Anyaország :: 2020. március 13. 14:41 ::

Szijjártó: Németország hamarosan dönthet a védőfelszerelések Magyarországra szállításáról

Reklám





Németország hamarosan dönthet arról, hogy kivételt tesznek az elrendelt exporttilalom alól, és Magyarországra szállítják a korábban megrendelt védőfelszereléseket - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten.

A tárcavezető videokonferencián egyeztetett a visegrádi országok (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia), valamint Németország külügyminiszterével. A tanácskozásról beszámolva hangsúlyozta: kollégáival tájékoztatták egymást a koronavírussal kapcsolatos helyzetről, a határokon foganatosított intézkedésekről.

Kiemelte: fontos téma volt a migráció is. Elvárjuk, hogy Görögország védje meg a schengeni külső határt - közölte Szijjártó Péter. Kijelentette: a kontrollálatlan migrációs hullámokkal kapcsolatban már az egészségügyi kockázatokról is beszélni kell, mert a kontrollálatlan mozgások komoly egészségügyi kockázatokat is jelentenek, főleg a jelenlegi helyzetben.