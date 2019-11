Varga Judit igazságügyminiszter kedden a Twitteren szólt be Dobrev Klárának azzal, hogy az Örök tél című, Nemzetközi Emmy-győztes filmet neki is meg kéne néznie, mert ő pontosan a filmben ábrázolt brutalitást elkövető, elnyomó kommunista rezsim örököse (célozva ezzel nagyapjára, Apró Antalra).

Hadházy Ákos erre a Facebookon tette közzé, hogy a miniszter apja a III/II-es elhárítás tisztje volt miskolci szállodaigazgatóként a 70-es évek legvégén, 80-as évek legelején. Alhadnagy, majd hadnagy volt, kétszer kapott 8000 forintos jutalmat.

"Varga miniszternek óvatosabban kellene bánnia az ilyen üzenetekkel, (...) ha legalább annyi tartás van benne, mint Pokorni Zoltánban volt, akkor szépen lemond és átmenetileg visszavonul. Aztán persze lehet még belőle polgármester valahol", írta Hadházy. Hozzátette azt is, hogy "eszembe nem jutott volna elővenni az „apák és fiúk (lányok)” lemezt, ha maga Varga miniszter asszony nem kezdi el. Ez a kis írás csak arra szolgál, hogy figyelmeztesse: gondolkozzon, mielőtt tweeteni kezd!"

Varga Judit a Facebookon reagált. Azt írta, "Hadházy Ákos képviselő szenzációként szeretne feltüntetni velem szemben egy olyan ügyet, amit magam hoztam nyilvánosságra miniszteri kinevezésem előtt".

A miniszter a következő mondatokat idézi most vissza a júniusi Pesti Srácok-cikkből:

Vendéglátó ipari végzettségű édesapám, még mielőtt megszülettem volna, szakmai karrierjének egy újabb állomásaként szállodavezetői állást kapott a miskolci Avas Szállóban. Tőle tudom, hogy őt is meglepte, amikor pár hónappal később felszólították, hogy a munka része a titkosszolgálatokkal való együttműködés. Kémelhárító, SZT-tiszti III/2-es besorolást kapott, ez annak idején a hódmezővásárhelyi Emlékpont nyilvános listáján is látható volt. A miskolci médiában 2011-ben ez az ügy nagy nyilvánosságot kapott, a családban és a környezetünkben mi akkor megbeszéltük a dolgot. Édesapám ... 1983-ban nemet mondott a szolgálatoknak és a sokak által vágyott szállodavezetői pozíciójából is távozott. Ekkor én hároméves voltam; ki gondolja, hogy nekem mindezért magyarázkodnom kéne?