Anyaország :: 2019. március 4. 20:27 ::

Megindítja az Európai Néppárt a Fidesz elleni eljárást

"Az Európai Néppárt 12 tagpártja kilenc országból kérte a Fidesz kizárását vagy felfüggesztését. Ezt a kérdést a párt politikai választmányának március 20-i ülésén tárgyaljuk meg" - közölte az AFP hírügynökséggel Joseph Daul, a pártcsalád francia elnöke. A politikus azt is megjegyezte: a döntés a párt valamennyi tagjától függ, ezért nem lehet megjósolni a végeredményt.



Juncker és Daul (fotó: ec.europa.eu)

A Fidesz elleni eljárást azt követően indítványozták a tagpártok, hogy európai szinten is felháborodást váltott ki a kormány legújabb plakátkampánya, amely az Európai Bizottság migrációs poltikája ellen irányult. Azt is rossz néven vették, hogy a plakátokon George Soros mellett Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke szerepel. A néppárti politikus maga is közölte: a Fidesznek nincs helye a pártcsaládban.

Orbán Viktor egy vasárnapi interjúban ígéretet tett arra, hogy március 15-e után Juncker helyére Frans Timmermans, a bizottság első alelnöke kerül a hirdetéseken. A brüsszeli testület szóvivője a hétfői tájékoztatóján azt mondta, ennek nincs jelentősége. Margaritisz Szkínasz szerint akár az elnök, akár az alelnök, akár bármelyik tag szerepel a plakátokon, a bizottság fel fog lépni ellene.

(HVG)