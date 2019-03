Anyaország, Videók :: 2019. március 7. 13:33 ::

Tiltakozás a gyülekezési törvény ellen: Toroczkai feljelentette magát

Gyülekezési joggal visszaélés miatt önfeljelentést tett a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a gyülekezési törvény módosítása, illetve az ezzel összefüggő rendőrségi eljárás miatt csütörtökön Budapesten - adja hírül az MTI.

Toroczkai László azt követően jelentette fel magát, hogy a párt úgy állított standot csütörtökön a rendőrség Teve utcai épülete előtt, hogy előzőleg nem jelentette be az akciót. Az önfeljelentést megelőző sajtótájékoztatón a politikus úgy vélekedett, hogy a Fidesz által tavaly elfogadott törvénymódosítás ellehetetleníti a közéletet, és feleslegesen terheli le a rendőrséget.

Elmondta, azt követően döntött az önfeljelentésről, hogy a kazincbarcikai rendőrség gyülekezési joggal visszaélés miatt eljárást indított helyi aktivistájuk ellen, illetve várhatóan a párt ellen is megindul az eljárás. Országjárásuk során, március 3-án 8 órától terveztek találkozni egy közterületi stand mellett a kazincbarcikaiakkal, amit március 1-jén fél 11 előtt be is jelentettek a helyi rendőrkapitányságon. Ugyanakkor március 2-án behívatták a rendőrségre a helyi szervezőt, és közölték vele: eljárást indítanak ellene, mert a kitelepülést megelőzően – a jogszabályban előírt 48 óra helyett – csak 46 óra 36 perccel korábban jelentette be a standolást, vagyis megsértette a gyülekezési törvény rendelkezését.

Toroczkai László úgy vélekedett, hogy mind a rendőrségi eljárás, mind a törvényi rendelkezés az ötvenes éveket idézi. A Mi Hazánk független képviselői az Országgyűlésben kezdeményezni fogják a jogszabály megváltoztatását – ígérte.