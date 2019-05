Anyaország, Videók :: 2019. május 31. 12:24 ::

Szakértő: nem a Hableány fordult be a Viking elé; elhúzódó kutatásra kell számítani

A közölt videofelvételek világossá tették, hogy a Hableány sétahajó nem fordult be a Viking szállodahajó elé, hanem a nagyobb jármű ütközött neki a kisebbnek szerda este – mondta Bencsik Attila, a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének elnöke péntek reggel az M1 aktuális csatornán.

Az elnök szerint a Hableány nem a saját irányváltoztatása miatt fordult keresztbe, hanem azért, mert a Viking nekiütközött, majd maga alá gyűrte és felborította. Hangsúlyozta, a hajókon lévő helymeghatározó műszerek segítéségével, illetve szabad szemmel is látniuk kellett egymást.

Elmondta azt is, a nagyobb hajó valószínűleg magához szippantotta a kisebbet, amit alátámaszt, hogy a Margit híd pillérei között haladtak el éppen, ahol a sodrás erősebb, és közel voltak egymáshoz.

Erre – tette hozzá – fel lehetett volna készülni, s egyértelmű az is, hogy a szállodahajónak lassítania kellett volna, és meg kellett volna várnia, míg a Hableány elhalad a híd alatt. A transponderek felvételei alapján ki fog derülni, hogy be volt-e kapcsolva a hajókon a rádió, és használták-e ezeket.

Nem lehet kizárni annak a lehetőségét sem, hogy elromlottak a helymeghatározók a hajókon, ezért nem látták egymást, de ennek nagyon kicsi a valószínűsége – válaszolta a műsorvezető kérdésére Bencsik Attila.

A Hableány az ütközés után nagyon gyorsan, hét másodperc alatt elsüllyedt. Ennek okai között szerepelhet, hogy a szállodahajó orra nem klasszikus hegyes hajóorr, hanem egy, a jármű hossztengelyére merőleges homlokfal. Ez azzal járt, hogy a Hableány nem tudott jobbra, vagy balra kitérni, hanem felborult. Miután felborult, a víz nyomása és a szállodahajó mozgási energiája a víz alá lökte a sétahajót - értelmezte a történteket Bencsik Attila.

Szijjártó Péter a helyszínre látogatott a dél-koreai külügyminiszterrel

A külgazdasági és külügyminiszter, valamint Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszter pénteken megtekintette a szerdai dunai hajóbaleset helyszínét.



Fotók: Ajpek Orsi/Index

A budapesti hajóállomáson jelen volt még többek között Vargha Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium polgári hírszerzésért felelős államtitkára, Menczer Tamás, a tárca tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára, valamint Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Az eseményen részt vett a katasztrófavédelem két tábornoka és a dél-koreai nagykövetség néhány munkatársa is.

Szigorú vizsgálatot kért Orbán Viktor

Szigorú, alapos vizsgálatot kért a hatóságoktól Orbán Viktor kormányfő a szerdán, a Dunán elsüllyedt hajó tragédiájának ügyében. „Pontosan akarjuk tudni, mi és miért történt”, a vizsgálat eredményéről pedig a nyilvánosságot is tájékoztatni fogják, fogalmazott a közrádióban.

Frissítés: Szijjártó: elhúzódó személyi kutatásra kell számítani

Általában ilyenkor az örömöt szoktuk kifejezni a külügyminiszteri látogatás miatt, de a mai látogatás sajnos nem egy örömteli alkalommal történik – kezdte Szijjártó Péter a beszédét, egyúttal kifejezte minden magyar ember nevében a részvétét és együttérzését a koreai népnek és az áldozatok hozzátartozóinak. Egyúttal részvétét fejezte ki az eltűntnek nyilvánított magyarok családtagjainak is.

„A magyar hatóságok minden tőlük telhetőt és még annál is többet megtesznek a kutatásban, a mentésben és a tragédia körülményeinek feltárása érdekében” – mondta Szijjártó. Beszélt arról is, hogy Kang Kjungvha dél-koreai külügyminiszterrel elmentek a dunai hajóbaleset helyszínére. Szijjártó elmondta a koreai delegációnak, hogy a magyarok azért is érzik át a mostani traumát, mert 2017-ben hasonlót éltek át a veronai buszbaleset miatt.

Szijjártó közölte: elhúzódó személyi kutatásra kell számítani, a Duna teljes szakaszán zajlanak a felderítési munkálatok. A magyarok a szerb hatóságokkal is együttműködnek, mert nem elképzelhetetlen, hogy rájuk is számítani kell.

Pintér Sándor belügyminiszter a TEK főigazgatóját, Hajdu Jánost jelölte ki a mentési, felderítési műveletek irányítására.

„A cél az, hogy a roncsot minél előbb kiemeljük, és a roncsban rekedt, eltűnt embereket is felhozzuk” – mondta Szijjártó. Ugyanakkor beszélt arról is, hogy a körülmények veszélyesek: óriási a sodrás, a látási viszonyok rendkívül rosszak, a vízszint még mindig emelkedik. Emiatt speciális módszerre és szaktudásra van szükség. Szijjártóék találkoztak a merülésben részt vevő búvárokkal is. Az osztrák búvárok már a helyszínen vannak, de jönnek koreai búvárok is.

A gyanúsítás ellen az ukrán kapitány panasszal élt, de az őrizetbe vétel ellen nem – árulta el Szijjártó a folyamatban lévő büntetőeljárásról.

Dél-Korea is úgy tudja, a szállodahajó ment neki a sétahajónak

Kang Kjungvha miniszter asszony megköszönte Szijjártó, a magyar kormány és minden, a mentésben részt vevő szereplő segítségét. A dél-koreai külügyminiszter részvétét fejezte ki a koreai és a magyar áldozatok hozzátartozóinak. Kang Kjungvha elmondta: nagyon örül annak, hogy Szijjártó és a magyar fél ennyire segítőkész és együttműködő.

Kang Kjungvha dicsérte a koreai–magyar kapcsolatokat. Kang Kjungvha külön megköszönte a rendőrség és a Terrorelhárítási Központ, valamint Ausztria és Szerbia segítségét. A koreai kormány reméli, a kamerafelvételek alapján kiderül majd, hogy pontosan mi történt.

Újságírói kérdésre Kang Kjungvha arról beszélt, hogy tudomásuk szerint a szállodahajó ment neki és borította fel a sétahajót, ami másodpercek alatt elsüllyedt.

Ma érkeznek meg azok a koreai speciális egységek, amelyek a TEK-kel közösen hajtják majd végre a mentési és felderítési munkájukat. A csoport és eszközeik bejuttatását könnyítetten és gyors eljárásban segíti a kormány – mondta egy másik kérdésre Szijjártó. Abban is segítenek, hogy a koreai polgárok minden segítséget megkapjanak, legyen az konzuli, egészségügyi. Egy túlélőnek vannak súlyosabbnak minősíthető sérülései, az ő ellátása is folyamatban van – mondta Szijjártó.

(MTI - Index)

Korábban írtuk: