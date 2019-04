Anyaország :: 2019. április 29. 13:40 ::

Állásukat féltő óvónőkkel íratták alá a Fidesz Kubatov-listáját

Önkormányzati fenntartású óvodákban gyűjtöttek Orbán Viktor bevándorlásellenes programját támogató aláírásokat, a munkájuk miatt kiszolgáltatott óvónők pedig nem mertek nyíltan szembeszállni a "kéréssel" – derül ki a hvg.hu birtokába került hang- és képfelvételekből. A józsefvárosi köznevelési intézményekben zajló politikai agitáció súlyosan sért több törvényt is, az adataikkal Kubatov-listára került dolgozók már el is kezdték kapni a Fidesz kampányüzeneteit. Az önkormányzat elismerte az aláírásgyűjtés tényét, de tagadták, hogy a fideszes alpolgármester ennek érdekében nyomást gyakorolt volna az óvónőkre. Mivel az ívek viszont tőle származtak, a polgármester megvonta tőle az eddigi oktatási jogkörét.

"Felülről jött a kérés" – így nyomatékosították a VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat egyesített óvodájában dolgozó munkatársak körében, miért kellene aláírniuk a Fidesz "Kubatov-listaként" emlegetett adatgyűjtő ívét. Munkaviszonyuk miatt az óvónők egyértelműen kiszolgáltatott, függő helyzetben vannak a fideszes vezetésű önkormányzattól, így a törvényellenes "kérés" visszaéléssel felérő nyomásgyakorlásnak vehető.

Mindez nem derült volna ki, ha a Napraforgó Egyesített Óvoda 13 tagóvodájának egyikében nem okoz feszültséget a munkatársak körében, hogy a fideszes aláírásgyűjtéssel ilyen helyzetbe hozzák őket. Bár nyíltan háborogni és ellentmondani nem mertek, az egyik dolgozó a mobiltelefonjával hangfelvétel és fotók formájában rögzítette a történteket, és névtelenséget kérve eljuttatta a hvg szerkesztőségéhez.

Ezek egyértelműen alátámasztják, hogy valóban nevelési intézményben, a munkatársak közt gyűjtöttek aláírásokat. Még a határidő is adott volt, hogy meddig kell az ívet kitöltve visszajuttatniuk az egyesített óvoda vezetése felé. Tárnokiné Joó Ildikó, a Napsugár Egyesített Óvoda igazgatója elismerte a tagóvodákban zajló aláírásgyűjtést, de további részletekről nem kívánt nyilatkozni.

Azt nem tudják pontosan, hány aláírást gyűjtöttek össze szabálytalanul az intézményekben, de nem mindenkinek kellett aláírnia. Több tagóvoda felelősének is kiosztották a "feladatot", pontosabban az íveket. Így megoszlott köztük a nem éppen önként vállalt felsorakozás a Fidesz programja mellett, ment is az osztozkodás a munkatársak között, ki vállalja be közülük. Főleg, hogy az íven a személyes adataikat is meg kellett adni, amitől többen is hallhatóan ódzkodtak.

"Mi lenne, ha megtudnák?"– beszélték ki egymás közt, vagyis tisztában voltak azzal, hogy súlyosan aggályos és szabálytalan, hogy így támogatják "önként", központi presszió hatására a Fidesz kampányát.

Felvetődött ugyan így zárt körben, vajon kirúgnák-e őket, vagy milyen következménye lenne, ha visszautasítanák a politikai pressziót, de végül a munkájukat féltő óvónők részéről ez csak elméleti opció maradt, kitöltötték az adatgyűjtő íveket. Olyan is volt, aki egyértelműen leszögezte, ő nem meggyőződésből írja alá, hanem azért nem megy szembe az akcióval, mert okos annyira, hogy szem előtt tartsa a személyes érdekeit.

"Semmilyen politikai nyomásra nem szeretnék cselekedni, semmilyen zászló alatt nem szeretnék kivezényelve menetelni. Ehhez nincs joga és felhatalmazása senkinek, de még ahhoz sincs semmi köze, hogy milyen politikai nézeteket vallok, vagy vallok-e egyáltalán valamilyet" – mondta névtelenséget kérve az egyik informátor. "Közalkalmazottként minden tudásommal, tapasztalatommal, lojalitásommal dolgozom megalázóan alacsony fizetésért, mint annyian az óvodapedagógus szakmában, visszautasítom, hogy elém tegyenek ilyen papírokat, mintha azt mondanák, hogy 'ugye, tudod, hogy mi a kötelességed'?'" – tette hozzá.

A Kubatov-listán találták magukat

Már az eleve törvénytelen, hogy óvodában folyt a politikai kampánytevékenység és adatgyűjtés, de a lap szerint, az adatok gyűjtéséhez jogilag kötelező adatkezelési tájékoztató sem volt az ívek mellé csatolva. Holott ezeken a jogi követelményeknek megfelelően kifejezetten az szerepel, hogy az aláíró ennek ismeretében dönt, és a szignójával "hozzájárul ahhoz, hogy a Fidesz az íven szereplő adatait visszavonásig kezelje".

A szülőkkel nem próbálták aláíratni a támogató íveket, tartottak attól, hogy botrány lesz a dologból.

Biztosra vehető, hogy a józsefvárosi egyesített óvodában gyűjtött adatokat leadták, illetve ezek célt értek: egy névtelenséget kérő óvodai forrás elmondta, hogy szinte azonnal elkezdtek érkezni a kormánypárt különféle agitáló e-mailjei az íven leadott egyik levelezési címre, bizonyítva a Kubatov-listára felkerülésüket.

A fideszes alpolgármester nem utasított, csak tőle "kérték" az íveket

Egy névtelenséget kérő forrás szerint az aláírásgyűjtő ívek a fideszes alpolgármestertől, Sántha Péternétől származtak, ezért a lap megkereste az önkormányzatot. Erre a szintén kormánypárti polgármester, Sára Botond, valamint a jegyző "részletesen tájékozódott az ügyben, minden kérdésre kiterjedő egyeztetést folytatott az érintettekkel". Végül arra jutottak, hogy "Sántha Péterné az európai parlamenti választásokkal összefüggő aláírásgyűjtéssel kapcsolatban sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen önkormányzati utasítást nem adott, semmilyen kérést nem fogalmazott meg az oktatási intézmények dolgozói felé, minden ezzel ellentétes állítás hamis". (Nem is az EP-választáson indulásra jogosító, rég leadott aláírásgyűjtésre kérdeztek rá, hanem az Orbán bevándorlásellenes programjához támogatókat gyűjtő akcióra, ezek szerint ezt is az EP-vel összefüggőnek tartja az önkormányzat – a szerk).

A direkt utasítást tagadó válaszukat még pénteken juttatták el a lapnak, de annyira próbáltak előremenekülni, hogy a Fidesz helyi szervezete szombaton, a cikk megjelenése előtt közleményt adott ki. Ebben már előre az óvónőkre mutogattak, és bagatellizálták a történteket, holott még nyilvánosságra sem került az alaptörténet.

Csakhogy a lapnak eljuttatott reagálásuk alapján valóban Sántha Péterné lehetett az óvodában köröző ívek forrása, mint írták, "több esetben tőle kértek támogatói aláírásgyűjtő íveket – köztük óvodai dolgozók is – azért, hogy akik egyetértenek a kormánypártok törekvéseivel, aláírhassák". De "ez semmilyen összefüggésben nincs az óvodai dolgozók munkaviszonyával, erre egyetlen beszélgetésben senki, még csak utalást sem tett" – hajtogatták.

A belső vizsgálatuk során "ellentétes információkat" kaptak arra vonatkozóan, hogy "ki, miként hivatkozott az alpolgármester asszonyra az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban" – közölték, amit szerintük az is okozhatja, hogy "az óvodai alkalmazottak között vannak kormánypárti és ellenzéki szimpatizánsok is, az állítások és hivatkozások ennek mentén fogalmazódtak meg részükről".

Megvonták a városvezető oktatási feladatkörét

"Az tény, hogy az aláírásgyűjtő ívek megjelentek az óvodákban, ami elfogadhatatlan" – ismerték el a hvg.hu-nak. Az is tény, hogy azokkal kapcsolatban történtek beszélgetések, de ezekről senki nem állítja, hogy ezek utasítások, vagy “erős sugalmazások" lettek volna a munkavállalók felé – tették hozzá. Mindenesetre "az is kiderült, hogy Sántha Péterné nem kellő körültekintéssel járt el, mert elmulasztotta az óvodai alkalmazottakat figyelmeztetni, hogy az aláírásgyűjtés nem kerülhet az intézmény falai közé, ennek elkerülésére semmilyen intézkedést nem tett, ebbéli felelősségét elismerte".

Ennek következtében Józsefváros polgármestere "végleg megvonta az oktatásfelügyeletre vonatkozó feladatköröket az alpolgármestertől".

A köznevelési törvény teljesen kizárja, hogy bármely nevelési-oktatási intézmény, így óvoda vagy iskola helyiségeiben párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenységet végezzenek.