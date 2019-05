Anyaország, Külföld :: 2019. május 21. 09:42 ::

"Freedom for Hungary, Freedom for Europe!" - Nemzeti radikálisok tüntettek Brüsszelben

Kremser Tamás és Walter Pál Péter, a tüntetés főszervezői ezúttal nemzetközi szintre emelték a tömeges migráció elleni demonstrációt, ami megtöbbszörözte a jelenlévők létszámát a másfél évvel ezelőtti megmozduláshoz képest - írja a Patrióta.info.

A tíz nemzetből álló közösség az Európai Parlament főutcáján vonult be Place du Luxembourg térre, aminek folyamán „Freedom for Hungary, Freedom for Europe”, „Refugees, go home!” „European patriots unite!” és sok más hasonló, az illegális bevándorlást elutasító mondatokat skandáltak, ami igen felkavarta az érzékeny járókelők lelkivilágát. Brüsszel szívében nemigen látni hasonló radikális megmozdulást, ők inkább a buzifelvonuláshoz vannak szokva.

Walter Pál Péter, a rendezvény egyik főszervezőjének radikális gondolataival kezdődtek meg a felszólalások, amiben nyomatékosan hívta fel a figyelmet a migráció veszélyeire és annak következményeire kontinensünkön. Ismertette nyugaton szerzett tapasztalatait a beilleszkedni nem kívánó migránsok viselkedésével kapcsolatban, és nyomatékosan kérte az európai patriótákat: ne engedjék, hogy a liberális cenzúra elhallgattassa őket, hiszen közösségünkben már szinte mindennaposak a közösségi oldalakon történő cenzúrák. A Mi Hazánk politikusa ezzel egyben fel is szólította a nemzetben gondolkodókat, hogy ne nézzék tétlenül, hogyan foglalják el kontinensünket az ingyenélő hordák, a május 26-ai EP-választásokon támogassuk a jobboldali politikai erőket, és állítsuk meg a liberális fertő terjeszkedését.

Kremser Tamás, az esemény ötletgazdája a magyar történelemből merített pozitív példákról beszélt részletesen, hányszor is verte ki a magyarság a muszlim csapatokat hazánkból, illetve Európából. Beszédében többször utalt arra, milyen fontos a nemzeti összefogás egész Európában, hiszen ha csendben engedjük, hogy a liberalizmus tovább bontogassa szárnyait, egy nemzetek Európája helyett egy Európai Egyesült Államokat alakulhat ki szülőföldünkön.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője így fogalmazott: „Ellenállunk a nemzeti lét felszámolását célzó háttérhatalmi törekvéseknek, amelynek programját az Európai Unió keretei között akarják megvalósítani. Ellenállunk, ahogy évszázadokon át azon hatalmaknak, amelyek meg akarták szüntetni nemzeti létünket. És sok európai nemzet hasonló utat járt be. És most nekünk, patriótáknak együtt kell ellenállnunk a globalista patriofób erőknek. Kik a patriofóbok? Akik gyűlölnek minket, patriótákat, és ellenségnek tekintenek minket, mert nem adjuk fel a küzdelmet hazáinkért. Az ellenállás egyre erősödik Európa-szerte, ez pedig – az északír ellenállók jelszavával élve – arra kell figyelmeztesse a globalista, Európa-ellenes és patriofób hálózatokat, hogy „minél erősebb az elnyomás, annál erősebb az ellenállás”. A nemzetállami, nemzeti jogvédő és civil eszközök mellett ellenállást 2019. május 23–26-a között esedékes európai parlamenti választáson kifejezheti sok tucat millió patrióta európai polgár az EU-t most irányító, Európát eláruló elit hazafias erőkre történő leváltásával, és ez pedig elősegítheti elkerülhetetlen irányváltást az európai értékeket valló és nemzeti önazonosságát védő európai nemzetek megmaradása érdekében.”

Budaházy Edda, a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom vezetője a magyar nők nevében szólt a gyermekvállalás fontosságáról, utalva a botrányos demográfiai helyzetre. Elfogadhatatlannak tartja, hogy manapság az európaiak egyre kevesebb gyermeket vállalnak, inkább a háziállatok tartása lett bevett szokás a XXI. században – mondta.

Az ’56-osokat Szügyi István képviselte, aki meghurcolt éveiről és a magyarság tiszteletreméltó bátorságáról beszélt, ahogy szembeszállt a világ legfejlettebb hadseregével. Szeretné látni ugyanezt a hazafiságot és tettvágyat a mai fiatalságban is.

A rendezvény fővédnökét, a Magyarok Világszövetségét Bottyán Zoltán képviselte, aki magyar, majd francia nyelven fejtette ki véleményét a migránsok életviteléről.

A nemzetköziektől Bart Van Pachtebeke a Voorpost flamand szervezettől; Markus Ripfl az osztrák Die Stimme párttól; Hervé Van Laethem a belga Nation párttól; Adrien Jassogne belga patrióta; Ivan Bilokapić horvát patrióta a Europa Terra Nostra szervezet képviseletében és Constant Kusters a Dutch People’s Union szervezettől beszélt saját meglátásairól és a május 26-ai EP-választásokról, ami nagyban megváltoztathatja Európa irányát: a liberalizmus pusztító folyamatát felválthatja egy nemzetállamokban gondolkodó többség az EP-ben.

A főszervezők bejelentették, hogy jövőre megismétlik demonstrációjukat, Budapesten szervezik meg a migráció elleni tüntetés következő sorozatát.