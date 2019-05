Anyaország :: 2019. május 28. 08:05 ::

Novák: nincs példa ilyen gyors alulról szerveződésre, 114 ezer szavazatot kaptunk

A kampányfőnök Fb-bejegyzése:

A Jobbikot 2003-ban alapítottuk, és 2009-ig építkezni kellett az első sikerhez. Ilyen gyors alulról szerveződésre, mint a Mi Hazánk 3,3%-os eredménye 9 hónap alatt, nincs másik példa. Ráadásul a mostani választás előtt a Jobbikot többnyire 2., a Mi Hazánkat rendre 8. helyre „mérték”, ehhez képest a Jobbik 5., a Mi Hazánk 6. lett, tehát nem hat helyezés van köztünk, hanem pusztán egy. Ilyen magasra soha semelyik közvéleménykutató nem mérte a Mi Hazánkat, s erre nincs szakmai mentségük. Mindent megtettek a pártunk lehúzásáért, ahogy elképesztő cenzúrával próbált ellehetetleníteni minket a Facebook és az RTL Klub, melynek már jogerős papírja is van erről a Kúriától. A cigány szavazók tömeges szállítása csak a jéghegy csúcsa volt. Mindezek ellenére a 114 ezer szavazatunk lényegében annyi, amennyivel az előző EP-választáson mandátumot lehetett szerezni. Megvetettük a lábunkat az EP-választáson, mely leginkább egy erőpróba volt, míg az év legfontosabb választása az önkormányzati lesz, melyen a már meglévő polgármestereinkre támaszkodunk, pl. Dócs Dávidra, akinek településén, Cserháthalápon 35%-ot kapott a Mi Hazánk.





A Törökszentmiklóson elért 15%-os eredményünk is jelzésértékű: a helyiek segélykiáltása a csak általunk szóvá tett cigánybűnözés miatt. Országosan indokolt ez a politikánk, mely ugyanakkor a fővárosban, főleg Budán sokakat távol tart a Mi Hazánktól. Nem könnyű megemészteni, hogy bár az általam vezetett újbudai alapszervezetnek megyényi tagja van, megyényi szavazatszámlálója volt, megyényi ajánlást gyűjtöttünk, rengeteget dolgoztunk helyben, az eredmény jóval 2% alatti (persze a XI. kerületben összeszenvedett 1177 szavazat így is számottevő, folytatjuk budapesti szélmalomharcunkat a jövőben is), míg a tán leggyengébben szervezett Jász-Nagykun-Szolnok megyei pártrészünk teljesített a legjobban: az ottani 5% feletti eredmény mutatja, igény volna ránk, s a cigánybűnözést nem tűrő politikánkra.

Kampányfőnökként úgy vélem, semmilyen komoly hibát nem vétett a Mi Hazánk, mozgalmunk Toroczkai László vezetésével elképesztő társadalmi erőket mozgatott meg. Ugyanakkor személyes meggyőződésem, hogy a senki által nem képviselt EU-ellenesség felvállalása nemcsak nemzetpolitikailag lett volna szükséges, hanem szavazatszerző hatása is nagyobb lett volna, de csapatjátékosként tiszteletben tartottam az elnökség által kijelölt irányt.

Se Gyurcsány, se Orbán! – jelszavunk, ez a politikai koordinátarendszerünk a választáson megerősödött, igazunk lett. Az egyesült balliberális tömb vezető alakja Gyurcsány lett, miután a Fidesz nem számoltatta el. A Jobbik pedig vagy mögé immár nyíltan beállva pitizik majd Gyurcsánynál egy-két önkormányzati helyért (rendkívül gyenge tárgyalási pozícióból), vagy két szék között a földre ül. De mindkettő a megsemmisülést jelenti.

Az LMP megszűnése pedig azzal jár, hogy a zöld szín kizárólagos képviselői leszünk, s csak fel kell tölteni egy markáns környezetvédő politikával a Mi Hazánkat, amit eddig is szorgalmaztam

Ez a választási sikerünk közös a szövetséges MIÉP-pel és FKGP-vel, mely pártokkal megvalósítottuk a nemzeti összefogást. Soha ilyen jó csapatban nem dolgoztam bő két évtizedes közéleti szerepvállalásom során. Köszönöm a nemzeti rock zenekarok, az értelmiségi holdudvarunk előadói, valamint Budaházy György, dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Morvai Krisztina kiállását. Köszönöm szavazóink bizalmát, aktivistáink, tagjaink óriási munkáját, szavazatszámlálóink feladatvállalását. Köszönöm a sok-sok együttérzést, biztatást és kiállást. Köszönöm a rengeteg adományt, és köszönöm országgyűlési képviselőinknek, hogy a havi összesen mintegy 15 millió forintos képviselői működési keretükre nagy mértékben támaszkodhattunk országjárásuk mellett. Menetelünk tovább, fel a győzelemre!