Horváth Ferikéről nem olyan könnyű információkat találni a neten, ez pedig azért is lehetséges, mert már más nevet használ. Rafael-Pavlus Ferencként azonban nagyon is a történetbe illő adatok találhatók róla. A Szekszárdi Rendőrkapitányság 2011 tavaszán adott ki körözést ellene, miután a felsőnyéki férfi 2011. március 30-án távozott a megyei kórház pszichiátriai osztályáról, ahol éppen kezelték. Azt pedig már akkor is tudni lehetett, hogy nem véletlenül keresik kiemelten „Ferikét”, a fiatalember ugyanis akkor egy betegtársát gyilkolta meg. Feltehetően éppen ezért a gyilkosságért járó büntetését tölti jelenleg is. Bő egy évvel ezelőtt egy ismerőse azt állította újságíróknak, hogy Ekszöszájzbúk Ferike meghalt a börtönben.