Anyaország :: 2020. május 11. 14:14 ::

A hazánkban elhunyt koronások több mint fele 80 év feletti, minden negyedik elhunyt idősotthonban élt

Reklám





Eddig nagyon sikeres a járvány kezelése, a védelmi intézkedésekkel alacsonyan tudták tartani a fertőzöttek számát - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



Illusztráció: koronavírusteszthez vesznek vérmintát egy férfitől a Szegedi Tudományegyetem mintavételi pontján, az orosházi Petőfi Művelődési Központban (fotó: MTI/Rosta Tibor)

Müller Cecília elmondta: az igazolt fertőzöttek száma eddig 3284, az aktív fertőzötteké 1905. Az összes fertőzött számába minden olyan elhunytat is beleszámolnak, aki koronavírussal fertőzött volt. Magyarországon az EU alsó harmadában van az elhunytak száma. Eddig nem mutattak ki többlethalálozást az elhunytak más években átlagos számához képest - mondta a tisztifőorvos.

Az elhunytak több mint fele 80 év feletti. Az idősotthonokban elhunytak száma 100-ra nőtt. Minden negyedik elhunyt idősotthonban élt. A fővárosi Pesti úti intézményben 42-en haltak meg koronavírus-fertőzés miatt, a fertőzöttek száma 305. Az intézményeket levonva is Budapest és Pest megye a legfertőzöttebb. Csak 67 a 18 év alatti igazolt fertőzöttek száma - mondta a tisztifőorvos.

A koronavírus-fertőzés miatt elhunytak csaknem fele, 198 ember 80 év feletti volt.

Az elhunytak közül 177-en 65 és 79 év közöttiek,

20-an 60 és 64 év közöttiek,

15-en 50 és 59 év közöttiek,

8-an 40 és 49 közöttiek,

3-an 30 és 39 év közöttiek voltak.

A fertőzöttek között 67 olyan volt eddig, aki 19 évesnél fiatalabb. Közülük számosan már meggyógyultak, maradandó egészségkárosodást pedig egyikük sem szenvedett. Hozzátette: jelenleg két gyermekkorú fertőzöttet tartanak nyilván, az állapotuk kielégítő.

Ismertette: az összes beteg 42 százaléka férfi, 58 százaléka nő, ez megfelel a magyarországi korfának; vagyis a megbetegedések aránya tükrözi, hogy a 90 év feletti kort sokkal több nő éri el, mint férfi.

Müller Cecília szólt arról is: továbbra sem változott a területi eloszlás, Budapesten 1587, Pest megyében 438, Fejér megyében 333 az igazolt megbetegedések száma. Százezer emberre vetítve is a legmagasabb a fertőzöttség Budapesten és Pest megyében, majd Fejér megye következik. Megjegyezte: jelentőssé vált Zala megye érintettsége is, elsősorban a bentlakásos intézményei miatt.

Közölte: Budapesten és Pest megyében a legmagasabb a fertőzöttek száma akkor is, ha az összes esetből levonjuk a szociális intézményekben, illetve kórházakban megfertőződöttek számát. A megbetegedések aránya Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megyében a legalacsonyabb.

Kitért arra: Magyarországon változatlanul jellemző, hogy a megfertőződés mértéke attól függ, hogy hány zárt közösség, jellemzően szociális otthon, illetve kórházi osztály érintett. Eddig 32 idősotthonban regisztráltak pozitív esetet, 12 Budapesti és 20 vidéki intézményben.

Az országos tisztifőorvos a mentők napja alkalmából megköszönte a mentők munkáját, akik a járvány kezdete óta részt vesznek a mintavételezésben, valamint az ápolók hete alkalmából köszönetet mondott az ápolóknak, akik ebben a "nehéz időszakban" is "mellettünk vannak, és "mindent megtesznek értünk".

Müller Cecília kérdésre válaszolva közölte: a tatbányai Szent Borbála-kórház főigazgatójának jelentése alapján egy sor intézkedést hoztak, hogy izolálják a betegeket és elkerüljék a további fertőzéseket. Már csak egy helyszíni szemle szükséges ahhoz, hogy megállapítsák, az intézmény újra felvehet-e betegeket.

Arra a kérdésre, hogy a szabályozások enyhítése vidéken hozott-e változást, azt felelte, két hétnek el kell telnie, hogy ezt meg tudják mondani, de egyelőre fokozatosan csökken a megbetegedések száma.

Szintén kérdésre beszélt arról, hogy a háziorvosokat most nehéz elérni, hiszen a telefonos konzultáció és receptírás mellett az időpontkérés is telefonon történik. Arra kérte a betegeket, hogy legyenek türelmesek, illetve, he lehet, próbálják meg e-mailen felvenni a kapcsolatot velük.

Operatív törzs: tovább nőtt az önkéntes elektronikus ellenőrzést vállaló házi karanténban lévők száma

Háromszázhetvennyolcra nőtt az önkéntes elektronikus ellenőrzést vállaló, hatósági házi karanténban lévők száma - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a hétfői online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes egy kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy az állampolgárok döntő többsége betartja a hatósági házi karantén szabályait, és a lakosság szabálykövető magatartása hozzájárult a járvánnyal szembeni sikeres védekezéshez. Ismertette: március 12-e óta 408 473 alkalommal ellenőrizték a hatósági házi karanténban lévőket, mindössze 1684 szabályszegést tapasztaltak, vagyis csak 0,41 százalékuk szegte meg a szabályokat.

Beszámolt arról is: vasárnap 683 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 10 955 ilyen korlátozó intézkedés van érvényben. Vasárnap 34 rendőri intézkedésre volt szükség a hatósági házi karantén szabályait be nem tartókkal szemben.

Az alezredes elmondta azt is, hogy a vidéken elrendelt védelmi intézkedések betartásánál a hétvégén 235 esetben kellett intézkedniük, május 4-e óta összesen 534-szer. A vasárnapi szabályszegők közül 152 embert figyelmeztetéssel, 48-at helyszíni bírsággal sújtottak, míg 35 emberrel szemben feljelentést tettek.

Budapesten és Pest megyében a kijárási korlátozások szabályait megszegőkkel szemben a hétvégén 1297 esetben intézkedtek, ebből 866-an figyelmeztetést, 245-en helyszíni bírságot kaptak, 185 ember ellen pedig feljelentést tettek a rendőrök. Március 28. óta ellenőrzi a rendőrség a kijárási korlátozások betartását, azóta 48 951 intézkedésre volt szükség.

Szólt arról is, hogy 346-ra emelkedett a járványüggyel összefüggésben elrendelt büntetőeljárások száma. Ezek közül 85-öt rémhírterjesztés, 27-et közveszéllyel fenyegetés, 108-at csalás és 21-et járványügyi szabályszegés miatt indítottak. Az ügyekkel összefüggésben 63 gyanúsítottat hallgattak ki.

Az alezredes kérdésre válaszolva elmondta, az operatív törzs ügyeleti központjába hétfő reggelig nem érkezett meg Karácsony Gergely főpolgármester kérdése. A főpolgármester a Budapestre vonatkozó járványügyi adatokat kérte az operatív törzstől.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy megváltoztak a Horvátországba történő beutazás szabályai. Nem horvát állampolgárságú beutazó akkor léphet be az ország területére, ha igazolja, hogy ingatlana vagy hajója van Horvátországban, továbbá ha temetésen akar részt venni. Ugyancsak beléphet Horvátországba az a nem horvát állampolgár, aki igazolja, hogy munkavégzés miatt szeretne beutazni, vagy horvát gazdasági társaság meghívására üzleti tárgyaláson kíván részt venni. Minden más üzleti célú beutazást be kell jelenteni a horvát hatóságoknak - tette hozzá.

A határforgalomról szólva elmondta: a teherforgalomban belépőoldalon Tompánál 2 órás, Röszkénél 3 órás, Csanádpalotánál, Ártándnál és Csengersimánál 1-1 órás várakozással kell számolni, míg ugyancsak a teherforgalomban kilépőoldalon Csanádpalotánál 1 óra a várakozási idő. Arra az újságírói kérdésre, hogy ha egy vidéken élő fertőzöttet Budapestre szállítanak és ott veszti életét, akkor ő a hivatalos adatközlésben budapesti halálozási adatként jelenik-e meg, az alezredes azt mondta: a halálozási adatok között az elhunyt lakcímét tüntetik fel.

(MTI)