"Ő egy elmebeteg, szó szerint" - jellemezték Szilágyi István apagyilkos fiát, akit a bíró legutóbb a "bűnismétlés veszélye nélkül" engedett el

A szerény körülmények között élő színművész felesége, Humenyánszky Jolán a tanúk elmondása szerint zokogva szaladt reggel fél nyolc után néhány perccel a házuk melletti kisboltba, ahol kérlelte a dolgozókat, hogy segítsenek neki, mert a fia, Péter (49) bántja a férjét, és attól fél, hogy megöli. A bolt tulajdonosa hívta a mentőket és a rendőrséget, míg az egyik vevő, Sándor úgy döntött, nem vár a hatóságokra, megpróbál segíteni.

– Egy percig sem gondolkodtam. Tudtam, hogy azonnal tenni kell valamit – mesélte a Blikknek Sándor, aki elé borzalmas kép tárult, amint a nyitott kapun és ajtón berohant Szilágyiék otthonába, ahol mindent vér borított.



Szilágyi Péter korábbi szabadulása után a megtért fiút játszotta, most már a legtöbb helyen csak Minecraft-karakterként található meg (fotó: Járai László / Blikk) A színész fiát, Pétert egyszer már elítélték, mert bántalmazta apját /Fotó:Fuszek Gábor A színész fiát, Pétert egyszer már elítélték, mert bántalmazta apját /Fotó:Fuszek Gábor

– István a földön feküdt, súlyos fejsérülései voltak, oda sújthatott le a fia egy kalapáccsal, talán többször is. Lehajoltam hozzá, szólongattam, de nem is tudom, élt-e még – emlékezett vissza a férfi, aki a színész fiát az ágyon ülve találta. – Csak nézett előre, majd hirtelen matatni kezdett valamit. Megijedtem, hogy bántani akar vagy újra nekiesne az apjának, ezért megszólítottam. Elindult felém és átöleltem, hogy lefogjam a kezét. Akkor láttam, hogy csupa vér mindene, az én kabátom is akkor lett véres.



Szilágyiék házánál szinte egész nap helyszíneltek a rendőrök (fotó: Zsolnai Péter / Blikk)

Sándor mintegy tíz percig, a rendőrök érkeztéig tartotta szóval a férfit. Mint mondta, véres volt és izzadt, de egyáltalán nem tűnt ingerültnek.

– A régi sérelmeit hajtogatta, hogy az apja húsz éve eltörte a hátát és hogy mennyit bántották őt korábban. Próbáltam nyugtatni, majd megérkeztek a rendőrök, és engem Szilágyi feleségével együtt bevittek kihallgatásra. Jolika nyugodt volt a kocsiban, lehet, sokkot kapott vagy fel sem fogta, mi történt. Úgy terveztük, mi ketten együtt jövünk haza, de Péter őrjöngeni kezdett a rendőrségen, alig lehetett lefogni, mintha valami rohama lett volna, ezért Jolika még maradt – elevenítette fel az emlékeket borzongva Sándor.



Sándor azonnal a házba rohant, és lefogta a gyilkos Pétert (fotó: Zsolnai Péter / Blikk)

A szomszédok szerint kódolva volt a tragédia. Jól ismerték a családot, és nem is a színész személye, inkább a fia gaztettei miatt, mint mondják, nem először merült fel, hogy bántalmazza idős szüleit, ám Szilágyi István és neje ezt szinte mindig tagadták.

– Felfoghatatlan ez az egész, Jolikával gyakran találkoztam az utcán, a boltban, nagyon rendes hölgy volt. Ha elmennek a rendőrök, gyújtok egy mécsest a színész úrért, és ezt a virágot, amit nemrég vettem, a kerítés elé teszem – mondta Mariann.

Nevetve nézte az általa felgyújtott kaput

Egy másik asszony úgy meséli, gyakran zengett a ház Szilágyiék vitájától.

– Péternél nagyon nagy problémák lehettek, az egész utca erről beszélt. Három hete a tűzoltók is kijöttek, mert a fiú a kerítés mellett akkora tüzet rakott, hogy a kapu is meggyulladt, ő pedig csak ült, nézte és nevetett. Félelmetes jelenet volt, mi pedig rettegtünk ettől az embertől – árulta el a közelben lakó kétgyermekes anyuka.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságon kérdésünkre elmondták, 7 óra 34 perckor érkezett a bejelentés a bántalmazásról, és emberölés miatt indítottak eljárást Szilágyi István fia ellen.

„A rendőrök a helyszínen elfogták a bántalmazót, a 49 éves Sz. Pétert, majd szemlét tartottak és megállapították, a férfi halálát idegenkezűség okozta. A BRFK életvédelmi osztálya Sz. Péter ellen emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást” – áll a rendőrség közleményében.

Miután eltörte apja bordáit, könyörögtek, hogy engedjék haza gyermeküket

A színész és felesége mindig védték Pétert, két és fél éve a bíróságon szinte könyörögtek, hogy engedjék haza gyermeküket, aki korábban annyira megverte a színészt, hogy több bordája is eltört. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint ez a reakció egyfajta védekezés.



A szülők legutóbb is hazakönyörögték az őket bántalmazó fiukat (fotó: Kecskeméti Zoltán / Bors)

– A valóság torzítása, tehát amikor a bántalmazott fél azt mondja, nem ütötték meg, hanem elesett, védekezés. Az azzal való szembesülés, hogy mit tett vele a bántalmazó, sokkal nagyobb fájdalmat okoz, mint a fizikai abúzus. Az biztos, hogy a szülők szerették a gyermeküket és mindig a jót keresték benne. Nem kizárt, hogy a történtek után az édesanya sem védi már olyan elvakultan a fiát, mint korábban – mondta a szakember.

"Vér fog folyni"

Baricz Dezső Szilárd, a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa hónapok óta járt a Szilágyi családhoz segíteni. Hol takarított, hol bevásárolt nekik, de lelkileg is próbált a támaszuk lenni. Legutóbb múlt csütörtökön járt a romos kis házban, s érezte, hogy baj történhet.

– Korábban is rengetegszer láttam Pista bácsin és Jolika nénin zúzódásokat, kék-zöld foltokat, de mindig makacsul állították, elestek. Amikor legutóbb náluk jártam, Péter furcsán viselkedett. Azt mondta, érzi, hogy jön egy roham és el kell mennie, különben vér fog folyni itthon. Jolika ekkor jegyezte meg, hogy a fiuk időnként megveri őket, de István még ekkor is tagadott – emlékezett vissza Baricz, aki a tragédia után a helyszínre sietett, és órákig várakozott a helyszínen. Könnyek között mesélt a Blikknek.



Baricz Dezső néhány napja még átölelhette Szilágyit (fotó: Blikk)

– Nagyon aranyos emberek voltak, nem tudom, hogy miért védték a fiukat. Nemrég gyűjtést szerveztünk nekik, szerettük volna felújítani a házukat, de azt gondolom, ez a pénz már a temetésre megy, mert a családnak nincs egy fillérje sem. Jolika néninek pedig keresünk szállást, hogy ne kelljen visszamennie abba a házba, ahol a fia megölte a férjét – mondta Baricz.

Egy elmebeteg

Az ATV Híradójának is nyilatkozott Baricz Dezső, aki a Baptista Szeretetszolgálattól segítette a családot az elmúlt időszakban.

Baricz elmondta, hogy utoljára pénteken találkozott a Lópici Gáspárt alakító Szilágyival, és igazából se fel tudja fogni, mi történt.

Visszaemlékezett, hogy pénteken takarítottak és nagy terveik voltak: "hetek óta elkezdtem egy gyűjtést a művész úrnak, az volt a tervünk, ha nem is az egész házat, de egy-két helyiséget rendbe rakunk, egy-két szobát, konyhát, fürdőszobát, hogy használható legyen, és méltó körülmények között élhessen a művész úr."

Baricz nem sejtette, hogy ilyesmi megtörténhet. "Pénteken ennek semmi látszata nem volt, beszélgettünk, takarítottunk, a végén a művész úr átölelt, és azt mondta köszönöm, hogy vagy, és bármikor jöhetsz hozzánk. Nekem nincsenek szüleim, és én úgy éreztem sok esetben, hogy ő az apukám, ahogy ő hozzám bújt, meg átölelt, az a szeretet, ami benne volt, egy kis törékeny ember"- mondta a Híradónak.

Visszaemlékezett egy esetre, amikor a színész és felesége kék-zöld foltokkal voltak tele, és azt mondták neki azért, mert elestek. Szilágyi felesége aztán később elismerte neki, hogy fia, Péter ütötte meg őket, a színész viszont továbbra is azt állította, hogy elesett.

Baricz elmondta, hogy a Szilágyi fia a szüleivel élt, arra a kérdésre pedig, hogy milyen embernek ismerte meg, az "elmebeteg" szót használata.

"Én azért 23 éve a Baptista Szeretetszolgálatnál vagyok, sok éven keresztül dolgoztam beteg, sérült emberekkel, ő egy elmebeteg, szó szerint" - zárta le az interjút a segítő.

