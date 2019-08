Anyaország :: 2019. augusztus 3. 21:29 ::

NER-kedvencek kezelik a BKV-s járművek reklámfelületeit

A BKV felületeinek reklámcélú hasznosítását külső, szerződött partnerek végzik, mivel az nem tartozik szorosan a BKV profiljába - közölte a közlekedési társaság szombaton az MTI-vel.

Közlésük szerint két céggel állnak szerződéses jogviszonyban: a BKV hirdetésre alkalmas felületeit a metrókocsik belső felületét kivéve 1999 óta a Peron Reklám Kft. hasznosítja és jogosult a felületek hasznosítását bérletbe adni.

A cég két társaságnak is bérbe adta a tevékenységet: a járművek külső felületét a Publimont Kft. (amely a kapitulált Simicskától tért vissza a NER keblére - a szerk.), a belsőt pedig a JCDecaux Hungary Zrt. kezeli (a francia cég magyar leánya a kormánykampányokon nőtt nagyra, amin a Publimont G-nap utáni kegyvesztettsége is segített - a szerk.), a reklámok elhelyezését ők koordinálják és bonyolítják. A hirdetőkkel, illetve a reklámanyagokat kihelyezőkkel is ők állnak közvetlen kapcsolatban.

A BKV megjegyezte, a saját kezelésükben lévő reklámfelületek hasznosítására folyamatban van egy közbeszerzési eljárás, a BKV és a BKK reklámozási tevékenységgel kapcsolatos komplex reklámértékesítési, szervezési szolgáltatást kíván beszerezni, aminek része a reklámhelyek kialakítása, reklámfelületek létrehozása, a kapcsolódó reklámértékesítési tevékenység végzése, monitoringrendszer kiépítése.

(MTI)