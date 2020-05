Anyaország :: 2020. május 13. 10:47 ::

Vádat emeltek Bige László ellen, börtönt kér az ügyészség az ország egyik leggazdagabb emberére

Börtönbüntetést és 135 millió forint vesztegetési pénz elkobzását indítványozta az ügyészség Bige Lászlóval, a milliárdos műtrágyakirállyal szemben – értesült a 24.hu.



Fotó: Balázs Attila /MTI

Amilyen látványos akciókat indítottak 2018 végétől hatóságok Bige László milliárdos műtrágyakirály ellen, olyan csendben ért finisébe a vádhatósági eljárás, legalábbis abban az ügyben, amely miatt egy éve 48 órára őrizetbe is vette a nyíregyházi rendőrség az ország akkor még ötödik leggazdagabb vállalkozóját. Bige vagyona a Forbes szerint egy év alatt 110-ről 92 milliárd forintra apadt, így a lap rangsorában is visszacsúszott a 14. helyre, mégsem ez az üzletember legnagyobb gondja jelenleg.

Óriási felhajtás volt Bige szolnoki kénsavgyára körül 2018 novemberében, 300 rendőr és katasztrófavédő szállta meg a telephelyet. Hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és más bűncselekmények miatt kutakodtak, és rövidesen le is állították a gyárat. Hogy milyen további bűncselekményekről van szó, azt a hatóságok nem árulták el, de e nélkül is komolynak nézett ki az ügy, hiszen veszélyes hulladék esetében a büntetési tétel akár nyolc év is lehet. Bige viszont nem környezetvédelmi ügyről, hanem a cége ellen indított hadjáratról beszélt, és meg is nevezte Csányi Sándort, az OTP Bank vezérét, mondván, régóta tartó viszályuk összefügg a hatósági akciókkal. Azt állította: a támadás célja, hogy rákényszerítsék a régió legnagyobb nitrogénműtrágya-gyárának eladására.

Tavaly tavasszal Bigét őrizetbe vették, és házkutatást is tartott nála a rendőrség. Nem az addig ismert ügyben, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt hallgatták ki a Bige Holding tulajdonosát, hanem vesztegetéssel gyanúsították. Részleteket azonban a rendőrség a nyomozás érdekeire hivatkozva nem árult el.

Hosszas meccselés után Bige újraindíthatta kénsavgyárát, a vesztegetési ügy viszont komolyabbra fordult. Lezárult a nyomozás, és az ügyészség vádat emelt a milliárdos ellen.

A vesztegetési ügy mibenlétéről ezúttal az ügyészség nem óhajtott részletekkel szolgálni, ráadásul azt közölték, hogy a vádlott nem közszereplő. A Nyíregyházi Törvényszék annyit válaszolt a lapnak, hogy április 21-én érkezett meg hozzájuk a vádirat, a veszélyhelyzetre tekintettel az iratok megvizsgálására és a vádirat kézbesítésére három hónap áll rendelkezésükre. Erre eddig a nagy terjedelmű iratanyag miatt nem került sor – jelezte a bíróság, amely szintén a személyes adatok védelmére hivatkozva nem adott tájékoztatást a vádlott kilétéről.

A lap mégis úgy tudja, hogy Bigéékhez már eljutott a vádirat, és bár a nagyvállalkozó nem reagált megkeresésükre, ügyvédje, Zamecsnik Péter annyit válaszolt, hogy „a vád koncepciója a vesztegetésről teljességgel megalapozatlan”.

A nagy hallgatás közepette némi kapaszkodót ad a bő két hete a megyei hírportálon Martossy György megbízott főügyész aláírásával megjelent közlemény, amely ugyan nem nevezi meg Bigét, csupán egy vállalkozót említ – így visszhangtalan is maradt –, levezeti viszont a feltételezett bűncselekményt. Ezek szerint Bigét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség üzletszerűen elkövetett vesztegetéssel vádolja, mivel a vádirat szerint manipulált az általa gyártott termék eladása során, amiért 135 millió forintot kért és kapott cége ügyfelétől.

Az ügyészség szerint Bige megállapodott egy vállalkozóval abban, hogy több ezer tonna terméket ad át neki, a forgalmazó azt a piaci árnál olcsóbban, részben számla nélkül értékesíti, az összeget pedig átadja a milliárdosnak. Aki cserében vállalta, hogy a vállalkozónál letétbe helyezett terméket később minőségi kifogásra hivatkozva leértékeli, így a forgalmazó is haszonhoz juthat.

Mindez 2010-ben történt, amikor az ügyészség szerint a terméket készpénzért, számla nélkül értékesítő vállalkozó 135 millió forintot csorgatott vissza Bigének, amivel saját cégének nem számolt el.

Az ügyészség vagyonelkobzást indítványozott a vesztegetési pénzre, amit a nyomozóhatóság Bige László bankszámláján már le is foglalt, és további 20 millió forint büntetést is szükségesnek tart. Emellett börtönbüntetést kér a milliárdosra, de abban az esetben, ha az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, az ügyészség megelégedne két év börtönbüntetéssel öt évre felfüggesztve.

A HVG tavalyi cikkében azt derítette ki, hogy egy régi kereskedelmi ügylet miatt gyanúsítják Bigét, amelynek során állítólag nem piaci áron adott el műtrágyát. A lap azt feszegette, hogy mivel csak egy gyanúsítottja van az ügynek, holott a vesztegetéshez ketten kellenek, a partner dobhatta fel Bigét, mentve az irháját.

Az ügyet közelebbről ismerő 24-forrás ugyanakkor a vádiratból nyilvánosságra került összegzés alapján úgy véli, az ott leírtak nem vesztegetésre, inkább sikkasztásra, költségvetési csalásra illenek. Ezek elévülési ideje nyolc év, a vádemelésben szereplő ügylet pedig 2010-ben történt, így ezek miatt büntetést már nem lehetne kiszabni.