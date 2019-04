Anyaország :: 2019. április 24. 21:32 ::

Kilenc pártlistára lehet majd szavazni

Kilenc pártlistára lehet szavazni a májusi európai parlamenti választáson, ugyanis két jelölő szervezet nem tudta összegyűjteni az induláshoz szükséges ajánlószelvényeket - jelentette be Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke a HírTV-ben.

Az ajánlóívek hitelesítése során minden egyes aláírást ellenőriztek - mondta Pálffy Ilona. Azt mondta, nincs törvényi szabály arra, hogy az aláírások hitelességét ellenőrizzék. Azt viszont már kérésre tudják szűrni, hogy egy adott személy nevében nem történt-e aláírás.

Kisorsolta a 11 párt listájának sorrendét is a választási bizottság de eldőlt, hogy aközül a két párt közül, akik szerda 16 óra előtt még leadták ajánlóíveiket, a törvényi feltételek miatt egyikőjük sem érte el a 20 ezer aláírást. Így összesen 9 párt fog szerepelni a szavazólapon.

Az elnök asszony arról is beszélt, hogy május 22-ig, azaz a választás előtti szerdáig át lehet jelentkezni. Hozzátette, bízik benne, hogy nem alakul majd ki akkora tömeg, mint amilyen a tavaly áprilisi választáskor. Elmondta, már most ellenőrzések folynak ennek megelőzése érdekében. Lesznek, ahol, 25, de akár 50 fülkét is fel fognak állítani.

A választások eredményeit 23 óráig nem hozhatják nyilvánosságra, azonban exit poll már 19 órától közölhető lesz.