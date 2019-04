Anyaország :: 2019. április 27. 13:13 ::

Tordai elvtársa patkányozásáról: intelligens, aranyos rágcsálókról van szó

„Természetesen Bangóné Borbély Ildikó nem akart senkit se megsérteni, legalábbis fideszes szavazókat biztosan nem” – mondta Tordai Bence, a szocialistákkal szövetséges Párbeszéd országgyűlési képviselője az Azonnali kérdésére.



Mint két tojás

Tordai Bence, aki az MSZP-vel szövetséges Párbeszéd színeiben parlamenti képviselő, az üggyel kapcsolatban azt mondta: „olyan azért megesik, hogy egy politikus nem arra a kérdésre válaszol, amit feltettek neki, hanem egy másik témát hoz be”. Arra a felvetésre, hogy Bangóné nemcsak utólagosan magyarázkodott-e, úgy reagált: „nem látunk bele egymás fejébe”, a patkányhelyzetet illetően Tarlós István főpolgármester is elismeri, hogy igaza van azoknak, akik az állatok elszaporodásáról beszélnek.

„Ha valaki azt gondolja, hogy a patkányirtásra szánt pénzek ellopása – és ezen keresztül Budapest elpatkányosítása – patkányság, azzal tulajdonképpen nehéz lenne vitatkozni. Ezzel együtt én nem hiszem, hogy ezt bárki élő személynek magára kéne vennie.”

Megjegyezte: attól sem lenne meglepve, ha esetleg a fideszes politikusok némelyike túlérzékeny lenne ebben az ügyben.

Arra a kérdésre, hogy kimondható-e, hogy fideszes szavazókat nem szabad lepatkányozni, Tordai elmondta: ez teljesen egyértelmű. Ő mindig ellene volt annak, hogy bárki bárkit dehumanizáljon vagy egy állattal azonosítson, mert „az csúnya dolgoknak nyithat utat”. „Ennyit csak tanultunk a történelemből vagy Torgyán József féregirtós beszédeiből” – jegyezte meg. Azt viszont hangsúlyozta: Bangónét ismeri, és „olyan szándéka, hogy ő emberek millióit egy ilyen kis – egyébként intelligens, aranyos – rágcsálóval azonosította volna, biztosan nem volt”.



Intelligens, aranyos rágcsálók - legalábbis a velük viselkedésbeli rokonságot mutató élőlények szerint

Hogy az a felvetés jogos-e, hogy Bangóné mondjon le, arra Tordai úgy válaszolt: ennél sokkal súlyosabb hibák és bűnök maradnak mindenféle következmény nélkül.

Karácsony szerint elfogadhatatlan

Az ügyben a Párbeszéd társelnöke, Karácsony Gergely is megszólalt, aki maga nemrégiben szintén nagy vihart kavart azzal, hogy a jobbikos Gyöngyösi Márton egy korábbi nyilatkozatáról szólva azt mondta a Hír TV-nek, önmagában nem anitszemitizmus zsidókat listázni. Karácsony szerint elfogadhatatlan, hogy valaki politikai ellenfelét, vagy annak szavazóit patkánynak nevezze.

„Nekünk, demokratáknak van dolgunk azzal, hogy a magyar közbeszéd fájóan alacsony színvonalát emeljük. Ennek része az is, hogy ha rossz, félreérthető mondatot mondunk, akkor van erőnk elnézést kérni” – írta a Facebookon. Hozzátette: vele is megesett már, hogy rosszul fogalmazott, elnézést kért akkor is, „mert ez a normális”.

Momentum: meg kell húzni a határokat akkor is, ha szövetségesről van szó

Ám úgy tűnik, nem mindenkinek elégséges Bangóné bocsánatkérése. A Momentum két huszonkettedik kerületi politikusa ugyanis közösségi oldalaikon nemcsak bocsánatkérésre, de azonnali lemondásra is felszólították Bangónét.

Havasi Gábor – aki egyébként a párt szocialisták által is támogatott polgármesterjelöltje a kerületben – azt írta: felelős politikus nem beszélhet így a saját honfitársairól. „Nem lehet csendben maradni, ha ilyen kijelentések hangzanak el. Meg kell húzni a határokat, akkor is, ha ellenzéki szereplőről, helyi szövetségesről van szó.”

Hasonlóképpen vélekedett a szintén budafoki momentumos Tóth Endre is, aki szerint az ilyen politikusoknak nincsen helyük a magyar közéletben, az ilyen kijelentések megmérgezik a magyar közbeszédet.

A Momentum álláspontja, hogy kiállunk Havasi Gábor szavai mellett – nyilatkozta az Azonnali megkeresésére Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja. Hozzátette: az volt a minimum, hogy bocsánatot kért Bangóné egy ilyen ominózus jelenet után.

„Örülnénk, ha azt látnánk, hogy a szavaknak végre van következménye és egy komolyabb felelősségvállalás történik. Ez fontos az ellenzék hitelessége szempontjából” – mondta Hajnal. Szerinte mivel országgyűlési képviselőről van szó, csak ő tudja eldönteni, milyen következménye lesz az ügynek, rajta múlik, mennyire fontos neki a saját hitelessége. Ugyanakkor Hajnal emlékeztetett: az elmúlt időszakban az ellenzéki oldalon több példa is volt a felelősségvállalásra. Ezek közt említette, hogy nemrégiben a ferencvárosi momentum elnökét hívta vissza a párt egy Facebook-bejegyzés miatt, de a jobbikos Szávay István is visszaadta mandátumát, miután zsidózós botrányba keveredett.

Arra a kérdésre, hogy ha Bangóné önként nem vállal felelősséget, akkor az MSZP-nek kellene-e konkrét lépést tennie, úgy reagált a szocialistákat fogja minősíteni, hogyan ítélik meg az ügyet.

„Nem szeretném azt, ha bármelyik párttal megromolna a Momentum viszonya abból a szempontból, hogy az önkormányzati választáson ne tudnánk együttműködni. Alapvetően mi továbbra is azt gondoljuk, hogy minden pártra szükség van a Fidesz leváltásához. Minden, amit kérünk ezért cserébe, hogy próbáljuk meg megőrizni a hitelességünket, amihez meg az kell, hogy néha felelősséget vállaljunk.”