidat.



Fotó: Bődey János / Index A molinós diákok futva visszaelőzték a jobbikos politikusokat, hogy továbbra is ők vezessék a tüntetést. Megkérték őket előtte, hogy álljanak be a diákok mögé. A fiatalok nem árulják el, hova tartanak. "Miénk az utca, miénk az ország, mi vagyunk a nép" – kiabálják. A molinós diákok futva visszaelőzték a jobbikos politikusokat, hogy továbbra is ők vezessék a tüntetést. Megkérték őket előtte, hogy álljanak be a diákok mögé. A fiatalok nem árulják el, hova tartanak. "Miénk az utca, miénk az ország, mi vagyunk a nép" – kiabálják.

Utána továbbindultak, a Bem rakparton vonulnak a Lánchíd felé az úttesten. Az autók között is mennek, közben azt kiabálták: „Aki dudál, velünk van!", amire több autós dudálással válaszolt. Korábban felmerült, hogy a Sándor-palotához mennek, de olyan is volt, aki azt mondta, hogy a Lánchidat akarják lezárni. Sőt a még mindig csak több száz tüntetőről író HVG arról számolt be, hogy egyikük szerint, ha elegen lesznek, az összes hidat lezárják.



Fotó: Bődey János / Index A tömeg a Bem rakparton vonul a Lánchíd felé, az utat a teljes szélességében lezárva. A tömeg a Bem rakparton vonul a Lánchíd felé, az utat a teljes szélességében lezárva.

HVG: hidakon szlalomozáshoz vannak csak elegen

A tüntetők azelőtt értek a Lánchídhoz, hogy a rendőrök lezárták volna azt. A HVG szerint egy rendőr irányította a forgalmat. Kis időre megálltak a hídon, majd újraindult a tömeg Pest felé. Azt skandálják, Szabad ország, szabad egyetem.



Fotó: Bődey János / Index Nem tudni, innen hova mennek. A Margit hídon a "bömbis" szónok felvetette, az összes hidat lezárnák, ha elegen volnának. Nincsene, de attól még szlalomozhatnak egy ideig a hidakon - írja a zsidó lap. Az Index tudósítója a facebookos közvetítésükben kétezerre teszi a tüntetők számát. Nem tudni, innen hova mennek. A Margit hídon a "bömbis" szónok felvetette, az összes hidat lezárnák, ha elegen volnának. Nincsene, de attól még szlalomozhatnak egy ideig a hidakon - írja a zsidó lap. Az Index tudósítója a facebookos közvetítésükben kétezerre teszi a tüntetők számát.

Terror Háza?

Terror háza! - hangzik fel a tömegben, de még mindig nem tudni, hova mennek. Nem a Kossuth tér felé indult a tömeg - jelentette a HVG tudósítója, miután átkeltek a tüntetők a Lánchídn. Először a Bajcsy fele fordultak a tüntetők, majd hirtelen irányt váltottak és az Andrássyn indultak el.

Visszatértek a Parlament elé

Ezután Andrássy úton az Oktogonig mentek, ahonnan a körút vonultak vissza a Parlament felé.

A nagyjából kétórás vonulás közben tovább nőtt a tömeg létszáma. Közben többször felerősödött a tömeg hangja: „Mocskos Fidesz!", „Orbán, takarodj!" „Elegünk van!", „Túlórázni jöttünk!", skandálták. Két oldalt készenléti rendőrök kísérték a tüntetőket az Andrássy úton. Rövid ideig megálltak a tüntetők az Oktogonon, többen bekiabálták, hogy „Terror Háza", de aztán a körúton a Nyugati felé fordultak. Teljes szélességében, a villamossíneken is vonulnak.

Egy momentumos aktivista füstbombázott, de elengedték a rendőrök

Az Index tudósítója szerint egy momentumos aktivista a körúton füstbombával fokozta a hangulatot (a HVG szerint a rendőrök közelébe dobta), a rendőrök előbb kiszedték, majd elengedték. Kisebb dulakodás alakult ki, ezt leszámítva viszont békésebb a demonstráció, mint a tegnap esti.



Fotó: Bődey János / Index Bajszosszaros, fideszmaffiás vonulás Bajszosszaros, fideszmaffiás vonulás

A HVG egyik munkatársa már a Kossuth tér felé tartva, azt jelezte, a Báthory utcában is nagyon büdös van. A tömeg a "bajszos szar"-t kiabálja, azt megelőzően demokráciát követeltek, most Fidesz-maffiát követelnek.

Háromnegyed kilenc körül elkezdtek a rendőrök könnygázzal oszlatni, az egyik 24.hu-s újságírót is lefújták.

Fekete-Győr: senkit nem bánt a füstgránát

A tüntetők elkezdtek a rendőrökre füstgránátot dobálni. A füstgránátozók között van Fekete-Győr András Momentum-elnök is. A rendőrök visszadobálják a gránátokat, hatalmas a füst.

Fekete-Győr szerint senkit nem bánt a füstgránát, de düh van az emberekben, ezt valahol ki kell mutatni. A rendőröket nem akarják bántani - mondja. 2006 óta nem látott ennyi embert ilyen felfokozott állapotban.

Elkezdték kiszorítani a tüntetőket a rendőrök

A rendőrök a füstgránátozásra csak a sisakrostélyukat hajtották le, de nem vetettek be könnygázt. Kilenc órakor felszólították a HVG által 2-3 ezer főre becsült tüntető tömeget, hogy hagyják el a teret.



Bangóné EU-zászlóval pózolt (fotó: HVG) Ezután a rendőrök elkezdték kiszorítani a demonstrálókat. Ez tegnap is nagyon sokáig tartott, innen kezdődött a kergetőzés. Alkotmány utca felé kell elhagyni a területet - mondta egy rendőr a HVG-nek. Próbálják felosztani a tömeget, elkerítenek embereket, így könnyebben boldogulnak. Ezután a rendőrök elkezdték kiszorítani a demonstrálókat. Ez tegnap is nagyon sokáig tartott, innen kezdődött a kergetőzés. Alkotmány utca felé kell elhagyni a területet - mondta egy rendőr a HVG-nek. Próbálják felosztani a tömeget, elkerítenek embereket, így könnyebben boldogulnak.

Közben a tüntetők egy része visszament a lépcsőhöz, újra kiabálás hangzik fel. Mindenki keresi, hogy hol zajlik a tüntetés legaktívabb része, nehéz megállapítani - írja tudósítója nyomán a zsidó lap.

A rendőrök tüntetőket, a mentők rendőrt vittek el

Miközben átállásra biztatják a rendőrök a tüntetőket, volt, aki petárdát dobott rájuk.

A HVG szerint két embert elvittek a rendőrök, egy rendőrért pedig mentő jött.

(24.hu - Index - HVG nyomán)