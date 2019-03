Anyaország, Videók :: 2019. március 4. 16:32 ::

"Orbán nem szereti Európát" - firkálgatással mutatták ma meg a ballibek, hogy van ellenállás

Sajtótájékoztatón jelentették be ellenzéki képviselők, hogy nem vesznek részt a hétfői parlamenti ülésnapokon, a "propagandahétfőkön", helyette az utcára vonulnak.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a képviselők a Váci úti nyugdíjfolyósító épületéhez vonulnak, hogy ott tiltakozzanak a magyar közszolgák tízezreit is érintő "rabszolgatörvény" miatt. A képviselők azt mondták, a jogszabállyal a köztisztviselők a kormány rabszolgáivá lesznek. A Párbeszéd képviselője, Szabó Tímea szerint "meg akarják mutatni, hogy van ellenállás".

Mielőtt a képviselők elindultak volna a nyugdíjfolyósító épülete felé, Szabó úgy fogalmazott, "érdekes dolgok fognak történni", ám akkor még nem közölte, miről van szó. Később kiderült: a politikusok kormánypárti plakátokat festenek le, illetve, mint fogalmaztak, "megjavítják" azokat.

Ellenállás ez a javából:

Frissítés: az élőzés a lényeg



A nyugdíjfolyosító igazgatósághoz érve a képviselők azt mondták, az ott dolgozóknak is túlórázniuk kell, hatalmas a munkaerőhiány a nyugdíjfolyósítóban, ezért nem tudják kiszolgálni az embereket, ezért a szakszervezetek 12 pontját viszik be nekik, hogy tájékoztassák őket a jogaikról.

Az épületbe csak a politikusok mehettek be a képviselői kártyájukkal, ám a bejutás után rögtön némi vita alakult ki a biztonságiakkal arról, hogy lehet-e élő videót készíteni az épületben vagy sem. A politikusok végül arra jutottak, hogy majd utólag beszámolnak a nyilvánosságnak arról, hogy mit intéztek a nyugdíjfolyósítóban.

2. frissítés: az ég kék, a fű zöld

Négy óra után kijöttek az ellenzékiek kijöttek az épületből, és sajtótájékoztatót tartottak. A DK-s Varju László szerint bebizonyosodott, hogy "az ég kék, a fű zöld, Orbán Viktor hazudik", a Nyugdíjfolyosítóban pedig - bár ennek ellenkezőjét állítják - alkalmazzák a rabszolgatörvényt.

A jobbikos Kepli Lajos szerint nem fogják hagyni, hogy itt "lábbal tiporják a jogokat", ezért a rabszolgatörvény ellen továbbra is együttműködnek.

Szél Bernadett azt mondta, hogy rosszabb a helyzet, mint novemberben, amikor legutóbb itt járt. Az épületben megtudták, hogy "bértömeg-gazdálkodás van" a Nyugdíjfolyosítónál, vagyis nem biztos, hogy minden munkavállalónak emelkedik a bére. Azt ígérte, az ellenzékiek vissza fognak térni, és utánajárnak, hogy valósul majd meg az ígért béremelés. Szél szerint az is példátlan, hogy az igazgató letagadta nekik, hogy késtek a nyugdíjak januárban.

Az ellenzék által most kifogásolt, közszolgálati rabszolgatörvénynek nevezett jogszabály szerint egyebek mellett a dolgozók munkaidejébe már nem számít bele az ebédszünet fél órája; a megyei és fővárosi kormányhivatali dolgozóknak már nem jár cafeteria; az alapszabadság 25 napról 20 napra csökken. A változás a minisztériumok és háttérintézményeik, valamint a kormányhivatalok, járási hivatalok dolgozóit, a nyugdíjfolyósítónál dolgozókat, és Magyar Államkincstár valamennyi kormánytisztviselőjét és ügykezelőjét érinti.

Az ellenzék legutóbb, két héttel ezelőtti az esztergomi Suzuki-gyárhoz vonult a túlóratörvény ellen tiltakozva. Akkor a parlamentben egyik ellenzéki frakció képviselője sem szólalt fel.

A parlament most hétfői ülésétől az MSZP, a DK és a Párbeszéd képviselői távolmaradtak, az LMP-s és jobbikos politikusok viszont beültek a napirend előtti hozzászólásokra. Az interpellációknál is tetten érhető az ellenzék kétfée stratégiája: a baloldali képviselők nem mentek be az interpellációjukat elmondani, míg az interpelláló jobbikos és LMP-s képviselők jelen vannak az ülésteremben.

(HVG - Index nyomán)