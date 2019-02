Anyaország :: 2019. február 23. 15:31 ::

A szemkilövetővel is kész együttműködni az LMP, csak a Fidesz és a Mi Hazánk logója lesz nekik vállalhatatlan

Akár a DK-val is együttműködhet az LMP az őszi önkormányzati választáson: csak a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk van tiltólistán. Az is biztossá vált, hogy az EP-választáson egyedül indul a liberális párt.

Úgy döntött az LMP 44. kongresszusa, hogy csak a kormánypártok és a Mi Hazánk Mozgalom logója lesz vállalhatatlan a párt számára az őszi önkormányzati választáson. Vagyis egy-egy közös ellenzéki jelölt neve mellett szerepelhet a többi ellenzéki párt logója is az LMP-s mellett, akár a DK-e vagy a Jobbiké is – értesült az Azonnali. Arról, hogy a párt által támogatott jelöltek milyen színekben indulnak, az LMP helyi területi szervezetei lesznek illetékesek dönteni.

Hogy a DK hogyhogy nem került a vállalhatatlan kategóriába, azt Ungár Péter LMP-s országgyűlési képviselő (aki mellesleg az Azonnali többségi tulajdonosa is [az Azonnali megjegyzése saját gazdájáról - a szerk.]) a lap kérdését úgy kommentálta: „Kétségtelenül az univerzum egyik misztériuma, hogy ez miért történt így, de a magyar választók legitimálták a DK-t azzal, hogy bejutott a parlamentbe. Mivel ez így történt, ezért legitim ellenzéki szereplő.”

A kongresszuson arról is döntöttek: a párt egyedül fog indulni a májusi európai parlamenti választáson, vagyis egészen biztosan nem lesz közös EP-listájuk a Jobbikkal vagy más ellenzéki pártokkal.

Korábban szó volt egy esetleges Jobbik-LMP közös EP-lista esélyeiről is, de ebből eszerint már biztosan nem lesz semmi. Szintén szombaton tart amúgy kongresszust a Jobbik is, ahol nem csak az EP-listájukról döntenek, de arról is, hogy megszűnik-e a párt az újabb hatalmas ÁSZ-bírság miatt - írja az LMP-s lap, arról megfeledkezve, hogy az újdonsült baloldali néppártnak csak a szája jár, semmiféle anyagi gondjaik nincsenek a NER jóvoltából.

Az egyedüli indulás mindenesetre kockázat is az LMP-nek, mivel a közvélemény-kutatások szerint egyáltalán nem biztos, hogy megütik az ötszázalékos küszöböt az EP-választáson. Az LMP szombaton később dönt arról is, hogy ki vezesse az EP-listájukat. Erre a pozícióra jelentkezők közül Vágó Gábor, Kendernay János és a frakciószédelgő Demeter Márta lehetnek esélyesek.

(Azonnali nyomán)

Korábban írtuk: Olyan cuki, hogy az LMP is ma tart kongresszust

Az európai parlamenti választási listájáról és programjáról is dönt a tízéves LMP ma kezdődő kétnapos kongresszusán, Budapesten.

A lista jelöltaspiránsai között van Demeter Márta társelnök, Kendernay János elnökségi tag és Vágó Gábor korábbi parlamenti képviselő.

A tanácskozáson szóba kerül a párt szövetségi politikája is az EP-választáson, de tárgyalnak az önkormányzati választási szövetségi politikáról is.

A tízéves LMP egy úgynevezett zöld kiáltványt is elfogad, és várhatóan módosítja alapszabályát is, beemelve abba az amnesztia jogintézményét.

(MTI)

Korábban írtuk: Lassan hetente tartott kongresszusra azért még van pénze a szociálisan érzékeny baloldali néppártnak