Anyaország, Jó és szép :: 2019. április 21. 10:41 ::

A hit nem magánügy! - keresztény blog a "Z-generációnak"

A hit nem magánügy címmel indult el három évvel ezelőtt a 777blog.hu internetes oldal. A szerzők a történelmi keresztény egyházhoz tartoznak, köztük Bese Gergő atya is, akit hat éve szenteltek pappá Kecskeméten, ma a Pannonhalmi Területi Apátság lelkipásztora. Blogjában őszintén és kötetlenül beszélget azokkal az érdeklődő fiatalokkal, akik kérdésekkel keresik fel.

A blog célközönsége a 15-25 év közötti fiatalok köre, de természetesen mások számára is érdekesek lehetnek az információk – mondta Bese Gergely atya a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Hozzátette: a hit átadása minden pap kötelessége.

Elmondása szerint a mostani fiatalok, kiemelve a 2000 után születetteket, kevés hitélményt élhetnek át családjaikban, ami nem lesz elég ahhoz, hogy felnőttként jó helyen tudjanak keresgélni. Minden ember lelkében megvan a vágy a transzcendens megismerésére, de ahhoz, hogy ezt jó helyen keresse, szükség van megfelelő baráti beszélgetésekre – magyarázta az atya. Hozzátette: a hitélmény megtalálása fontos dolog az életben. Az idősebb korosztályra is szükség van, hiszen az ő élettapasztalatuk és tanulságtételeik megérinthetik a fiatalabbak lelkét.

A hit nem magánügy!

Bese szerint az internetes oldal címe egy olyan tabukat döntő szóösszetétel lett, ami miatt nagy érdeklődésre tehetett szert. Véleménye szerint éveken keresztül azt sulykolták az emberekbe, hogy a hit a négy fal magányába tartozik, ahogy az Istennel való kapcsolatunk is. Az egyháztól is sokáig elvárták, hogy húzódjon vissza a falak közzé, hiszen a hit magánügy.

Az atya szerint viszont egyáltalán nem az. Elmondása szerint az élet védelme – például – nem csak egy emberre tartozik. Így például az abortusz ügye sem, hiszen évente több mint harmincezer magzatgyilkosságot követnek el. Erről beszélni kell, hiszen a jövőnk a tét, és a téma teljes mértékben hozzákapcsolódik a hithez is, hiszen az Istenben hívő emberek úgy tartják, hogy az élet a fogantatástól a természetes halálig tart – mondta.

„Amennyiben ezt csak a négy fal között mondom el a híveknek, akkor csak a vödörben halászok” – fogalmazott az atya. Kiemelte: az, hogy valaki hisz Istenben és az egyház tanításai szerint éli életét, nem szégyellni való dolog.

Fel kell venni a világ ritmusát

Széles körben próbálják elérni a fiatalokat, ebben a honlap elindítása csupán egy apró lépés volt. Mint mondta, az egyháznak lépést kell tartania az információs társadalom fejlődésével. Véleménye szerint nem lehetetlen, hogy felvegyék a ritmust a „Z-generációval”, fontos, hogy ebből a korosztályból is sok hívő embert tudjanak megszólítani. Hozzátette: az orvostudomány jelenlegi állása szerint ennek a generációnak nagy esélye van arra, hogy megélje akár a százéves kort is, nagy lehetőség adatott meg nekik. Mint azt az atya elmondta, próbálják megértetni a fiatalokkal azt, hogy az Isten nagy ajándékot adott nekik, amit nem szabad elhanyagolni. Fontos, hogy ne pusztítsák, hanem építsék magukat az élet minden terén.

Ezért is születik az internetes oldalon minden témában sok-sok olyan írás, ami a fiatalokat szólítja meg – hangsúlyozta.

Tabukat döntenek

A műsorban felvetődött: melyek azok a kérdések, amelyek felvetődnek a fiatalokban, és amelyek a kereszténység és az egyház tanításával kapcsolatosak? Bese Gergely elmondta, nem a kivonulás története, vagy a pászkaünnep rejtelmei azok, amelyek a fiatalokat érdeklik. Számukra továbbra is a mai társadalmi kérdések a fontosak, például a párválasztás, a szexualitás, a felnőtté válás, az udvarlás, a férfi és a nő különbözőségei és hasonlóságai.

Az előbb felsorolt témákban a fiataloknak szükségük van a tisztán látásra. Amennyiben beütik a keresőprogramba azt, hogy párválasztás, nem várható, hogy bármilyen keresztény tartalmat találnak, ezért is tartják fontosnak a blog szerkesztői, hogy akár ilyen témában is közöljenek tartalmat.

Hozzátette: akár a homoszexualitásról, az abortuszról vagy az eutanáziáról is olvashatnak az érdeklődők a blogon. Bese Gergely tájékoztatott: offline eseményeket is rendeznek az olvasóknak, élő előadásokat is hallhatnak a fiatalok.

(Kossuth Rádió nyomán)