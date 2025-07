Publicisztika, LMBTQP+ :: 2025. július 16. 19:33 ::

A szabadkőműves forradalom ünnepén leckéztette Navracsicsot egy LMBTQ-lobbista

2025. július 14-én szimbolikus jelenet játszódott le Budapesten, a francia nagykövetség nemzeti ünnepi fogadásán. Az esemény apropóját a francia forradalom adta, amelynek történelmi következményei éppen azokhoz az értékromboló folyamatokhoz vezettek, amelyek ma Európa hanyatlásához járulnak hozzá, erről írt a Nacionalista Zóna.

A magyar kormány részéről Navracsics Tibor vett részt az eseményen, aki beszédet is mondott. A fogadáson azonban nemcsak diplomáciai szereplők és politikusok jelentek meg, hanem különféle „civil” szervezetek képviselői is, köztük Radványi Viktória, a Budapest Pride vezetője, illetve „párja”.



Radványi Viktór(ia) - háttal -, a barátnője - vagy barátja -, Navracsics és a francia nagykövet - három gyermeket nevel a két leszbika, mégis "el vannak nyomva" (fotó: Magyar Hang/Lukács Csaba)

A beszélgetés akkor éleződött ki , amikor a homokosrendezvény szervezője a hivatalos részt követően odalépett a miniszterhez, és számonkérte rajta az azt tiltó törvény megszavazását, amely törtvény az égvilágon semmit nem ért, sokkal inkább meg kellett volna köszönnie a Fidesznek, hogy összehozta minden idők legnagyobb vonaglását.

Navracsics azonban láthatóan kerülte a nyílt állásfoglalást: diplomatikusnak gondolt érvelése során más országok korlátozásaira hivatkozott, például a francia burkatilalomra, vagy arra, hogy Magyarországon sem vonulhat a „Vér és Becsület nevű szélsőjobboldali csoport”, amely pontos megnevezése Vér és Becsület Kulturális Egyesület volt, de immár 20 éve nem létezik, ugyanis feloszlatták – vélhetően – a demokrácia és a szólásszabadság nagyobb dicsőségére.

Ez azonban nem győzte meg a homokosvonulás szervezőjét, aki rákérdezett: vajon a szivárványzászló önkényuralmi jelkép-e, hiszen a „neonáci” csoportokat ilyen okból tiltják be. Navracsics erre sem adott határozott választ, inkább kitért a válasz elől. S tegyük hozzá, Radványi hazudik, soha nem használt senki tiltott jelképeket, tehát nem ezért tiltották be a becsületnapi megemlékezéseket. Hanem azért, mert a Fidesz mindig is nagyobb ellenségnek tekintette a valódi nemzeti erőket, mint például az LMBTQ-lobbit, aki előtt mentegetőzött Navracsis is most.

Tehát az egész szituáció egyfajta jelképe lehetne annak, hogy az úgynevezett „nemzeti-keresztény kormányzat” mennyire elbizonytalanodott az ilyen kérdésekben, és sokszor a politikai korrektség foglyaként vergődik a nyomásgyakorló csoportok között.

De, mint fentebb írtam, ne menjünk el az mellett sem, hogy milyen évforduló alkalmából voltak itt, ugyanis a nagynak mondott francia forradalom mélyen szabadkőműves ihletésű volt, s bár szellemi eltévelyedések és problémák korábban is lehettek, és voltak is, de most már évszázadok távlatából egyértelműen kijelenthető, hogy Európa pusztulásának ez volt startköve. A francia forradalom eszmeisége serkentette ki a liberalizmust, a bolsevizmust, az LMBTQ-ideológiát, a woke-ot, és mindazt, amely Európára és a fehér civilizációra tör azóta is. Szép kis konzervatív állásfoglalás.

Lantos János – Kuruc.info