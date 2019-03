Anyaország :: 2019. március 26. 16:26 ::

Minden fontos városban önálló polgármesterjelöltet állít a Mi Hazánk

Minden fontosabb városban önálló polgármesterjelöltet szeretne állítani az őszi önkormányzati választáson a Mi Hazánk Mozgalom – közölte az ellenzéki párt elnöke kedden Hódmezővásárhelyen.



Fotó forrása: Toroczkai Fb-oldala

Toroczkai László a párt helyi szervezetének megalakulása alkalmából tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a Mi Hazánk alulról építkező mozgalom, amely a nemzet és a haza érdekeit tartja szem előtt, nem a pártpolitikai szempontokat. Kizártnak nevezte, hogy akár a Fidesz, akár az egyesült balliberális oldal javára visszalépjenek.

A Mi Hazánk célja, hogy alternatívát kínáljon azon választópolgárok számára, akik sem Orbán Viktor, sem Gyurcsány Ferenc rendszeréből nem kérnek – közölte.

Az elnök úgy fogalmazott, „Hódmezővásárhely politikai epicentrum”, ahol az egyesült balliberális oldal és a Fidesz egyik „erős embere”, Lázár János is jelen van. Márki-Zay Péter polgármester korábban tagadta, hogy együttműködne Gyurcsány Ferenccel, az elmúlt hónapok során ugyanakkor bebizonyosodott, nemcsak egy színpadra állnak fel, hanem választási összefogásra is törekednek – mondta Toroczkai László, aki gyakorló polgármesterként azt tanácsolta Márki-Zay Péternek, foglalkozzon Hódmezővásárhellyel is, mielőtt országos politikai szerepre törne.

Dorogi György megyei elnök közölte, óriási az érdeklődés a mozgalom iránt, Csongrád megyében hat hónap alatt – a hódmezővásárhelyivel együtt – a nyolcadik alapszervezet jött létre. Kifejtette, bár a Mi Hazánk gerincét korábban a Jobbikban dolgozó emberek adták, ma már a mozgalom tagjainak csak negyedét jelentik a korábbi Jobbik-tagok.

Balog Norbert helyi elnök – aki korábban a Jobbik önkormányzati képviselőjeként volt a hódmezővásárhelyi közgyűlés tagja, a jelenlegi ciklusban pedig külső bizottsági tagként dolgozott – azt mondta, elmaradtak a helyzetet tisztázó beszélgetések, ennek következményeként töredékére csökkent a Jobbik helyi taglétszáma.

(MTI)