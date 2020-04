Anyaország :: 2020. április 20. 10:18 ::

Már 55 százalékra méri a Fideszt a kedvenc közvélemény-kutatója - 3 százalékra az MSZP-Párbeszédet

Szignifikánsan emelkedett a Fidesz támogatottsága, míg januárban a biztos szavazók 50 százaléka, a legfrissebb adatok szerint 55 százaléka szavazna a nagyobbik kormánypártra - közölte a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása alapján a Nézőpont Csoport vezetője hétfőn az M1-en.

Mráz Ágoston Sámuel szerint ez azt mutatja, hogy a kormány iránti bizalom és a veszélyhelyzet fenntartásának támogatottsága is változatlanul magas.

Ezzel szemben az MSZP és az LMP támogatottsága gyengült, egy most vasárnapi választáson nem jutnának be a parlamentbe - mondta.

Kiemelte, hogy a választók 64 százaléka szerint Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya a járvány után visszaadja majd a most kapott rendkívüli felhatalmazást. Az ellenzéki támogatók harmada és a budapestiek fele is így gondolja - tette hozzá.

Véleménye szerint ez azt jelenti, hogy az ellenzék elvesztette azt a "meccset", amely arról szólt, hogy a kormánynak túlhatalma van.

Mráz Ágoston Sámuel arról is beszélt, hogy Magyarország szerencsés helyzetben van, mert stabil kormánya van, ezért most a járvány kezelésére koncentrálhat. Lengyelországban például május 17-én választást tartanak, így ott más nagy kérdésekre is figyelni kell - mondta.

A kétfarkúak az MSZP-Párbeszéd előtt



A kormány iránti magas bizalom a kormánypártra is kedvezően hatott, így a biztos szavazók körében elérte az 55 százalékot – derül ki a Nézőpont Intézet múlt heti telefonos kutatásából . A kijárási korlátozás sikere, hogy tízből hatan nem találkoztak háztartásukban élőkön kívül senki mással.

A kormánypártok is profitáltak a koronavírus járvány elleni határozott kormányzati fellépés népszerűségéből, valamint a kormány intézkedései iránti erős bizalomból. Az év eleje óta 5 százalékponttal, 50-ről 55 százalékra növekedett a Fidesz támogatottsága a biztosan szavazók körében. Az ellenzék esetében nincs nyertese, csak vesztese az elmúlt másfél hónapnak, a biztos szavazók körében a DK a legerősebb (12 százalék), de szorosan mögötte áll a Momentum (11 százalék) és a Jobbik (9 százalék) is. Vesztesnek elsősorban az MSZP-Párbeszéd közös lista (3 százalék), valamint az LMP (1 százalék) tekinthető, mivel mindketten a bejutási küszöb alatt végeznének, ha „most vasárnap” lennének választások. (Közös lista esetében az MSZP-Párbeszédnek 10 százalék lenne. Ugyanakkor jelenleg csak az tűnik kérdésnek, egy vagy két közös listán indul a demokratikus ellenzék, ha erre létrehoznak egy vagy két "választási pártot", akkor elég lesz 5 százalékot elérniük - a szerk.)

A pártverseny kormánynak kedvező elmozdulása egybevág a koronavírus elleni kormányzati intézkedésekkel való elégedettséggel. Múlt héten a megkérdezettek 72 százaléka jelezte, hogy inkább elégedett. A kijárási korlátozásokat a megkérdezettek 64 százaléka tartotta megfelelően szigorúnak, míg 30 százalékuk további szigorítást szorgalmazott. Jó hír, hogy a magyarok fegyelmezettnek bizonyultak: saját bevallásuk szerint a válaszadók 37 százaléka a kérdezés előtti napon valóban „otthon maradt”, 61 százaléka pedig nem találkozott háztartásán kívül senkivel 15 percnél hosszabban.

A kormánypárt erősödése és az ellenzék változatlan gyengesége mögött az elmúlt hetek nagy közéleti csatájában elszenvedett ellenzéki vereség is állhat. A magyarok közel kétharmada (64 százalék) szerint a kormány meg fogja szüntetni a veszélyhelyzetet, amikor azt már a járványhelyzet nem indokolja, ebben csak – az ellenzék narratívájának megfelelően – kicsivel több mint negyedük (28 százalék) kételkedik. Még a budapestiek abszolút többsége (52 százalék) és a kormánykritikusok harmada (32 százalék) is úgy látja, hogy nem fogja indokolatlanul meghosszabbítani rendkívüli hatalmát a kormány.

(MTI - Nézőpont nyomán)