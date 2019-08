Anyaország :: 2019. augusztus 3. 22:27 ::

Három tárcánál is államtitkárcserét hajtott végre Orbán

Ezen a héten a Magyar Közlönyben megjelent több határozat, amelyek jelentős személyi változásokat hoztak egyes minisztériumok irányításában. Áder János köztársasági elnök Orbán Viktor kormányfő javaslatára három tárcánál lecserélte az apparátus irányításáért felelős közigazgatási államtitkárt.

A Benkő Tibor által vezetett Honvédelmi Minisztériumban alig másfél éves regnálás után leváltották Kádár Pál közigazgatási államtitkárt, akihez a jogi, pénzügyi és gazdasági ügyek tartoztak. Vele együtt felmentették Sulyok János és Balogh András helyettes államtitkárokat, ők eddig a védelemgazdaságért, illetve a jogi igazgatásért feleltek.

A megüresedett HM-es posztokra Rogán Antal bizalmi emberei kerültek.

Így július 30. óta a tárca közigazgatási államtitkári posztját Vidoven Árpád korábbi fideszes parlamenti képviselő tölti be.

Vidoven 2010 után hosszú ideig Lázár János harcostársa volt. Bár sosem exponálta magát, a háttérben minidig fontos pozíciókat töltött be. Egy ideig ő volt a Fidesz-frakció jogalkotásáért felelős embere, hozzá köthető egy sor fontos egyéni képviselői indítvány, amelyet a képviselőcsoport tagjai a kormány helyett nyújtottak be. Majd Lázárt követve a Miniszterelnökségre ő lett a tárca közigazgatási államtitkára, 2018-as választás után viszont a Rogán Antal irányítása alatt létrehozott Miniszterelnöki Kabinetirodán is megkapta ezt a fontos beosztást.

Vidovennel együtt a Miniszterelnöki Kabinetirodából érkezett a HM-hez az új helyettes államtitkár, Korom Renáta is.

A honvédelmi tárca idén 513 milliárd, jövőre pedig 616 milliárd forintos büdzséből gazdálkodhat, a nemzetközi kötelezettségként vállalt, a védelmi kiadásokra fordított évi 2 százalékos GDP-kiadást pedig határidőre, 2024-re teljesülhet. Ebből keretből finanszírozzák a helikopter-, harcijármű- és egyéb eszközbeszerzéseket.

A Miniszterelnöki Kabinetirodán Vidoven helyét a Miniszterelnöki Kormányiroda korábbi helyettes államtitkára, Rédey Krisztina veszi át. Közigazgatási államtitkárt cserélt az agártárca is: Tamasitz Istvánt Szinay Attila váltotta.

