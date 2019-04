Megszökött az intézetből az egyik nádudvari bántalmazó, a rendőrség keresi, tudta meg a Blikk. A róla szóló körözés valóban fent van a rendőrség honlapján, eszerint április 21. óta tartózkodik ismeretlen helyen, és a berettyóújfalui rendőrkapitányság rendelte el a körözést eltűnés miatt. A lapnak azt mesélte egy családot jól ismerő férfi, hogy körülbelül két hete emelték ki a 17 éves lányt a családból, akkor került intézetbe.

A Blikk által megkérdezett helyiek azt feltételezik, hogy a külföldön élő testvéréhez szökhetett a kamasz lány. Édesanyja és testvérei már korábban elköltöztek egy másik településre, de állítólag a családtól külön élő édesapja továbbra is Nádudvaron lakik.

Mint arról márciusban beszámoltunk , egy 16 és egy 17 éves lány véresre vert egy kollégista lányt egy nádudvari parkban, a bántalmazást mobiltelefonjukkal videóra vették, ez kikerült az internetre. A felvételen az látszik, hogy a lányt fojtogatják, többször is arcára taposnak, cipőjük megcsókolására kényszerítik és szidalmazzák halott édesanyját. Az áldozat az eset után sokáig sokkos állapotban volt, noha az arcán keletkező sérülései nyolc napon belül gyógyulónak bizonyultak.

A kisváros felbolydult a videó nyilvánosságra kerülése után, kővel dobták be az egyik bántalmazó házának ablakát, a kerítés elé pedig azt fújták fel az aszfaltra, hogy „kutyák”, utalva a videóra. Nádudvar polgármestere, Beke Imre azt mondta akkor, megpróbál közvetíteni a felek között és megadni minden segítséget az áldozatnak, bevonva az iskola igazgatóját és a családsegítő szolgálat pszichológusát is. Ezen kívül fokozott rendőri jelenlétet rendelt el és lakossági fórumot tervezett összehívni, hogy átbeszéljék a történteket.

A másik lányról nem sokkal később az is kiderült , hogy korábban egy részeg férfit is megrugdosott, amiről szintén készült videófelvétel. Javítóintézetbe került, azt nem tudni, hogy társához hasonlóan ő is megszökött-e azóta.