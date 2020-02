Anyaország, Bevándorlóbűnözés :: 2020. február 21. 17:17 ::

Őrizetbe vettek egy illedelmesen kopogtató pakisztáni gyilkost

Őrizetbe vett egy pakisztáni állampolgárságú, minősített emberöléssel és más súlyos bűncselekményekkel gyanúsítható férfit a nyomozó hatóság - közölte a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A rendőrség még 2017. október 24-én fogta el Magyarországon a pakisztánit, aki ellen nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki emberölés és más bűncselekmények miatt.

A pakisztáni férfi ellen kiadatási eljárás zajlott, eközben kérte menekültkénti elismerését, a kiadatási eljárás ezért még nem fejeződött be. Menekültügyi helyzetének tisztázása azonban nem akadálya a büntetőeljárás lefolytatásának. A magyar büntető törvénykönyvet alkalmazni kell azokra a cselekményekre, amelyek a magyar törvény szerint is bűncselekménynek minősülnek, és az elkövetés helyének törvénye szerint is büntetendők.

Így a legfőbb ügyész döntése nyomán megindult a magyar büntetőeljárás, amelyet a Fővárosi Főügyészség irányítása mellett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytat le.

A nyomozó hatóság őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatja ki a férfit aljas indokból, több ember sérelmére elkövetett emberölés, súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás, fegyveresen és csoportosan elkövetett rablás és lőfegyverrel visszaélés miatt.

A Fővárosi Főügyészség vizsgálja, hogy fennállnak-e a letartóztatás indítványozásának feltételeit.

