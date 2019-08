Anyaország :: 2019. augusztus 24. 12:19 ::

Botka ellenében indul egy elvtárs Szegeden

Lauer István, Kiskundorozsma MSZP-s önkormányzati képviselője bejelentette: független polgármester- és képviselőjelöltként indul.

A városatya a pénteki rendkívüli közgyűlésen szólalt fel a régi 5-ös kivezetőjénél tervezett Pick-gyár kapcsán.

“Mivel választókörzetemet különösen érinti ez a beruházás, szeretném jelezni, hogy ezt nem kívánom másnak átengedni.

Tudom, hogy már nem vagyok Botka László csapatában, de szeretném bejelenteni, hogy független jelöltként indulok választókörzetemben és független polgármesterjelöltként is – mondta az önkormányzati képviselő azután, hogy az Összefogás Szegedért húsz jelöltjéből kimaradt.

A szocialista képviselő hozzátette: baloldali értékrendet kíván képviselni.

Ő már nem az első, és talán nem is az utolsó ember Botka László közvetlen környezetéből, aki elhagyja a polgármestert. Ilyen volt legfontosabb bizalmasa: Solymos László, aki hirtelen mondott le alpolgármesteri feladatairól; de Mózes Ervin is nyugdíjba ment, miután első fokon elítélték a parkolóbérletes botrányban, amiben további Botka-bizalmasok is érintettek.

(Szegedma)