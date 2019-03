Anyaország :: 2019. március 14. 20:21 ::

Letiltotta a Fidesz dr. Popély Gyulát, mert a Mi Hazánk EP-jelöltje lett

Szélsőséges és etikátlan módszerekkel próbálja meg ellehetetleníteni a Mi Hazánk Mozgalmat a balliberális ellenzék, illetve a Fidesz, ezért etikai kódexet ajánl figyelmükbe Novák Előd, a Mi Hazánk EP-kampányfőnöke.



A politikus sajtótájékoztatóján elmondta: mára virradóra ismét festékszóróval rongálták meg a párt központi, József krt. 43. alatti irodáját, fasiszta jelzővel illetve a radikális pártot, ami a kommunista párt jogutódjától és szövetségeseiktől különösen abszurd. Rendszeressé vált az óriásplakátok megrongálása, a Fidesz bevallottan és központilag szervezetten csinálja, és immár a balliberális ellenzék is hasonlóan vandál módon reagálnak a kormánypropagandára, azonban a Mi Hazánk programalapú kampányt szeretne. A politikus sajtótájékoztatóján elmondta: mára virradóra ismét festékszóróval rongálták meg a párt központi, József krt. 43. alatti irodáját, fasiszta jelzővel illetve a radikális pártot, ami a kommunista párt jogutódjától és szövetségeseiktől különösen abszurd. Rendszeressé vált az óriásplakátok megrongálása, a Fidesz bevallottan és központilag szervezetten csinálja, és immár a balliberális ellenzék is hasonlóan vandál módon reagálnak a kormánypropagandára, azonban a Mi Hazánk programalapú kampányt szeretne.

Dr. Popély Gyula külhoni magyar vezetőként és az MTA doktoraként is ismert. Már a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságában küzdött Duray Miklóssal a magyar iskolák megmentéséért, majd 1990 januárjától prágai parlamenti képviselő volt. 1991-1998-ig a pozsonyi magyar általános iskola és gimnázium igazgatója volt, majd a kétnyelvű bizonyítványháború áldozata lett. Később a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, dékánhelyettese, majd rektorhelyettese lett, illetve az MTA doktora.

Novák Előd tiltakozott, amiért a Fidesz letiltotta a gödi önkormányzat március 15-ei ünnepségére meghívott dr. Popély Gyulát pusztán azért, mert a Mi Hazánk EP-képviselőjelöltje lett, holott politikai hovatartozása miatt nem érhetne hátrányt senki, és nem pártrendezvényre, hanem önkormányzati ünnepségre hívták. Nem először próbál a Fidesz ellehetetleníteni valakit a Mi Hazánk felvállalása miatt, legutóbb egy borsodi standolás miatt indított a rendőrség eljárást a párt egyik helyi vezetőjével szemben, amiért 48 helyett csak 46 és fél órával korábban jelentették be azt a standolást, ami Novák Előd szerint nem is tartozhatna a gyülekezési törvény hatálya alá, abszurd, hogy már egy-két ember beszélgetését is előre bejelentendő eseményként próbálják ellehetetleníteni.

A Mi Hazánk EP-kampányfőnöke kifejtette: pártja kötelezővé tenné minden induló szervezet számára választási program megalkotását és közzétételét, ahogy a szavazólapra való kerülésnek feltétele lenne a listavezetők számára egy köztelevíziós vita is, egyenlő feltételekkel, hogy az etikátlan módszerek helyett végre nívósabb, programalapú kampány legyen.