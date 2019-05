Anyaország :: 2019. május 3. 11:30 ::

Elképesztő: bűnösnek kellett vallania magát a tolvajt meglapogató nyárlőrinci gazdának, hogy elkerülje a börtönt

Jogerősen másfél év felfüggesztett börtönre ítélte a Kecskeméti Törvényszék azt a derék nyárlőrinci gazdát, aki öt bordáját törte el a földjéről több száz kiló barackkal távozni igyekvő tolvajnak.

Ritka az ilyen a bíróságon: Gyenes Zoltán hozzájárult, hogy fénykép-és videófelvételek készüljenek róla, és az ellen sem volt kifogása, hogy a tudósításokban a teljes neve szerepeljen - írja tudósításában a Baon.

A 43 éves férfi szabadlábon, ügyvédjével érkezett a tárgyalásra. A vád életveszélyt okozó testi sértés bűntette volt ellene. Mint elmondta, soha nem volt még büntetőügye, először járt a bíróságon.



Gyenes Zoltán, a meglopott gazda került a vádlottak padjára (kép: Baon)

Gyenes Zoltán közel 10 hektáron gazdálkodik Nyárlőrincen: burgonyát, almát, epret és őszibarackot termel.

Tavaly, a vádbeli esetet megelőzően kétszer is nagyobb lopással okoztak neki kárt: egyszer 20-30 mázsa dinnyét vittek el a tolvajok (feljelentést ebben az ügyben végül nem tett), ezután tizenkét napig kint aludt a birtokán. A tizenharmadik napon hazament, és ezt valakik vélhetően kifigyelték, mert megint 20-30 mázsa dinnyéjét elvitték, és a sorokat csúnyán össze is taposták. A gazdálkodónak ekkor elege lett: mozgásérzékelő vadkamerát szerelt fel, amely összeköttetésben állt a mobiltelefonjával, és kép küldésével jelezte számára a területen való mozgást.

2018. július 4-én, éjjel 1 órakor működött is ez a riasztás: egy gépkocsiról érkezett fotó a vádlott telefonjára, amely barackkal teli ládákkal épp távozott a tanyáról. A vádlott rögtön hívta barátait és a polgárőröket, majd egy erdei dűlőn elindult, hogy elé vágjon a tolvajnak. Ez sikerült is: hirtelen megjelent vele szemben a lefényképezett autó. A barackos ládákkal felpakolt kocsit vezető férfi, "K." László (mert az ilyen "K-féléknek" jogai vannak, ugye - a szerk.) tolatva próbált elmenekülni, de nekiment egy villanyoszlopnak, Gy. Zoltán pedig elállta az útját. A 130 kilós, az antimagyar ügyészség megfogalmazása szerint "jelentős erőfölényben lévő vádlott" az autóhoz rohant, és jogos dühében a lehúzott ablakon keresztül több nagy ütést mért a 65 kilós K. László mellkasára. A "sértettnek" (értsd: a tolvajnak - a szerk.) öt bordája eltört, egy el is mozdult, és légmellet is kapott, amely közvetlen életveszéllyel fenyegette szegényt. Végül a pár perc múlva odaérkező rendőr hívott hozzá mentőt, addigra a polgárőrök is odaértek a helyszínre.

Gazságszolgáltatás: jobban jár, ha bűnösnek vallja magát

A megyei lap szerint Gyenes Zoltánt alaposan felkészíthette ügyvédje az előkészítő ülésre. Látszott, hogy tisztában van azzal, gyorsabban véget érhet ellene a büntetőeljárás, ha beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz fűződő jogáról. Így is tett. Dr. Fodor Endre bíró kérdésére elmondta: azt nem gondolta végig, mit fog tenni, ha sikerül elkapnia egy tolvajt. A sofőrt ütés előtt még megkérdezte, a társai hol vannak, és azt a választ kapta, hogy még a birtokán.

Mint azt korábban megírtuk , további négy tolvaj a gyümölcsös kerítését átvágva kereket oldott - azóta sem kerültek rendőrkézre. Pedig a bíróságon lassan már kitüntetést osztanának nekik...



Soha nem volt még büntetőügye, először járt a bíróságon (kép: Baon)

– Már nagyon ideges voltam. Bántott, hogy egész nap dolgozok, este meg elviszik a termést. Hirtelen felindulásból cselekedtem, az volt bennem, hogy véget vessek a lopásoknak – mondta el a nyárlőrinci férfi, hozzátéve: K. László meg volt szeppenve, nem is védekezett, mikor megütötte. Gyenes Zoltán becslése szerint 570 kiló barackot akartak tőle elvinni: tíz láda volt a kocsiban, tíz összekészítve a kertben. Biztos, hogy a tolvajok előre leszedték a termést, majd mikor elkészültek, akkor hívták csak a sofőrt.

– Annyiból nem sajnálom, hogy aki ilyet csinál, számolnia kell azzal, hogy ha elkapják, így is járhat – jelentette ki Gyenes Zoltán, mikor Fodor Endre megkérdezte tőle: utólag mit gondol a történtekről. Majd észbe kaphatott, hogy a bűnpártoló, tolvajvédő bíróságon talán nem ez a megfelelő válasz, és hozzáfűzte: izgult, hogy felépüljön a sértett, és nem gondolta volna, hogy ilyen komoly sérülést okozhat neki. Meghallgatása az alábbi párbeszéddel zárult:

– Ha még egyszer megtörténne, nem csinálnék verekedést.

– Érthetjük ezt úgy, hogy megbánta, amit tett? – érdeklődött a bíró.

– Igen – válaszolt Gyenes Zoltán.

Ügyész: emberileg érthető, de büntetendő...

Az életveszélyt okozó testi sértés a Btk. szerint 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Dr. Hubay Attila ügyész elmondta: bizonyos fokig emberileg érthető a becsületesen gazdálkodó vádlott indulata, de nem ez a lerendezési módja az ilyen dolgoknak.

Gyenes Zoltán védője, dr. Jászay Péter azt emelte ki, hogy a mezőgazdasági munka kiszámíthatatlan bevételi forrás, és védence tehetetlenséget érzett, hogy megdézsmálják a termését. Hangsúlyozta azt is, hogy a gazda dühös, ingerült állapotban verte meg a kocsi sofőrjét.

Dr. Fodor Endre úgy ítélte meg, súlyosító körülmények nincsenek, az enyhítő körülmények (büntetlen előélet, beismerés és sértetti közrehatás, magyarán hogy K. László valamilyen szinten hozzájárult, hogy bántalmazzák) miatt pedig "elégséges büntetésként" másfél év szabadságvesztés, három év próbaidőre felfüggesztve.



Az igazi bűnösök elítélése helyett a magyar áldozatoktól vár el meghunyászkodást a bíróság (kép: Baon)

– Nyilván azt a kérdést kell itt feltenni, hogy húsz láda barack ér-e egy emberéletet. Jó, ha tudja a vádlott, hogy ennek azért lehetett volna komolyabb következménye is. Nagyon sok olyan ügyet lehet látni, amikor egy ilyen sorozatos bordatörés igen nagy károkat tud okozni a belső szervekben – mondta a szintén bűnözővédő bíró, hozzátéve: a sértett "akár bele is halhatott volna" a bántalmazásba, és akkor már mindjárt nem lehetne felfüggesztett szabadságvesztésről, enyhítő szakasz alkalmazásáról beszélni.

– Az nem véletlen, hogy a törvény a bűncselekmények üldözését a hatóságra bízza, és nem az állampolgárokra, sértettekre. Bizonyára előfordul, amikor rövid úton elintézhető egy ilyen eset pár pofonnal, a tolvaj visszatartható újabb lopástól. A társadalmi szerződés, az állam és állampolgárok közötti viszony azonban az önbíráskodás semmilyen formáját nem teszi lehetővé – folytatta a bíró. Kiemelte, hogy az ügyvéd nagyon helyesen nem hivatkozott jogos védelmi helyzetre, önvédelemre, és Gyenes Zoltán is becsületesen és őszintén elismerte, hogy semmi ilyesmiről nem volt szó, az indulatai ragadták el.

– Pontosan emiatt tilt a törvény mindenféle erőszakot ilyen helyzetekben, mert az elszabaduló indulatok kontrollálhatatlan erőszakba torkollhatnak – mondta Fodor Endre.

Kijelentette azt is: természetesen emberileg érthető, hogy Gyenes Zoltán felfokozott idegállapotban volt. A bíró szerin észszerűen is cselekedett, mikor kihívta a polgárőröket, elállta a tolvaj útját és szóban kérdőre vonta.

– A tetten ért tolvajt vissza lehet tartani, de a bántalmazás, indulatból történő verés a törvényesség oldaláról a törvénytelenség oldalára helyezi a tetteket, amit a hatóságok nyilvánvalóan nem nézhetnek el – zárta a szégyenletes indoklást Fodor Endre.

Az ítéletet az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, így jogerős. A Baon is úgy tudja, csak a sértett ellen indult nyomozás, társai nem kerültek elő.

Gyenes Zoltán a megyei lapnak elmondta: