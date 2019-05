Anyaország :: 2019. május 9. 09:32 ::

Orbán veje 35 milliárdos vagyonnal betört a leggazdagabb magyarok közé

A miniszterelnök családja beköszönt a leggazdagabb magyar üzletemberek százas listájára: Orbán Ráhel férje, Tiborcz István bekerült az elitbe, és nemcsak éppen felkapaszkodott, hanem rögvest a 32. helyre ugrott a 2018-as eredmények alapján összeállított listán.



Önerőből

Orbán Viktor vejének magán- és cégvagyonát 35 milliárd forintra becsüli a Szakonyi Péter által szerkesztett, ma közzétett kiadvány.

A 33 évével a listán legfiatalabb milliárdos céghálója sebesen növekszik, főképp ingatlanos társaságokkal, amelyekhez ingatlanberuházások garmadája kapcsolódik, legyen szó műemléképületről a Várban, a turai „Disney-kastély” alsó hangon 4,5 milliárd forintos felújításáról, esetleg Weiss Manfréd egykori, Andrássy úti villájának butikhotellé alakításáról. Központi társasága, a BDPST Zrt. révén vásárolt be Mészáros Lőrinc ingatlanfejlesztő-vagyonkezelő tőzsdei társaságába, az Appeninn Nyrt.-be, és ez a 20,59 százalék jókora darabja a Tiborcz-vagyonnak. Mérföldkő is volt egyben, ugyanis ezzel a 6 milliárd forintos tétellel először került Mészáros-vagyon nyíltan az Orbán családhoz.

Tiborcz vagyona villámsebesen gyarapodott, a 2017-es mérlegek alapján a 17 tagú céghálóban még csak bő 4 milliárd forint osztalékot, és nem sokkal több saját tőkét talált a 24.hu, ami nem sokkal több, mint tizede a most kihozott vagyonnak. Ezzel tavaly még nem fért fel a 2017 éves eredmények alapján összeállított listára, amihez 8,2 milliárd forintos küszöböt kellett volna megugrani.

A legifjabb milliárdos

Mostani előretörése azért is érdekes, mert Tiborcz Istvánról épp a napokban mondta ki a Kúria, hogy – noha egy átlagembernél jobban kell tűrnie a média figyelmét – nem közszereplő, ezért például nem lehet leadni tévében azt, hogy mit mond, amikor a cégügyeiről kérdezik újságírók az utcán.

Közismert, hogy Orbán Viktor veje nem az ingatlanbiznisszel kezdte a milliárdok halmozását, önkormányzati közvilágítási projektekkel alapozott. Az Elios Zrt. néven elhíresült egykori érdekeltségével már az évtized első felében kaszált: a cég nyerőszériájának csúcsán, 2014-ben és 2015-ben összesen több mint 11 milliárd forint árbevételt produkált, és tulajdonosainak több mint egymilliárd forint osztalékot fizetett. Nagyrészt uniós pénzt költöttek volna, és éppen az uniós büdzsé közös euróinak elherdálását gyanítva ugrott rá az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF az Elios-projektekre. Az OLAF költségvetési csalás, ráadásul bűnszövetség nyomaira bukkant, így adta át az ügyet a magyar hatóságoknak. Mint azóta kiderült, feleslegesen, a kriminalisztikai szál Magyarországon elhalt.

Sem az Elios, sem a keze alá dolgozó tanácsadóhad potentátjainak nem esett bántódása. A magyar költségvetés állja az eredetileg uniós forrásból tervezett számlákat, Tiborcz pedig a forróvá vált cég 2015-ös eladásán még keresett is egy raklap pénzt, a G7 számítása szerint úgy 3 milliárd forintot.

Tiborcz 33 éves korára nemcsak legifjabbként a milliárdosok, hanem a legbefolyásosabb magyarok közé is bekerült, a kiadvány Befolyás-barométere szerint Áder János köztársasági elnököt is megelőzve (ami azért nem nehéz - a szerk.) a 22. helyen jegyzi, de még régi iskolatársa, egyben Elios-üzlettársa, Hamar Endre ügyvéd is befért a 46. helyre. Ezt a listát nem meglepő módon a miniszterelnök vezeti, de családjából még hárman szerepelnek rajta: a 22. Tiborczot megelőzi neje, Orbán Ráhel a 19., míg a kormányfő felesége, Lévai Anikó a 44.

A leggazdagabbak

Tiborcz gyarapodása közel sem nevezhető átlagosnak, tavaly az első száz mogul összvagyona alig 360 milliárd forinttal lett több, mint 2017-ben. A listát közel egy évtizede Csányi Sándor OTP-vezér és agrárguru vezeti – aktuálisan éppen 360 milliárd forinttal –, a második Mészáros Lőrinc 296 milliárdra becsült vagyonnal. Csányi egy év alatt 40 milliárd, Mészáros „csak” 16 milliárd forinttal növelte javait. Utóbbit a tőzsdei széljárás megfordulásával magyarázzák, hiszen a felcsúti mágus tavaly még 160 milliárd forintos tempóval gazdagodott.

A harmadik helyre ezúttal Gattyán György került, a Docler-csoport tulajdonosának vagyonát 280 milliárd forintra becsülték, helyet cserélt Demján Sándor örököseivel, akik most őt követik 190 milliárddal. Az első tízbe százmilliárd forint feletti vagyonnal lehetett csak bekerülni, a tizedik Mészáros üzlettársa, a tiszakécskei Duna Aszfalt Kft.-vel virító Szíjj László 110 milliárd forintra becsült vagyonnal. Őt Rákosi Tamás médiavállalkozó követi 107 milliárddal, aki a napokban adta el a Tv2-nek beszállító IKO Holdingot a kereskedelmi televízió megszerzését bejelentő körnek.

A tavaly 69 milliárd forint vagyonnal a 14. helyre pozicionált "Andy" Vajna már nem szerepel a listán, örököseit tüntetik fel 41 milliárd forintra csappant összeggel, ami a 30. helyre elegendő. A szerkesztők a legnagyobb értéknek a csomagban továbbra is a 2024-ig érvényes kaszinókoncessziókat tekintik, de figyelembe vették a csoporton belüli átrendeződést, amelynek során 36 milliárd forintot kerített körbe Andy Vajna, delaware-i homályba menekítve a vagyon egy részét.

Befutottak még

Orbán Viktor ifjúkori barátja, a Fidesz gazdasági hátországát megteremtő, de kegyvesztetté vált Simicska Lajos tavaly kapitulált, átadta vagyonát üzlettársának, Nyerges Zsoltnak, ő pedig azután Mészáros közelébe passzolta azt. Előbbi csupán a kecskefarmját tartotta meg, és utóbbi is kivonult a magyarországi üzleti életből, de egyikük sem kopott ki a milliárdosok klubjából. Nyerges a 40., Simicska a 47. helyre futott be a listán 30,5 milliárd, illetve 27 milliárd forinttal. Ebből azonban nem lehet messzemenő következtetést levonni arról, mennyit érhetett a Simicska-Nyerges páros által évek alatt összehozott vagyon. A kiadvány szerkesztői a 2017-es év után még felvett osztalékokat és a cégrészesedések eladásából származó bevételeket mindenesetre ennyire taksálták.

Az első száz leggazdagabb összvagyona a kiadvány szerkesztői által beszerzett 2018-as adatok és eredmények szerint 4632,9 milliárd forint volt, ami majdnem háromszorosa a tíz évvel ezelőtti összértéknek, akkor ugyanis még csak 1613,8 milliárd forintot hoztak össze. A sorok azóta alaposan átrendeződtek, az akkori listán 55 olyan tehetős ember szerepelt, akiket az idei névsorban már hiába keresünk – összegezték a kiadvány összeállítói.

Az idei százas listára egyébként öt új név került fel Tiborcz Istvánén kívül:

Laczai Péter (22,5 milliárd) állatorvos, állatgyógyszer-fejlesztő,

Vajda Attila (12 milliárd)papírgyáros,

Kiss István (9,8 milliárd), az ország legkorszerűbb víziszárnyas-feldolgozójában tulajdonos, akiről itt írtunk,

és Kulcsár Tibor (9,4 milliárd) szoftverfejlesztő.

Rogán Antal és Pintér Sándor befolyása jelentősen nőtt

A hazai közélet legbefolyásosabb résztvevőinek listáját tizenegy politikai elemző véleménye alapján állították össze. Ezen Orbán Viktor mögött a második Csányi Sándor, a harmadik Mészáros Lőrinc, a negyedik Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Jelentősen nőtt Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke és Pintér Sándor belügyminiszter befolyása. Az előbbi három helyet javítva az ötödik, az utóbbi négy hellyel előrébb jutva a hatodik legbefolyásosabb személy a magyar közéletben.

Az első húsz helyezett közé jellemzően kormánypárti politikusok és a Fideszhez közeli üzletemberek kerültek. A valós üzleti szféra képviselőit a 30. és a 40. hely között találhatjuk – állapították meg a kiadvány összeállítói. Vidus Gabriella, Wáberer György, Váradi József, Felcsuti Zsolt, Varga Zoltán és Lantos Csaba található ebben e körben. Vidus, az RTL Magyarország vezérigazgatója kivételével mindegyikük szerepel a 100 leggazdagabb idei listáján.

(24.hu)