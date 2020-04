Anyaország, Politikusbűnözés :: 2020. április 28. 10:16 ::

Van bőr a szocionisták képén: a vagyonnyilatkozat-ellenőrző testület elnöke lehet a korrupt Gajda

Reklám





Horváth Csaba kezdeményezésére és Karácsony Gergely egyetértésével kaphat bizottsági elnöki posztot Gajda Péter kispesti polgármester a Fővárosi Közgyűlésben. A XIX. kerületi szocialisták korrupciós mechanizmusait leleplező hangfelvételek tartalma alapján Gajda Péter központi szerepet játszott a gyanús ügyekben, ennek ellenére ő lehet a vagyonnyilatkozat-ellenőrző testület elnöke - írja a Magyar Nemzet.





Aki lebukik, nem börtönbe kerül, hanem polgármesteri székbe, majd bizottság élére (fotó: Havran Zoltán)

Az MSZP képviselőcsoportja azt javasolja, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2020. április 27. napjától hívja vissza Szaniszló Sándort, az Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság tagját és elnökét, és a testület vezetőjének Gajda Pétert válassza meg – olvasható a Fővárosi Közgyűlés honlapjára felkerült előterjesztésben. A dokumentumot Horváth Csaba zuglói polgármester, az MSZP fővárosi frakcióvezetője jegyzi, a felelős Karácsony Gergely.

Az Origó által szemlézett javaslat azért érdekes, mert Gajda Péter kispesti MSZP-s polgármester neve is felmerül számos korrupciógyanús ügy kapcsán, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) legkevesebb tucatnyi nyomozást végez a XIX. kerületi városvezetés gazdálkodásával kapcsolatban. A Magyar Nemzet városházi forrásokból úgy értesült még januárban, hogy az önkormányzatnál házkutatást is tartottak az NNI nyomozói, ezt pedig megerősítette akkor Vitál Márton, a jegyzőt helyettesítő aljegyző is. A lap úgy tudja, a veszélyhelyzet kihirdetése, azaz március 11-e előtt további házkutatásokat tartottak a hatóságok az önkormányzatnál.

A korrupciógyanús ügyek kiindulópontja a Hír Tv és a Magyar Nemzet által nyilvánosságra hozott kispesti hangfelvételek, amelyeken Lackner Csaba, akkor még MSZP-s önkormányzati képviselő vall beszélgetőtársainak arról, hogy párttársaival hogyan lopták szét a XIX. kerületet. Lackner részletesen beszélt Gajda Péter szerepéről is a gyanús ügyek kapcsán, akit a felvételeken „főnöknek” nevezett. A Magyar Nemzetnek nyilatkozott a kispesti hangfelvételek készítője, aki megerősítette a polgármester szerepéről a Lackner által elmondottakat. Úgy fogalmazott: Gajda „az ész, ő a főnök. Irányít és összerakja a dolgokat”.

Lackner Csaba a hangfelvételeken elmondta, hogy egy ügyletből Gajdának hárommillió, míg a kispesti vagyonkezelő vezetőjének 12 millió forint jutott. Az önkormányzati képviselő azt is kifejtette, hogy a polgármester ingatlanokba fekteti azt a pénzt, „amit kap”. A Magyar Nemzet azt is kiderítette, hogy Gajda Péter kedves ismerősei egy fantomcégen keresztül felvásároltak több kispesti önkormányzati ingatlant. P. Sz. és párja, R. I. szívélyes kapcsolatot ápol a Gajda házaspárral. R. I cége, a Lux Vasdom Kft., amely 2016-os létrehozásától 2018-ig semmilyen érdemi tevékenységet nem végzett, majd kikiáltási áron jutott hozzá egy Benczúr utcai telekhez. A szerződésen R. I. és Gajda Péter aláírása szerepel. A szóban forgó ingatlanon azóta társasház épült. A cikk nyomán az ügyben nyomozás indult.

– Gajda Péter a korrupciós botrányoknak semmilyen módon nem érintettje. Lackner úrról is akkor tudjuk meg, hogy érintett volt-e bármiben, ha a hatóságok kivizsgálják, hogy ez egy valós ügy, vagy egy ostoba önkormányzati képviselő ömlengése. Gajda Péterre a gyanú árnyéka sem vetült – nyilatkozta a lapnak Horváth Csaba, a javaslat benyújtója. Arra a kérdésre, hogy nem tart-e attól, hogy Gajda kinevezése támadási felületet biztosít, kiemelte: „pont ezzel szeretném azt mutatni mint az MSZP fővárosi frakcióvezetője, hogy Gajda Pétert politikai támadások érik, és a bizalom jele a bizottsági elnöki kinevezés” – mondta Horváth.

Gajda Péter kinevezésére vélhetően azért volt szükség, mert Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester, a bizottság korábbi elnöke januárban az MSZP-ből átlépett a Gyurcsány Ferenc által vezetett Demokratikus Koalícióba, amely ahhoz vezetett, hogy a két balliberális párt között fellángolt a belháború. Gajda pozícióba helyezése így politikai bosszú is lehet.