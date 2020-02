Anyaország :: 2020. február 27. 22:54 ::

"Védjük meg magunkat a legális bevándorlóktól is!"

Vasárnap, március 1-jén időközi önkormányzati választást tartanak Angyalföldön, mert az őszi győztes, Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes lett. Az Elemi.hu Nagy Attilát (az alábbi képen jobbra), a Mi Hazánk budapesti elnökét kérdezte a párt választási esélyeiről.

Milyen esélyekkel vág neki a párt az angyalföldi választásnak? Kik az indulók?

Az első nap összegyűjtöttük a szükséges számú érvényes ajánlást. Öt induló lesz, a Mi Hazánkon kívül a Momentum, a Munkáspárt, az MSZP, és a Fidesz-KDNP jelöltje. Helyben máris megbukott a fővárosi ötpárti ellenzéki együttműködés: megtudtuk, hogy az MSZP és a Momentum képtelen volt a megegyezésre, kvázi valós mérésként megversenyeztetik egymás közt a jelöltjeiket – magabiztosságuk oka pedig az, hogy sajnos ez a része Budapestnek hagyományosan baloldali többségű. Ezzel együtt vállaljuk a megmérettetést, felkészültünk a választásra.

Kit indít a párt és milyen programmal?

Nagy Zsolt, a Mi Hazánk jelöltje itt nőtt fel, és jól ismeri a választókörzet problémáit. Angyalföld megtelt az irodaházakkal, magasházakkal, bevándorlókkal, vendégmunkásokkal, parkolót hiába kereső autókkal, de leginkább a tőke előtt meghajló politikusokkal. A jelöltünk, Nagy Zsolt az egyetlen jelölt, aki részletes programmal bír a városvezetés részére, a párt fővárosi városkép-, és műemlékvédelmi szakértőjeként. A Kerekes utcai Góliát szálló környéke az utóbbi időben szinte élhetetlenné vált a sok vendégmunkás randalírozása és italozása miatt. Ukrán vendégmunkásokról van szó. A Kerekes utcai diákszálló kapcsán pedig egy fontos dologra szeretnénk felhívni a figyelmet. Mi vállaljuk, hogy ne külföldi, legtöbbször harmadik világbeli diákok tanuljanak egyetemeinken, mert azok nagy valószínűséggel nálunk telepednek le – miközben fogadhatnánk diákokat az elszakított nemzetrészekről is. Védjük meg magunkat az illegális, de a legális bevándorlóktól is! Azt tapasztaljuk, a téma sokakat foglalkoztat helyben, pártszimpátiától függetlenül. Az elmúlt időszak hírhedtté vált erőszakos bűncselekményei, a belvárosi gyrosos, vagy a Klauzál téri erőszaktevő is legálisan tartózkodott hazánkban. Rés van a kormány pajzsán, a téma komolyan vételt kíván és országgyűlési képviselőinken keresztül közérdekű adatigényléssel kíván a Mi Hazánk élni: nem tudjuk, jelenleg hány befogadott, oltalmazott bevándorló él közöttünk.

A hagyományosan baloldali többségű városrészben a nemzeti oldal kisebbségben van. Ráadásul ősz óta, mintha elengedte volna a Fidesz Budapestet.

Beszédes tény, hogy a Fidesz-KDNP jelöltje, Tempfli József tavaly augusztusig még az LMP tagja volt, és a volt Szovjetunióban végezte katonatiszti tanulmányait. A kormányzóerők nem veszik komolyan ezt a választást, szlogenjük is érzésünk szerint több, mint cinikus („Stresszmentes energia” – Elemi szerk.). A városrész jobboldali szavazóit magukra hagyták, pedig a mérések szerint mintegy 20-25%-nyi stabil szavazóbázisa van a nemzeti oldalnak. Számukra nem lehet hiteles választás az a jelölt, aki szovjet-LMP-s múlttal akarja ellátni a képviseletet. Nagy Zsolt az egyetlen hiteles, nemzeti, jobboldali jelölt. A Momentum egyébként választási vitát kívánt tartani az összes jelölt bevonásával, Gulyás Márton moderálta volna. Ez elmaradt, mert a Momentumon kívül a Mi Hazánk volt az egyetlen erő, amely felvállalta a vitában való részvételt, a Munkáspárt elutasította, a többi induló pedig hallatlanba tette. Sajnos a Momentum pedig nem mert kiállni velünk szemtől szembe egy választási vitára.

Milyen eredményt várnak a vasárnapi választástól?

Erre nagyon nehéz válaszolni, és a részvételiség függvényében nem is szeretnék százalékos jóslatokba bocsátkozni. Az biztos, mi mindent megtettünk, hogy mindenkihez eljussanak üzeneteink. Ezúton is szeretném megköszönni támogatóinknak, szimpatizánsainknak és a pártunk aktivistáinak az áldozatos munkáját. Mind a hat szavazókörbe delegálunk szavazatszámlálót is. Nagy Zsolt, a Mi Hazánk jelöltje is kitűnő munkát végzett, felkészült a megmérettetésre. Hangsúlyozom: a Mi Hazánk az egyetlen párt, amelyik állami támogatás nélkül is felvette a versenyt a parlamenter pártokkal ebben a választási küzdelemben is. Kérünk minden jóérzésű angyalföldit, vasárnap a szavazatával is támogassa programunkat és Nagy Zsoltot, a Mi Hazánk jelöltjét.