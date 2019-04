Anyaország, Videók :: 2019. április 3. 09:53 ::

Székely János püspök szerint úton vagyunk a második Trianon felé

Az elmúlt hetekben sok helyen vetődött fel az ún. cigány autonómia kérdése. Kezdődött ott, hogy az Opre Roma nevezetű cigány párt videót tett közzé, amin Kamarás István (egykori jobbikos) mondja el nyíltan, céljuk nem más, mint egy önálló cigány tartomány kiszakítása Magyarországból.

Hazánkban ma egyetlen párt működik, mely szerint létezik cigánybűnözés, és komoly kihívásokkal kell szembenéznünk a jövőben a magyar-cigány együttélés tekintetében, ez pedig a Mi Hazánk Mozgalom. Nem meglepő tehát, hogy a párt feljelentést tett az Opre Roma ellen az alkotmányos rend elleni szervezkedés gyanújával.

Cigány részről a reakció természetesen nem maradt el, a párt elnöke, Toroczkai László számos fenyegető levelet kapott. Mi, jobboldali patrióták számtalanszor leszögeztük, hogy a magyar-cigány együttélés mentén arról kell inkább beszélni, hogy létezik a cigányságon belül egy olyan bűnözői szubkultúra, melynek berkein belül divat a bűnözés, dicsőség a börtönviseltség. Nem meglepő, hogy a Toroczkainak küldött fenyegető üzenet illusztrációjaként az alább klipet csatolták.

Nem kell hozzá különösebb kommentár, minden benne van, ami ezt a bűnözői szubkultúrát jellemzi.

Jelentősebb esemény még a téma kapcsán, ezek után az Opre Roma kerekasztal-beszélgetést rendezett a cigány autonómiáról. A helyszínt gondosan eltitkolták, talán nem is véletlenül. Hab a tortán, hogy Vona Gábor jelenlétével legitimálta a párbeszédet erről az agybajról, és teljesen mindegy, milyen módon foglalt állást - a háta mögött a cigány zászlóval -, a részvételével mindenképpen abba az irányba vitte a kezdeményezést, hogy „érdemes, kell róla beszélni”. Egy frászt, egy szót sem kell erről beszélni, arról viszont annál inkább, hogyan is van az, hogy az előbb linkelt cigány rapvideóban burjánzó bűnözés a magyarországi cigányság jelentős hányadának sajátja?

Ha úgy tetszik, ez a cigány „way of life!”

Most viszont egy üdítő színfoltról kell beszámolnunk.

A Katolikus Egyházhoz köthető Magyar Kuríron jelent meg egy interjú Székely János szombathelyi megyéspüspökkel. Róla köztudomású, hogy nagy támogatója, szervezője az ún. „cigány pasztorációnak” – bármit is jelentsen az. Ezért igen valószínű, erről a kérdésről jómagam és ő nem vagyunk mindenben azonos állásponton, de mégis hasonló végkövetkeztetésre jutott, amikor azt találta mondani, ha így haladnak tovább a dolgok, fennáll a veszélye, hogy kettészakad az ország, még drasztikusabban fogalmazva, elérkezik egy „második Trianon”.

Szerinte az utolsó órában vagyunk.

Az interjúból kiderül persze, ő miben látja a gondok forrását. Személy szerint ezekkel nem, vagy csak részben értek egyet. A szegénységről tett megállapításai természetesen még talán helytállóak is, ez magyarázat lehet több dologra. Persze, való igaz, az ezen az úton tett felzárkóztatás (csakhogy már milliárdok mentek el erre feleslegesen) biztos mérsékelne valamit, de önmagában csak kozmetikázná a problémát.

Emlékszünk még Marian Cozmára? Azért őt emelem ki, mert az eset valóban „szíven szúrta” az országot. De a metódus, ha nem is tragédia a vége, talán nem túlzok, hétvégéről hétvégére megtörténik azóta is. Vagy hogyan is volt ez a badacsonyi gyilkosságnál tavaly ősszel? Az erőszak mint öncél. Az erőszakosság piedesztálra emelése! És ez nem függ és nem függött össze akkor sem az anyagi helyzettel, a lakhatási körülményekkel.

Éppen ellenkezőleg, az enyingi cigánybűnözők luxusautókkal jártak.

A párbeszéd megkezdéséhez szükség van a felelős cigány értelmiségre, vezető rétegre, akik ezt a jelenséget nem kenik el, nem fogják másra. Mindennek alapfeltétele ennek elismerése. Ezzel párhuzamosan pedig mi, mint rendpárti mozgalom tagjai, csak azt mondhatjuk, a bűnözőkre a törvény teljes szigorával kell lesújtani – egyébként bármilyen is legyen a bőrszíne!

Mindenesetre legyen axióma, bárhogyan is közelítünk a kérdéshez, bármely közéleti személy szólaljon meg az ügyben, a cigány autonómia katasztrófa volna ország számára. Ebből az aspektusból nézve üdvözlendő, hogy ezt megtette Székely János megyéspüspök is.

Álláspontunk pedig továbbra is következetes és kemény: Magyarországon nem lesz cigányautonómia. Pont.

Lantos János – Kuruc.info

