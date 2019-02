Anyaország :: 2019. február 21. 18:47 ::

Gulyás: pontos és igaz állításokat tartalmaz a kormányzati plakátkampány

A brüsszeli tervekről szóló kormányzati plakátkampány minden elemében tartható, pontos és igaz állításokat tartalmaz – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

A miniszter úgy fogalmazott: az európai közéletnek, az Európai Bizottságnak és az Európai Néppártnak is képesnek kell lennie az önkritikára. A most véget érő ötéves uniós ciklus ugyanis szerinte úgy jellemezhető: a migránsokat nem sikerült kint tartani, az Egyesült Királyságot pedig nem sikerült bent tartani. A brüsszeli testület pedig az Európában történtekért nem háríthatja át másra a felelősséget – mondta Gulyás Gergely.

Azt is megjegyezte: Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnök mindent megtett azért, hogy kizárassa a Fideszt az Európai Néppártból, és ezt most, a kampányidőszakban a nyilvánosság elé is tárta. A miniszter kijelentette: a Fidesz mindig lojális volt az Európai Néppárthoz. A plakátkampányra vonatkozó kérdésre közölte továbbá, hogy a kormány az összes választót meg fogja keresni levélben, és tájékoztatja őket a plakátkampány részleteiről.

Új csarnok épül a kézilabda Eb-re

A Miniszterelnökség vezetője egy új kézilabdacsarnok felépítéséről is beszámolt. Azt közölte, hogy egy több mint 20 ezer szurkolót befogadni képes multifunkciós csarnok épül Budapesten a 2022-es magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságra (Eb). Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a csarnokot – amelynek 2021 őszére el kell készülnie – nem csupán az Eb indokolja, hanem Budapest kulturális és sportélete is. Kérdésre közölte, legkésőbb idén ősszel dönteni kell a kivitelezőről, jövő év elején pedig meg kell kezdődnie az építkezésnek.

A kormány döntött a jövő évi dubaji világkiállítás magyar pavilonjának felépítéséről, amelyhez – mondta Gulyás – felgyorsított engedélyezési eljárásokra lesz szükség. Hozzátette, hogy várhatóan mindkét beruházásról jogszabály születik majd. A kérdések között az Áder János államfő által létrehozott alapítványnak biztosított kormányzati támogatásról Gulyás Gergely azt mondta: a köztársasági elnök a környezet védelmére hozott létre alapítványt, ez a cél pedig pártok felett áll.

A kormány döntött a falusi csok szabályairól

Gulyás Gergely közölte, a falusi csok az 5000 fő alatti településeket érinti, azokat, ahol a lakosságszám a 2003. január 1-jei adatokhoz képest nagyobb mértékben csökkent, mint az országos átlag. Hozzátette: a 2887 5000 fő alatti településből 2031 érintett.

Elmondta, a falusi csokra az általános csok-szabályok vonatkoznak: új lakás építésekor, vásárlásakor a támogatás egy gyermek esetén 600 ezer, két gyermek esetén 2,6 millió, míg három gyermek esetén 10 millió forint. A támogatás a falusi csok esetében használt lakás vásárlására, bővítésére és felújítására is felhasználható.

Közölte, a törvényjavaslatokat még tavasszal elfogadhatja az Országgyűlés, az új konstrukció július 1-jével, legkésőbb szeptember 1-jével lépne életbe. A miniszter értékelése szerint ez a támogatás az érintett településeken egy ház megvásárlását, felújítás teljes egészében fedezheti. Gulyás Gergely a program céljaként jelölte meg a falvak népességmegtartó erejének növelését. Jelezte azt is, a következő, két hét múlva esedékes kormányülésen további döntések várható a leszakadó települések érdekében.

(MTI)