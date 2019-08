Anyaország :: 2019. augusztus 22. 10:55 ::

Karácsony győzelme immár biztosra vehető: visszalépett az elsöprő támogatottsággal rendelkező Liberális

Sermer Ádám, a Liberálisok főpolgármester-jelöltje visszalépett Karácsony Gergely javára – jelentették be közösen az érintett politikusok. Az ellenzéki pártok közös főpolgármester-jelöltje azt mondta, Budapest lakosságának többsége változást akar. "A sokszínű változást akaró tábor összefogása érdekében tárgyaltak és egyeztek meg Sermer Ádámmal és a Magyar Liberális Párttal is más pártokat és jelölteket követően, így szerinte mostanra teljessé vált az ellenzéki együttműködés Budapesten."

Karácsony és Sermer Ádám egyaránt arról beszélt, hogy minden más főpolgármester-jelölt a Fidesz és Tarlós István jelenlegi főpolgármester érdekeit és győzelmét szolgálja. Karácsony állította, a Liberálisok programját is felvállalva egyezett meg Sermerrel, egyúttal hangsúlyozta, hogy közösen indulnak, közösen kampányolnak ezentúl, így a valódi ellenzéki együttműködést teljesnek tekinti.

Sermer Ádám szerint mindenki, aki Karácsony Gergellyel szemben elindul, a Fidesz jelöltje. A visszalépett politikus többször elmondta: Karácsony az egyetlen valódi ellenzéki főpolgármester-jelölt. Sermer szinte mindegynek tartja, hogy a kormányoldalon hány jelölt van, az a fontos, hogy Karácsonynak van egyedül érdemben esélye legyőzni Tarlós Istvánt és végrehajtani a változást akaró többség programját Budapesten. A liberális politikus arról beszélt, a fővárosiak többségének képviselete érdekében van szükség az összefogásra, és arra, hogy egy kihívója legyen Tarlós Istvánnak.

Gy. Németh Erzsébet, a DK politikusa, az ellenzék XVII. kerületi polgármester-jelöltje azt mondta, ők kezdeményezték a tárgyalásokat a Fodor Gábor-féle Liberálisokkal.

Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke ugyanakkor a sajtótájékoztatón azt is bejelentette, Szabadai Viktor, a Liberálisok választmányi elnöke egyéni önkormányzati képviselői mandátumot szerezhet a belvárosban. Vélhetően ez is elősegítette az alkut.

Sermer ugyanakkor a sajtótájékoztatón azt mondta: semmilyen elvét, a pártja politikáját vagy programját sem kellett feladnia a megállapodáshoz. Emlékezetes, a Magyar Liberális Pártot, Fodor Gábor pártját nem lehetett bevonni az előválasztásba. Májusi indoklásuk szerint azért is ragaszkodtak saját főpolgármester-jelöltjükhöz, a korábban megnevezett Sermer Ádámhoz, mert "a Liberálisok nem kötnek választási együttműködést szélsőségekkel", tehát elfogadhatatlannak tartják a Jobbikkal való bármilyen összefogást. (Kérdés, mitől lenne szélsőséges az a Jobbik, amelyik már az ő ülepüket nyalja - a szerk.)

Nagy kérdés, mitől változott meg a Fodor-párt álláspontja, hiszen a Jobbik Budapesten is részese az ellenzéki összefogásnak, Soroksáron Berecki Miklós jobbikos politikus az ellenzék közös polgármesterjelöltjeként indul, a többi párttal közösen állítva képviselőjelölteket is, sőt, gyakorlatilag minden fővárosi kerületben érvényben van valamiféle koordináció a Jobbikkal, még akkor is, ha számos helyen állítanak saját jelölteket - emlékeztet az Index.

Karácsony Gergely mellett a jelenlegi állás szerint Puzsér Róbert független (az eredetileg őt támogató Jobbik és LMP nélkül), valamint Thürmer Gyula, a Munkáspárt főpolgármester-jelöltjeként hívja ki Tarlós Istvánt, Budapest jelenlegi vezetőjét. Nehezen eldönthető, hogy csupán egy műsorról vagy valódi jelöltről van szó, de elvileg elindulhat még Berki Krisztián "televíziós személyiség" is.