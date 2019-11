Anyaország :: 2019. november 10. 21:32 ::

Erre volt jó a Fidesz hataloméhsége: a moslék elárasztotta Jászberényt

Tíz településen tartottak vasárnap megismételt önkormányzati választást reggel 6 és este 7 óra között. Azért kell mégis megismételni a választásokat ezeken a helyeken, mert a kifogásokat kivizsgáló bíróságok arra jutottak, hogy a jogsértések érdemben befolyásolták a négy héttel ezelőtti választás eredményeit, így azokat megsemmisítették. A szavazás tíz település mintegy 30 ezer választópolgárát érintette.

Jászberény - ellenzéki tarolás

Talán a legnagyobb figyelem Jászberényt kísérte, ahol az első beérkező adatok szerint az ellenzéki Budai Lóránt nyerte a megismételt polgármester-választást. Az Index információi szerint már a szavazókörök több mint háromnegyedéből érkeztek adatok, és Budai annyival vezet, ami megfordíthatatlan.

Így néz ki az eredmény 80%-os feldolgozottságnál:

Budai Lóránt, Közösen Jászberényért Egyesület (ellenzéki összefogás): 6716

Szabó Tamás, Fidesz-KDNP: 3547

Magyar Levente, független: 187

Dobrosi Péter, Mi Hazánk: 73

Már napközben látható volt a szavazókörökből érkező adatokból, hogy nagyobb a részvétel, mint az októberi választáskor volt. 18:30-kor 60,22 százalékos volt a részvétel, soha ennyien nem szavaztak még polgármesterre a városban, négy hete 43%-nál állt meg a részvétel.

Október 13-án az ellenzéki (még közelebbről neojobbikos) Budai Lóránt 14 szavazattal, 3909-3895 (42,63 - 42,48 százalék) arányban nyert a Fidesz-KDNP-s Szabó Tamás előtt. Egy független jelölt, Magyar Levente 931, a Mi Hazánk jelöltje, Dobrosi Péter pedig 434 voksot kapott. Szabóék megtámadták az eredményt, a területi választási bizottság, majd a bíróság is úgy látta, hogy az eredményt érdemben befolyásolta, hogy idegenek mentek a szavazókörökbe, "a szavazatszámláló bizottsági tagok kontrollálatlanul mozogtak", illetve "szavazási szándékot torzító pénzfelajánlás is történt."

A képviselő-testületben a Fidesz-KDNP 7, az ellenzéki összefogás - a Közösen Jászberényért Egyesület - 6 mandátumot nyert, míg bejutott kompenzációs listán a Mi Hazánk egyik képviselője. Az egyéni képviselői mandátumokról nem kellett megismételni a választást, de a testületnek tagja automatikusan a polgármester.

Szekszárd - marad az ellenzéki többség a közgyűlésben

Tolna megyében, Szekszárdon a 2-es számú egyéni választókerületben kellett megismételni (a 4., a 11. és a 12. szavazókörben) a képviselő-választást, a 8-as választókerületben pedig a 25., 27., 29. és 30. szavazókörben. A választásnak nem kis tétje volt, hiszen a közgyűlésben (megyei jogú városnál így hívják a testületet) az ellenzék többségbe került: 8-6 arányban nyert, így a fideszes polgármester szavazatával is kisebbségben volt a kormánypárt.

Két olyan szavazókörben kellett megismételni a választást, az ellenzék győzött négy hete. Vagyis az ellenzék attól tarthatott, hogy elolvad a többsége.

Október 13-án a 2-esben Csötönyi László (ÉSZ - Éljen Szekszárd, az ellenzék szervezete) 602 szavazatot, Haag Éva (Fidesz-KDNP) 586 szavazatot, Czank István (Mi Hazánk) 62 szavazatot kapott. Most ez lett az eredmény:

Csötönyi László (ÉSZ - Éljen Szekszárd, az ellenzék szervezete): 686 (53,22%)

Haag Éva (Fidesz-KDNP): 603 (46,78%)

A 8-as választókerületben is ellenzéki győzelem volt október 13-án, még ha szorosan is. Faragó Zsolt (ÉSZ) 477, Szegedi Attila (Fidesz-KDNP) 462, Sárközi János József (Mi Hazánk) pedig 91 voksot kapott. Most magabiztosabb ellenzéki győzelem született, 76 szavazatos előnnyel. Ez lett az eredmény:

Faragó Zsolt (ÉSZ): 570 (53,12%)

Szegedi Attila (Fidesz-KDNP): 494 (46,04%)

Sárközi János József (Mi Hazánk): (0,84%)

Komló - erősített az ellenzék, de marad a fideszes polgármester

A Baranya megyei Komlón az 5. számú egyéni választókerület 13. szavazókörében a polgármester- és képviselő-választást kellett megismételni. A szavazás tétje a polgármesteri tisztség volt, ugyanis a Fidesz jelöltje, Polics József csak nagyon kevés szavazattal tudta legyőzni az ellenzéki Ferenczy Tamást (Komló Összeköt egyesület): 4177-4059 arányban.

A különbség tehát 118 szavazat volt, ennél pedig többen szavazhattak most az érintett szavazókörben. Október 13-án Polics József 145-tel szerzett többet ellenfelénél (316-171). A részvétel napközben végig magasabb volt, mint négy hete. Ezúttal az ellenzék tudott erősíteni, de ez nem volt elég a fordításra. Polics József 326 szavazatot kapott, Ferenczy Tamás pedig 268-at.

Az eredmény a megismételt választás után így módosult:

Polics József (Fidesz-KDNP): 4187

Ferenczy Tamás (Komló Összeköt egyesület): 4156

Vagyis 31 szavazattal - az eddigiekhez képest szorosabban - nyert Polics József eddigi fideszes polgármester. A testületi arányokat nem befolyásolta ez a választás, ott magabiztos az ellenzéki többség. A választást azért kellett itt megismételni, mert bebizonyosodott, hogy idegenek kísérték be a szavazófülkébe a választókat.

(Index nyomán)